Basel: Manor-Angestellte beklagen schlechte Arbeitsbedingungen

Detailhandel «Haben die Schnauze voll!»: Angestellte der Manor in Basel beklagen schlechte Arbeitsbedingungen Die grösste Warenhauskette der Schweiz leidet unter der Konkurrenz im Ausland und im Netz. Die Personaldecke wurde ausgedünnt. Das spüren die Dagebliebenen – auch im Flagship-Store in der Greifengasse. Das Unternehmen selber dementiert: Es sei alles in Ordnung. Valerie Zeiser 1 Kommentar 03.01.2023, 05.00 Uhr

«Mache den Job von fünf Personen alleine»: Im Flagship-Store von Manor im Kleinbasel ist die Belegschaft unzufrieden. Bild: Juri Junkov

Immer zur Adventszeit hin verwandeln sich die Manor-Warenhäuser in festlich geschmückte Konsumtempel. So auch der Flagship-Store an der Greifengasse. Der Kontrast zwischen glitzernder Einkaufswelt und der Stimmung unter der Belegschaft könnte aber kaum grösser sein.

Ihre Arbeitssituation sei äusserst belastend, sagen mehrere Mitarbeitende des grössten Manor-Geschäfts der Nordwestschweiz. Der Stress im Job nehme gegen Black Friday und die Weihnachtszeit hin zu. Doch auch unter dem Jahr sei der Druck mittlerweile hoch. Die Rede ist von kurzfristig angesetzten Überstunden, nicht planbaren Einsatzzeiten und unrealistischen Umsatzzielen.

Die Wurzel des Übels sei der Personalmangel, sagt Marion Teufer*, die seit mehreren Jahren in der Filiale arbeitet. «Ich mache tagtäglich den Job von fünf Personen alleine», sagt sie. «Die Arbeitssituation ist scheusslich.»

Noch immer die Nummer 1 in der Schweiz

Eine langjährige Manor-Mitarbeiterin ist auch Bianka Kemper*. «Eigentlich arbeite ich in einem kleinen Pensum», sagt sie zur bz.

«Aber in den letzten drei Monaten habe ich 40 Prozent mehr geleistet, als in meinem Vertrag steht.»

In den vergangenen Jahren seien viele Kolleginnen und Kollegen entlassen worden – wer ein Angebot habe, nehme den Hut. Weil die Abgänge kaum ersetzt worden seien, bleibe die Mehrarbeit an den Dagebliebenen hängen. Das spüre man im Verkaufsgeschäft im Kleinbasel. «Teils sind wir zu dritt auf der Etage, eine Person an der Kasse», sagt die Greifengasse-Mitarbeiterin Lea Surer*. «Das ist schlicht zu wenig.»

Manor ist die umsatzstärkste Warenhauskette der Schweiz. Vor Coop City, Globus und Jelmoli. Zwar leidet der gesamte stationäre Detailhandel unter Einkaufstourismus und Online-Shopping. Doch Warenhäuser sind besonders stark betroffen. Das frühere Erfolgsrezept – alles unter einem Dach, hübsch präsentiert – wird ihnen jetzt zum Verhängnis. Die Konkurrenz im Netz kann günstiger anbieten. Und liefert frei Haus.

Dass Manor Mühe bekundet, ist bekannt. Zwar hat das Unternehmen sein Online-Angebot ausgebaut. Bietet auch Abholservice an. Doch die Reaktion kam spät.

In Basel-St. Jakob und Liestal wurde abgebaut

Seit 2017 gibt Manor keine Umsatzzahlen mehr bekannt. Die Schätzungen belaufen sich für 2019, das bislang letzte nicht von Corona verfälschte Geschäftsjahr, auf 1,7 Milliarden Franken. 2016, als das Unternehmen zuletzt Zahlen publizierte, lag der Umsatz bei 2,6 Milliarden Franken.

