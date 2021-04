Deponie-Debakel Auf dem Minenfeld des Baselbieter Bauschutts: Nun fordern selbst Baufirmen Staatsdeponien Im Baselbieter Deponiewesen herrscht Notstand: Die Liestaler Deponie Höli etwa wurde viel zu rasch aufgefüllt, neue Standorte sind politisch kaum mehrheitsfähig, Bauunternehmen klagen über ungleich lange Spiesse. Nun rufen selbst bürgerliche Politiker nach Staatsdeponien. Eine Auslegeordnung. Hans-Martin Jermann 22.04.2021, 05.00 Uhr

Für 40 Jahre geplant, in zehn Jahren gefüllt: Die Inertstoffdeponie Höli in Liestal.

Kenneth Nars (25. September 2019)

Augen zu und durch: So lautete im Baselbiet im Umgang mit dem vielen Bauschutt über Jahre die Devise. Der Kanton versäumte es lange, erstens neue Deponiestandorte zur Ausführungsreife zu bringen und zweitens durch eine zeitgemässe Recycling-Strategie den Anteil des nicht wiederverwertbaren Bauschutts zu verringern. Da mit der Deponie Höli in Liestal eine grosse und zentral gelegene Abnehmerin – mit eigenem Autobahn-Anschluss notabene – zur Verfügung stand, schien das lange kaum jemanden zu stören. Folge: Die für einen Zeitraum von 30 bis 40 Jahren angelegte Deponie ist in nur einem Jahrzehnt fast aufgefüllt worden. Mitte Mai muss die «Höli» vorerst geschlossen werden: Die Betriebsbewilligung für das genehmigte Volumen ist erschöpft. Das Gesuch für eine neue Bewilligung, mit der die Deponie weitere zwei Jahre weiter betrieben werden kann, ist in Bearbeitung.

Vor diesem Hintergrund verfügte der Verwaltungsrat der Höli AG, deren Mehrheitsaktionärin die Bürgergemeinde Liestal ist, Anfang September 2020 eine Mengenbegrenzung: Um diese einzuhalten, werden Baufirmen, die zugleich Aktionäre sind, bei der Anlieferung priorisiert behandelt. Das sorgte in der Baubranche für Aufregung: Die Höli ist eine von nur vier Inertstoffdeponien des Typs B im Kanton und jene, die anfänglich das grösste Volumen zur Verfügung stellte: Bis zur Hälfte des in beiden Basel anfallenden Bauschutts wurden in den vergangenen Jahren hier abgelagert.

«Regierung verstrickt sich in Widersprüche»

Auch die Baselbieter Regierung sieht den Entscheid und das aktuelle Betreibermodell der Höli kritisch, wie sie kürzlich in ihrer Antwort auf eine Interpellation von CVP-Landrat Simon Oberbeck feststellte. Franz Thür, Verwaltungsratspräsident der Höli AG, weist die Vorwürfe indes zurück: «Bei der Kantonsverwaltung verstrickt man sich in Widersprüche: Letztlich haben wir mit der Mengenbegrenzung nur ihre Forderung umgesetzt.» Thür verweist auf einen Brief des zuständigen Bau- und Umweltschutzdirektors Isaac Reber (Grüne) an die Deponiebetreiber, wonach mit dem vorhandenen Deponieraum sparsam umzugehen sei.

In der Vergangenheit habe man Fehler gemacht, räumt der Verwaltungsratspräsident ein. Die Höli habe über Jahre als braver Schüler, wie Thür findet, zu viel Bauschutt angenommen.

«In der politischen Diskussion hat man sich aber zu Unrecht auf uns eingeschossen»,

ärgert sich Thür. Die Inertstoffdeponien in Sissach und Bennwil verfügten über ähnlich hohe bewilligte Volumen, bloss würden Letztere seit Jahren geringere Jahresmengen annehmen als die Höli. «Darüber redet niemand», sagt Thür.

Bauunternehmer fordern gleichen Zugang für alle

Dass die Höli AG mit dem Kontingentsentscheid die Preise erhöht hat und eigene Aktionäre bevorzugt, stösst reihum auf Kritik: «Dass Nicht-Aktionäre ausgeschlossen werden können, ist nicht haltbar. Der diskriminierungsfreie Zugang aller regionalen Akteure zu den Deponien im Kanton muss gewährleistet sein», sagt Alexander Isenburg, der ehemalige «Mister Bebbisagg» in der Basler Verwaltung führt heute ein Unternehmen in Allschwil und Möhlin, das in der Ver- und Entsorgung von Schüttgut tätig ist. Der Kanton habe zudem tatenlos zugesehen, wie die Höli innert Kürze aufgefüllt worden sei. «Viel zu spät erkannte man, dass Deponien, so wie wir sie bisher kannten, ein Auslaufmodell sind», kritisiert Isenburg. Im November 2020 hat die Baselbieter Regierung eine Strategie in die Vernehmlassung gegeben, mit der das Recycling von Baustoffen massiv erhöht werden soll.

