Basler Historiker Martin Schaffner über unsere Erinnerungskultur

Denkmal-Debatte Historiker Martin Schaffner: «Wer weiss noch etwas über die Schlacht von St. Jakob?»

«Sie dürfen sich freuen oder den Kopf schütteln und weitergehen»: Gestern wurde im Beisein von viel Prominenz der Hermann Hesse-Platz in Basel eingeweiht. BIld: Georgios Kefalas (10. Dezember 2021)

Der Schriftsteller Hermann Hesse wird in Basel mit einem Platz geehrt. Endlich, oder?

Martin Schaffner: Für Menschen, die seine Werke kennen und schätzen ist es sicher ein «endlich». Für andere wiederum, die dem Autor nicht nahestehen, hätte es sich nicht aufgedrängt. In diesem Sinn ist es ein typischer Vorgang der sogenannten Erinnerungskultur: Was immer in den öffentlichen Raum hineingebracht wird, ist notwendigerweise von Auseinandersetzungen geprägt.

Was ist Ihr persönlicher Bezug zu Hermann Hesse?

Seine Werke packen mich nicht. Der Hauptgrund dafür liegt in der Sprache, die mir nicht liegt. Aber ich kann gut damit leben, dass sich andere Leute angesprochen fühlen von ihm und es scheint mir diskussionslos, dass jemand wie Hesse, der eine Zeitlang in Basel gelebt und geschrieben hat, auf diese Weise geehrt wird. Interessanter für mich sind die Mechanismen, die dahinterstehen und die zu einer solchen Ehrung führen. Aber im spezifischen Fall weiss ich zu wenig darüber.

Ist bei einer Figur wie Hesse ein Konflikt zu erahnen? Es handelt sich doch eher um eine gutschweizerische Lösung, da der Autor im weitesten Sinn eine unbestrittene Figur ist.

Ja, mir scheint, dass in Basel viele Strassen nach Persönlichkeiten benannt sind, die erfolgreich im wissenschaftlichen Bereich tätig waren. Ob das Bachofen, Karl Barth, Bernoulli, De Wette, Erasmus, Henric Petri, Paracelsus oder andere waren. Das ist vielleicht die typische «Basler Marke»: Es werden weniger politisch konnotierte Bekanntheiten in die hiesige Erinnerungskultur aufgenommen, es gibt sie, aber weniger zahlreich. Zu nennen wären hier Achilles Bischof, Wilhelm Klein, Eugen Wullschleger.

Was muss man sich unter dem Begriff der Erinnerungskultur vorstellen?

Ein Ensemble von bewusst gesetzten Zeichen, die vergangene Personen, Ereignisse oder Vorgänge in die Gegenwart rücken.

Was macht das mit uns, wenn man jemanden wie Paracelsus oder Hermann Hesse ehrt? Hat das überhaupt eine gesellschaftliche Relevanz – oder ist es nur eine Geste?

Relevanz hat es sicher für die Akteure, welche diese Ehrungen vorangetrieben haben. Die gesellschaftliche Relevanz liegt meines Erachtens woanders. Nämlich dass es politische Verfahren gibt, die es ermöglichen, das Ensemble der Zeichen in der Erinnerungskultur zu alimentieren.

Neue Erinnerungskultur: Die Tafel für die Verdingkinder im Basler Rathaus. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Es scheint uns, dass es in den vergangenen Jahren eine neue Lust an Erinnerungskultur gegeben hat. Und zwar nicht in der Erinnerung an einzelne Persönlichkeiten, sondern an Ereignisse, an Gruppen, an Minderheiten. Denken wir an die Plakette auf der Mittleren Brücke zur Erinnerung an die «Hexen»-Verfolgung oder jene jüngst enthüllte Tafel im Rathaus für die Opfer von Fürsorgerischen Zwangsmassnahmen oder die Stolpersteine in Riehen. Ist das eine neue Art des Erinnerns?

