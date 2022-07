Fussballkultur: Der FC Basel soll ein neues Museum erhalten

Fussballkultur Geplant ist ein FC-Basel-Museum, das diesen Namen auch verdient 14 Jahre lang fristete das FCB-Museum im Fanshop beim St.-Jakob-Park ein Schattendasein. Nun verschwindet es – um an einem anderen Ort mit mehr Inhalt wiedereröffnet zu werden. Wann, ist jedoch noch unklar. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

So sah das FCB-Museum früher aus: Es war im Fanshop im St.-Jakob-Park integriert. Kenneth Nars

Am kommenden Donnerstag wird der Fanshop des FC Basel gleich neben dem St.-Jakob-Park nach erfolgter Renovation wiedereröffnet. Aber ohne Museum, wie die Vitrine ganz hinten im Raum mit ein paar Wimpeln, Pokalen, Leibchen und Fotos reichlich euphemistisch genannt wurde. Zur Einweihung der permanenten FCB-Ausstellung vor 14 Jahren hielt die bz seinerzeit fest: «Im Museum ist gleich auch der Fanartikelshop untergebracht.»

Dabei war es genau umgekehrt: Das Museum war Teil des Fanartikelshops und so irritierend klein, dass auswärtige Besucherinnen und Besucher enttäuscht waren von dem, was sie da antrafen. Ein Fussballfan des FC St.Pauli, der extra für das Museum eine Stippvisite nach Basel unternahm, hielt in einem Blog fest, dass «alles im hellen Licht eines Kaufhauses präsentiert wird (…) und das Ganze einen recht lieblosen Eindruck auf mich macht».

Autogrammstunden und FCB-Bus Mehrere Wochen dauerte der Umbau des FC-Basel-Fanshops beim St.-Jakob-Park. Am Donnerstag feiert der Laden mit den rot-blauen Utensilien die Wiederöffnung und zwar «mit einem gebührenden Vor-Saisonstart-Event», wie der Klub mitteilt. Dieser startet um 15 Uhr und sieht eine Viertelstunde später eine Autogrammstunde mit der ersten Mannschaft vor, gefolgt vom Team der FCB-Frauen um 16.15 Uhr. Zur Eröffnung steht auch das neue FCB-Heimtrikot für die Anhängerinnen und Anhänger bereit: Dieses hat der italienische Ausrüster Macron in Zusammenarbeit mit dem Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron sowie einer kleinen Gruppe von FCB-Fans entworfen. Dabei wollten die Stararchitekten, die einst den St.-Jakob-Park entworfen hatten, nichts Verrücktes machen, sondern «das klassische Rotblau in den Vordergrund rücken». Von 15 bis 20 Uhr kann auch der FCB-Bus besichtigt werden. (aws)

Projektgruppe arbeitet am Museum

Das ist nun Vergangenheit. «Wir wollen etwas Neues und Nachhaltiges auf die Beine stellen», sagt Reto Baumgartner, der Präsident des Vereins FC Basel 1893, «das dem Klub würdig ist und anständig daherkommt.» Ein FCB-Museum, das diesen Namen auch verdiene.

Reto Baumgartner ist Präsident des Vereins FC Basel 1893. Claudio Thoma / freshfocus

Dafür ist eine Projektgruppe eingesetzt, in der Personen mitarbeiten, die dem FCB emotional verbunden sind. Dazu zählen auch der Marketingspezialist Tobias Adler, der wie Baumgartner dem Vereinsvorstand angehört und sich etwas «Modernes und Einzigartiges» erhofft. Oder der Historiker Benjamin Pfister, Betreiber der «Didi offensiv»-Fussballbar am Erasmusplatz.

Oeri kaufte historische Gegenstände auf

Der Eröffnungstermin ist unklar. «Wir lassen uns nicht unter Druck setzen», sagt Baumgartner. Pfister seinerseits erklärt, dass man noch ganz in den Anfängen stecke.

