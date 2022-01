Basel: Anmeldefrist für Demos soll verkürzt werden

Grosser Rat Eine Mehrheit im Basler Parlament will eine kürzere Anmeldefrist für Demonstrationen Statt drei Wochen im Voraus sollen Kundgebungen künftig nur noch fünf Tage zuvor bei der Polizei beantragt werden können. Jonas Hoskyn 13.01.2022, 18.44 Uhr

«Traditionelle Demonstrationen» wie der 1. Mai sind eher am Verschwinden. Kundgebungen werden mittlerweile oft kurzfristig organisiert Bild: Kefalas/Keystone

Eine Mehrheit im Basler Parlament will den Anmeldungsprozess für Demonstrationen vereinfachen. Gemäss dem Leitfaden der Basler Polizei müssen Gesuche mindestens drei Wochen vor der geplanten Kundgebung eingereicht werden. Damit werde man der Situation nicht gerecht, meint Basta-Grossrätin Heidi Mück.

Basta-Grossrätin Heidi Mueck Bild: Kefalas/Keystone

Der Charakter der Kundgebungen habe sich geändert. An die Stelle von Parteien und Gewerkschaften seien Organisationen oder Bewegungen von ausserhalb der klassischen Politszene getreten.

«Mobilisiert wird rasch und breit über soziale Medien.»

Der Prozess von Vernetzung rund um ein Thema bis zum gemeinsamen Demonstrieren auf der Strasse sei dadurch heute kürzer als früher. Zudem ist es durch die flachen Hierarchien dieser Gruppierungen und Bewegungen nicht immer möglich, in der nötigen Frist eine verantwortliche Person zu finden. Entsprechend fordert Mück, die Anmeldefrist von drei Wochen auf fünf Tage zu verkürzen. «Es sollte im Interesse aller sein, dass Demonstrationen angemeldet sind.»

Gegner fürchten mehr unbewilligte Demonstrationen

Dagegen wehrten sich in der Nachtsitzung am Mittwochabend die bürgerlichen Parteien: EVP-Grossrat Christoph Hochuli, im Hauptberuf Polizist, verwies auf die liberale Bewilligungspraxis im Kanton. «Mit einer verkürzten Frist von nur fünf Tagen wäre es aber absolut unmöglich, die Vorbereitungen dazu in Sachen Sicherheit, Administration und Koordination zu gewährleisten.» Spontane Demonstrationen zu aktuellen Ereignissen seien auch jetzt schon mit kürzerer Frist möglich. «Und nebenbei: Alle Demonstrationen generieren bei der Polizei Überstunden, die irgendwann wieder abgebaut werden müssen.»

Tatsächlich hat die Zahl der bewilligten und unbewilligten Demonstrationen in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Auch SVP-Grossrat Joël Thüring befürchtete, dass eine kürzere Frist vielmehr dazu führen würde, dass Gesuche eher abgelehnt würden und es in der Folge mehr unbewilligte Demonstrationen gebe.

Die zuständige Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (FDP) verwies darauf, dass sich die Praxis der drei Wochen nicht geändert habe: Bei fünf Tagen könne man nicht mehr planen und seriös eine Interessensabwägung vornehmen. «Planung braucht Zeit.» Auch die neuen politischen Bewegungen könnten Fristen einhalten, so die Sicherheitsdirektorin. Andere Städte wie Genf und Zürich würden deutlich längere Vorlaufszeiten verlangen, so Eymann. Und schliesslich: «Die unbewilligten Demonstrationen wird man auch so nicht legalisieren.» Da gebe es gar keinen Willen der Demonstranten auf einen Dialog mit der Polizei.

Regierung muss Stellung nehmen

Die Abstimmung kurz nach 22.30 Uhr fiel trotz all der mahnenden Worte mit 51 zu 42 Stimmen deutlich zu Gunsten der Motion aus. Neben SP und Grün-Alternativem Bündnis hatten auch die meisten Vertreter der Grünliberalen für die Fristverkürzung gestimmt. Die Regierung hat nun drei Monate Zeit, um Stellung zu nehmen. Anschliessend wird im Grossen Rat nochmals über die Fristverkürzung abgestimmt. Ein zweites Ja wäre für die Regierung verpflichtend.