Erinnerungskultur muss man sich als vielschichtig und dynamisch vorstellen. Sie nimmt heute andere Impulse auf als früher, zum Beispiel Personen oder Gruppen, deren Geschichte bisher nie als erinnerungswürdig gegolten hatten. Insofern ist es weniger eine neue Lust an Erinnerung als vielmehr ein neues Verständnis von Erinnerungskultur. Neu an den von Ihnen genannten Beispielen ist auch ein «Medium» wie die Stolpersteine. Doch entscheidend ist, dass in die Erinnerungskultur jetzt Personengruppen aufgenommen werden, die zuvor davon ausgeschlossen gewesen waren.

Erinnerungskultur, zumal nationalstaatliche, ist ja ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Also auch nicht neu als Phänomen.

Genau. Die Erinnerungszeichen waren aber damals nicht weniger wertbefrachtet oder moralisch konnotiert als heute. Denken Sie zum Beispiel an die Feiern zur Schlacht bei St. Jakob von 1444. Sie fanden regelmässig im August statt, bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts, als man sie nicht mehr für zeitgemäss hielt und sie einstellte. Wenn Sie mich nach den Kämpfen von 1444 fragen, so erinnere ich mich an einen grausamen Krieg, denn meine Eltern haben uns Kinder jeweils an die Hand genommen und mit uns den feierlichen Umzug an der St.Jakobs-Strasse angeschaut. Aber wer weiss heute noch etwas über die «Schlacht von St. Jakob»? Kaum jemand mehr. Darin zeigt sich, dass das nationalstaatliche Narrativ seine Kraft eingebüsst hat.

Relikt des nationalstaatlichen Denkens: Eine Strasse für einen General. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Ist es nicht doch ein neues Phänomen, dass Erinnerungstafeln zur Hexenverfolgung oder für die Opfer von Fremdplatzierungen aus politischem oder gesellschaftlichem Schuldbewusstsein montiert werden, also eine Art Wiedergutmachungsversuch, durchaus im moralischen Sinn?

Ja, es kommt zumindest als Schuldeingeständnis daher, und der Regierungsrat, der die Tafel für die Opfer der Fremdplatzierung enthüllt, entschuldigt sich für Vorgänge und Verhältnisse, für die er und wir nichts können, weil es länger als unsere Lebenszeit zurückliegt. Es geht aber noch um etwas anderes: Eine Tafel als Erinnerungszeichen soll uns sagen: Bedenkt, dass wir auch heute in Strukturen leben, die mit damaligen vergleichbar sind. Wenn ich mir heute in einem Warenhaus ein T-Shirt kaufe, halte ich das Ende einer Produktionskette in der Hand, an deren Anfang ein «Sweat Shop» irgendwo in einer asiatischen Grossstadt steht. Meine These: Wenn man Ungerechtigkeiten von damals mit Erinnerungszeichen thematisiert, ist die implizite Message: Reflektiert darüber, wo analoges Unrecht, in unser eigenen Gesellschaft, geschieht.

Wir erinnern uns also, um in der Gegenwart und der Zukunft anders zu handeln.

Zumindest um ein anderes Bewusstsein zu entwickeln. Handeln ist schon sehr viel mehr.

Die Mahnmale und Gedenktafeln, so Ihre These, deuten also nicht in die Vergangenheit, sondern in die Gegenwart.

Genau. Man verfehlt das Potenzial dieser Zeichen, wenn man sich rückwirkend entschuldigen will und sich damit begnügt, die Verantwortung für weit zurückliegende Ereignisse zu übernehmen.

Aber es ist doch gut, dass man gewisse Bevölkerungsgruppen rehabilitieren will?

Ja. Es geht um die Reintegration von Bevölkerungsgruppen, die man einst marginalisiert, für nicht gesellschaftsfähig erklärt und ausgeschlossen hat. Darin erkenne ich ein aufklärerisches Potenzial dieser Mahnmale – und weniger in der Entschuldigungsrhetorik. Wichtig ist die Erkenntnis: Wo haben wir heute solche Exklusions-Mechanismen?

Neue Erinnerungskultur: Die Tafel auf der Mittleren Brücke zum Gedenken an die Hexenverfolgungen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Aber ziehen wir diese Schlüsse überhaupt? Das ist doch sehr unbequem.

Dadurch, dass ich etwas in den politisierten öffentlichen Raum stelle, eröffne ich zumindest die Möglichkeit dafür, und das dargestellte Ereignis wird symbolisch hochgehängt. Das verschafft ihm einen Bedeutungsschub.

