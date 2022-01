Der Art-Chef im Interview «Es gibt keine Pläne, die Art Basel an einen anderen Ort zu verlegen» Marc Spiegler über seine Französischkenntnisse, die neue Messe in Paris und das Bekenntnis zu Basel. Patrick Marcolli und Mélanie Honegger 1 Kommentar 26.01.2022, 19.03 Uhr

Marc Spiegler, Direktor der Art Basel. zVg

Herr Spiegler, wie gut sprechen Sie Französisch?

Marc Spiegler: Mein Französisch ist ausgezeichnet. Ich bin Halbfranzose. Seit ich 16 bin, habe ich die Sommertage im Elsass verbracht. Und ich habe Cousins, die Gewürztraminer herstellen.

Wie würden Sie die neue Messe in Paris beschreiben?

Ganz einfach: Es ist eine neue Messe, wie Miami Beach oder Hongkong.

Sie haben in Ihrer Presseerklärung erwähnt, dass Paris das Epizentrum der internationalen Kunstwelt ist. Was ist mit Basel?

Paris ist ein Epizentrum. Basel ist eine sehr wichtige Stadt für die Kultur. Sie hat das älteste Kunstmuseum der Welt, eines der grössten privaten Museen der Welt, die Fondation Beyeler, und das Schaulager. Und sie hat eine unglaubliche Geschichte. Und seit mehr als 50 Jahren findet hier die Art Basel statt.

Wie lange wird es die Art Basel in Basel nun noch geben?

Es gibt keine Pläne, die Art Basel an einen anderen Ort zu verlegen oder sie zu ersetzen. Diese Vermutung überrascht mich. Die Art Basel ist die grösste Kunstmesse der Welt. Die Leute assoziieren sie mit der besten Qualität, sie kommen nach Basel SBB, fahren mit dem Tram über die Wettsteinbrücke zum Messeplatz und laufen zur Rundhof-Halle. Die Menschen haben sich die Art Basel eingeprägt. Paris ist eine andere Art von Stadt. Ich denke, beide Messen können gedeihen, sie sind gross genug.

Aber sind sie nicht zu nahe beieinander?

Das sehe ich überhaupt nicht so. Im Gegenteil. Als die Art Basel Miami ins Leben gerufen wurde, entdeckten amerikanische Sammler die Marke Art Basel und begannen, hierher zu kommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Messe in Paris der Messe in Basel eher nützen als schaden wird. Wir sind in Paris gezwungen, innovativ zu sein. Und das werden wir auf die Basler Messe übertragen.

Warum Paris und nicht London oder Berlin?

Paris hat jetzt eine besondere Dynamik. Es hat vom Brexit profitiert, viele Galerien haben London verlassen und sind nach Paris gekommen. Sie haben also französische und internationale Galerien in Paris. Fast alle grossen Museen in Paris haben neue Direktoren, und es gibt die grossen privaten Stiftungen.

Das ist auch in Basel der Fall.

Durchaus! Das ist interessant. Das Schweizer Ökosystem hat starke Privatsammler, die Institutionen wie das Schaulager oder die Fondation Beyeler gründen, es hat starke Unternehmenssammlungen (Tinguely, Novartis), und es hat starke Galerien. Das Schöne am Schweizer System ist, dass es nicht unausgewogen ist. Das französische System ist heute viel weniger etatistisch, als es früher war. Mit Paris haben wir eine Menge neuer Partner und Verbündeter.