Heute beschäftigt das Unternehmen, das sich weiterhin in Familienbesitz befindet, nach eigenen Angaben rund 8000 Mitarbeitende. Die Zahl der Warenhäuser beläuft sich auf 59 – fünf weniger als Anfang 2020. In der Nordwestschweiz wurden an den Standorten St. Jakob und Liestal die Food-Abteilungen geschlossen. Immer häufiger vermietet Manor Flächen an Dritte. An der Greifengasse zog in der 5. Etage der französische Elektronikanbieter Fnac ein.

Auch zu Mitarbeitendenzahlen schweigt sich die Kette aus. 2017 kam es zu einem grossen Einschnitt am Hauptsitz in der Basler Rebgasse: Ein Fünftel der Belegschaft in der Zentrale musste gehen. 2020 wurden weitere 90 Stellen abgebaut.

«Erhalten positive Feedbacks», sagt Manor

Zu den geschilderten Problemen am Standort Greifengasse schreibt die Manor-Medienstelle:

«Der Personalstamm im Manor-Warenhaus an der Greifengasse ist stabil, über das ganze Warenhaus gesehen ohne grosse Veränderungen.»

Die Zahl der Überstunden habe im Vergleich zum Vorjahr nicht zugenommen. Zu einzelnen Standorten äussere man sich nicht.

Bianka Kemper widerspricht. Überstunden gehörten im Verkauf zwar dazu. Doch sie würden Überhand nehmen. Die Überlastung drücke auf die Stimmung. Kempers Kollegin Marion Teufer ergänzt: «Das ganze Team hat die Schnauze voll.»

Ganz anders stellt Manor die Verhältnisse dar: «Wir erhalten regelmässig positive Feedbacks von Mitarbeitenden, beispielsweise in puncto Zusammenarbeit, Zusammenhalt, Spirit und Kultur.» Der «ständige Dialog mit den Mitarbeitenden» sei für das Führungsteam in Basel wichtig. Zudem könnten sich Mitarbeitende an diversen Stellen melden, falls Probleme auftreten würden, auch anonym.

«Die schlechten Arbeitsbedingungen bei Manor sind uns seit längerem bekannt und wir sind nicht überrascht, wenn sich die Situation noch verschlechtert», schreibt die Unia, die grösste Gewerkschaft im Detailhandel. «Manor muss den Personalmangel in den Griff bekommen.» Generell stehe das Detailhandelspersonal unter Druck. Man habe entsprechende Rückmeldungen auch vom Verkaufspersonal anderer Unternehmen.

Vor allem Frauen leiden, sagt Unia

Schon seit Jahren fordert die Unia für den Detailhandel einen Gesamtarbeitsvertrag. Ein GAV regelt kollektiv Arbeits- und Lohnbedingungen. Das wäre laut Unia für diese Branche wichtig – denn im Verkauf seien die Arbeitszeiten unregelmässig, die Löhne tief. Weil besonders Frauen häufig Teilzeit arbeiteten, hätten sie mehr zu leiden.

«Die unregelmässigen Arbeitszeiten am Abend und am Wochenende fordern gerade sie heraus – insbesondere, wenn sie eine Familie haben.»

Bei Manor gilt die 42-Stunden-Woche. Aber im Personalreglement heisst es: «Die wöchentlichen und monatlichen Arbeitsstunden können aufgrund des Arbeitsvolumens schwanken.» In der Regel müsse aber niemand mehr als 10 Stunden pro Tag arbeiten. Für die Einsatzpläne gilt, dass sie «mindestens zwei Wochen im Voraus» bekannt sind. Die Quellen der bz sagen etwas anderes. Manchmal wisse man erst zwei Tage im Vorhinein, wann man auf der Matte stehen müsse.

Manor betont, man nehme sämtliche Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitenden «sehr ernst». Ziel sei, ein «sicheres und gesundes Arbeitsumfeld» zu schaffen. Marion Teufer glaubt diesen Versprechungen nicht mehr: «Hätte ich eine andere Stelle, wäre ich längst weg.»

*Zum Schutz der Angestellten wurden alle Namen verändert