Was sagt das über unseren Zeitgeist aus, wenn wir das nationalstaatliche Erinnern im öffentlichen Raum nicht mehr pflegen oder schon länger nicht mehr gepflegt haben? In Basel gibt es ja zum Beispiel keine 1.-August-Strasse.

Um Beispiele dafür zu finden, muss man nicht weit suchen. Gehen Sie einmal ins Elsass, nur ein paar Meter über die Landesgrenze. Dort finden Sie zahlreiche solche Gedenkorte.

Man kann dennoch sagen, dass das nationalstaatliche Element als Ideologie ausgedient hat, als Geistige Landesverteidigung sozusagen. Jetzt leben wir in einer anderen Zeit, und wir gedenken Ereignissen und Bevölkerungsgruppen, die früher nicht erinnerungsfähig waren. Sind wir reflektierter geworden, selbstkritischer?

Wir haben in harten Lernprozessen zur Kenntnis genommen, dass die Welt, in der wir leben und auch jene ausserhalb davon, komplexer und konfliktreicher geworden ist, als jene, welche die nationalstaatliche Ideologie propagiert hatte. Nehmen Sie das Beispiel der Verwicklungen der Basler Wirtschaft in den Sklavenhandel: Das ist geschichtsfähig geworden, im Gegensatz zu früher.

Martin Schaffner Der gebürtige Basler ist emeritierter Professor für Neuere Allgemeine und schweizerische Geschichte an der Universität Basel.

Ein Ritual wie eine Schlacht-Gedenkfeier kann man abschaffen. In vielen Ländern, USA und Frankreich im Speziellen, findet aber ein radikalerer Umsturz statt: Die Woke-Kultur stürzt Denkmäler, die beispielsweise für den Kolonialismus stehen. In der Schweiz findet das bislang kaum statt, obwohl es auch hier Ansätze dafür gäbe. Ist das ein Zeichen von Gleichgültigkeit oder Grösse?

Primär wichtig sind Debatten und Auseinandersetzung. In Basel fand unlängst eine Führung zur kolonialen Schweiz statt. Das ist nötig. Das Problem mit Wokeness ist, dass danach keine Auseinandersetzung stattfinden kann. Es gibt an französischen Universitäten eine Debatte um Denk- bzw. Sprechverbote – aber in Basel habe ich Ähnliches nie angetroffen. Ich sage nicht, dass es nicht Initiativen in dieser Richtung geben kann, aber anderswo (wie USA oder England) verläuft die Debatte anders. Das war schon bei den Protesten gegen den Vietnamkrieg oder in der sogenannten 68er-Bewegung so.

Wenn wir diese Erkenntnisse nun auf den Hermann-Hesse-Platz anwenden: Was muss den Betrachtenden durch den Kopf gehen, wenn sie über ihn flanieren?

Sie dürfen sich freuen oder den Kopf schütteln und weitergehen. Im Grunde ist solcher Platz eine Aufforderung zur Reflexion, die man annehmen oder ablehnen kann. Ich bin mir nicht sicher, was die Bedeutung für Menschen ausserhalb der Hesse-Anhängerschaft sein kann. Wahrscheinlich schlicht: Basel ist eine Stadt, die ihre Kulturschaffenden ehrt. Eine Plakette für Opfer von fürsorgerischen Massnahmen hingegen, wie auch die anderen Beispiele, sind Ausdruck davon, dass sich die politischen Verhältnisse in den letzten Jahrzehnten in Basel verändert haben.

Wahrscheinlich wäre es undenkbar gewesen, in den Kriegsjahren einen Theodor Herzl zu ehren.

Ja. Aber was ich auch noch sagen möchte: Ein wichtiger Wegbereiter für diese neue Haltung war und ist die Historiografie. Weil zum Beispiel Frauen begonnen haben, Themen wie Frauenarbeit, Abtreibung, Prostitution oder die Stellung von Dienstmädchen zu untersuchen, sind solche früher marginalisierte Themen in den Vordergrund gerückt. Das ist noch nicht lange her, aber ohne diese Vorarbeit ist der Wandel der Erinnerungskultur nicht denkbar.

