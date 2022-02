Denkmalschutz Basler Regierung gibt Architektur-Ikone zum Abbruch frei Eine Villa aus den späten 1950er-Jahren am Höhenweg in Riehen wird nicht unter Schutz gestellt. Der Heimatschutz wird wohl rekurrieren. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Das Haus Höhenstrasse 15 Riehen der Architekten

Vischer + Weber aus dem Jahr 1957 kann abgerissen werden. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Das «Haus Grüninger» an der Höhenstrasse 15 in Riehen soll nicht unter Schutz gestellt werden. Dies hat die Basler Regierung beschlossen. Das Haus, welches als eines von noch wenig verbliebenen Ikonen des modernen Bauens der Nachkriegszeit in der Region gilt, kann somit abgerissen werden.

«Dem eher geringen öffentlichen Interesse an einer Unterschutzstellung des Einfamilienhauses steht ein deutlich grösseres Interesse an zusätzlichem Wohnraum in Riehen gegenüber», schreibt der Regierungsrat in seiner schriftlichen Begründung. Mit Blick «auf eine aus raumplanerischer und städtebaulicher Sicht haushälterische Nutzung des Bodens» sei die Nichtunterschutzstellung beschlossen worden.

«Moderne Architektur hat schweren Stand»

Bei den Denkmalschutz-Vereinen stösst der Entscheid auf Unverständnis. Der Basler Heimatschutz wird vermutlich Rekurs einreichen. In einer ausführlichen Stellungnahme zeigt sich auch der Verein Baukult enttäuscht: «Der Entscheid des Regierungsrats zeigt, welchen schweren Stand die moderne Architektur hat.» Deren Wichtigkeit und Bedeutung werde vom Regierungsrat und von der allgemeinen Öffentlichkeit zu wenig gewürdigt.

Zudem, so der Verein Baukult, zeige sich auch an diesem Beispiel eine strukturelle Schwäche im Basler Denkmalschutzgesetz. Der Werkzeugkasten für den Erhalt von schützenswerten Bauten sei «derzeit schlecht ausgestattet», das benachteilige letztlich die Eigentümerschaft. Bei der Unterschutzstellung einer Liegenschaft werde die Volumetrie, die Parzellenbebauung und die Ästhetik praktisch eingefroren. «Der Eigentümer wird also quasi enteignet, was sich vor allem bei Liegenschaften mit grossem Umschwung negativ auswirkt.»