«Es geht zuerst darum, sich eine Übersicht zu verschaffen, was wo vorhanden ist.»

Gigi Oeri hat die Stiftung Ehrentor gegründet. Patrick Straub / KEYSTONE

Die Ausstellungsstücke des ehemaligen FCB-Museums sind derzeit bei einem Speditionsunternehmen eingelagert – mitsamt dem umfangreichen historischen Material von Rotblau, das einst dem Sportmuseum gehört hatte und nach dessen Aus von Gigi Oeri erworben wurde. Die frühere FCB-Präsidentin hatte sich 2009 – also nur ein Jahr nach Eröffnung des Museums – aus dem operativen Geschäft des Klubs zurückgezogen und angekündigt, dass sie sich «nun um eher stiefmütterliche behandelte Bereiche» kümmern wolle.

Stiftung kümmert sich um den Erhalt der Schätze

Dabei ging es um den FCB-Campus, der vier Jahre später tatsächlich eröffnet wurde, aber auch um das FCB-Museum. Erfahrung genug in diesem Bereich hatte die Mäzenin des Spielzeug Welten Museums. Oeri gründete die Stiftung Ehrentor, die sich mit einer anfänglichen Einlage von 500’000 Franken den Erhalt des historischen rotblauen Schatzes auf die Fahne schrieb; darunter hat es zahlreiche Objekte, die noch gar nicht erfasst sind. Die Stiftung ist ein wichtiger Ansprechpartner für das Museumsprojekt, genauso wie man sich mit privaten Sammlern in Verbindung setzen will; der Arlesheimer Lorenz Schumacher etwa hat in einem Keller über 450 FCB-Trikots hängen.

Noch nicht fündig geworden ist man, was den Standort anbelangt. Reto Baumgartner glaubt, dass das Museum dort stehen müsse, wo es nachvollziehbar sei – an einem Standort also, der irgendetwas mit dem FCB zu tun hat. «Beispielsweise wurde er 1893 in der Freien Strasse gegründet.» Realistischer wären, was die Mietpreise anbelangt, Räumlichkeiten irgendwo im Umkreis des St.-Jakob-Parks, wo man, so Baumgartner, «das Ganze gleich mit einer Stadionführung verbinden könnte».

Benjamin Pfister ist Geschäftsführer des Fussballlokals Didi Offensiv am Erasmusplatz. Nicole Nars-Zimmer

Benjamin Pfister wiederum spricht von einem «Basisbetrieb», den es an einem Standort brauche. «Nicht alle Ausstellungen müssen zwingend im Museum veranstaltet werden, sondern können sich auf die ganze Region verteilen, wenn es Sinn macht.» Er stellt sich ein Museum vor, das nicht nur dokumentiere, wer wie viele Tor erzielt hat, sondern auch die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung des FCB thematisiere und abbilde.

Fundraising nötig und Investoren gesucht

Was die Finanzierung des Museumsprojekts anbelangt, ist für Tobias Adler klar, «dass sich das Museumsprojekt vom FC Basel möglichst unabhängig machen sollte». Von der Holding, die den Profibetrieb finanziert und derzeit jeden Franken zweimal umdreht, ist kein Geld zu erwarten. «Aber vom Verein FC Basel 1893 ist eine Anschubinvestition denkbar», erklärt Reto Baumgartner. Zudem müssten Drittpartner gewonnen werden, auch ein Fundraising könnte zum Betrieb eines FCB-Museums beitragen.

Das einzige richtige Klubmuseum, das diesen Namen verdient, betreibt in der Schweiz der FC Zürich. Dieses wurde von Präsident und Mäzen Ancillo Canepa auch dank der Champions-League-Gelder aus der vorherigen Saison 2011 eröffnet. Der FCB erwirtschaftete vor ein paar Jahren ebenfalls viel Geld aus diesem Topf. Allerdings setzt er es dann anders ein.