Umgekehrt ist es viel schwieriger geworden, neue Deponiestandorte politisch durchzubringen, gibt Mirko Tozzo, Chef des gleichnamigen Bauunternehmens mit Sitz in Bubendorf, zu bedenken. Umso wichtiger wäre es, dass für alle Unternehmen gleich lange Spiesse gelten. «Das ist aber derzeit im Baselbiet, auch wegen des Entscheids der Höli-Betreiber, nicht der Fall», ärgert sich Tozzo.

Soll der Kanton bloss Schiedsrichter spielen oder gar Deponien betreiben?

Was also tun? Der Kanton verfügt über keine rechtlichen Grundlagen, um direkt Einfluss auf Deponien und deren Betreibermodelle zu nehmen. Die Möglichkeiten beschränken sich auf die raumplanerische Sicherung von Deponiestandorten. «Es besteht Handlungsbedarf», fasst die Regierung in ihrer Antwort auf die erwähnte Interpellation zusammen. Dies hat CVP-Landrat Oberbeck wohl als Aufforderung aufgefasst, mit einem weiteren Vorstoss nachzudoppeln. Darin fordert er nichts weniger als eine Beteiligung des Kantons an den Deponien – beinahe eine Ungeheuerlichkeit für einen bürgerlichen Politiker.

«Ich kann mir vorstellen, dass der Kanton selber Deponien betreibt», sagt CVP-Landrat Simon Oberbeck. zVg

Er sei ja grundsätzlich für freien Markt und gebe privatwirtschaftlichen Lösungen den Vorzug, betont Oberbeck. «Wenn aber wie im Baselbieter Deponiewesen ein Markt nicht funktioniert, Unternehmen benachteiligt werden und dann auch noch mit dem Deponievolumen verschwenderisch umgegangen wird, dann muss der Kanton eingreifen.» Wie das geschehen soll, lässt Oberbeck offen. Das Mindeste sei, dass dieser eine Schiedsrichterfunktion wahrnehme. «Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Kanton selber Deponien betreibt», findet Oberbeck. Als öffentlicher Bauherr sei der Kanton schliesslich der grösste Nachfrager nach Deponieraum. Zu einem anderen Deponietyp gibt es sogar bereits ein Beispiel: Im Elbisgraben werden unter Federführung des Kantons belastetes Aushubmaterial, KVA-Schlacke, Klärschlammasche sowie weitere nicht brennbare Abfälle abgelagert.

Liestaler Bürgergemeinde wehrt sich gegen Staatsdeponie

Auch die beiden Unternehmer Alexander Isenburg und Mirko Tozzo fordern eine stärkere Rolle des Staates: «Der Kanton muss die Spielregeln klären,» fordert Tozzo. Und Alexander Isenburg kann sich sogar für die Idee von Staatsdeponien erwärmen: «Wenn dadurch mehr Wettbewerb unter den Bau-, Transport- und Recycling-Unternehmen gewährleistet werden kann, dann bin ich auch als Bürgerlicher dafür.» Höli-Präsident Thür wehrt sich nicht gegen eine Klärung der Spielregeln. Dies sei im Interesse aller Beteiligten. Der Kanton wäge und kontrolliere in der Höli schon heute die angelieferten Mengen. «Ich fände es aber falsch und nicht zielführend, wenn der Kanton plötzlich als Aktionär auftritt», sagt Thür. Die Deponie Höli sei für die Bürgergemeinde eine zentrale Einnahmequelle. Alleine die Bewirtschaftung des Liestaler Waldes koste die Bürgergemeinde rund 2,5 Millionen Franken pro Jahr.

Die Idee kantonaler Deponien ist auch unter Bauunternehmern höchst umstritten. Verbandspräsident Rolf Graf will sich auf Anfrage der bz nicht zum Thema äussern. Verständlich: Je nach Tätigkeitsfeld einer Baufirma und ihres Zugangs zu Deponievolumen sind die Interessen in dieser Frage komplett verschieden gelagert. Klar in diesem Dickicht an Meinungen ist derzeit nur eines: Die Frage nach der Zukunft der Deponien und dem Einfluss des Kantons ist ein Minenfeld mit gewaltigem Sprengpotenzial.