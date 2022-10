Detailhandel November statt Juni: Deshalb klemmt es bei der Eröffnung der Alnatura-Filiale an der Basler Gerbergasse Eigentlich hätte der Bio-Supermarkt bereits im Juni eröffnen sollen. Noch werden jedoch keine Kunden im Gebäude vis-à-vis der ehemaligen Hauptpost empfangen. Die bz hat bei den Verantwortlichen nachgefragt. Julian Förnbacher 1 Kommentar 03.10.2022, 05.00 Uhr

Seit langem angekündigt und immer wieder verschoben: Die Eröffnung des Alnatura-Biosupermarkts an der Gerbergasse. Ali Ahmeti

Der Fahrplan schien klar, als die bz im August 2021 über die Expansionspläne der deutschen Biosupermarktkette Alnatura, die in der Schweiz mit der Migros-Genossenschaft verbandelt ist, berichtete: Soeben hatte die Migros beim Basler Bau- und Gewerbeinspektorat ein Gesuch eingereicht, um im altehrwürdigen Gebäude zwischen Gerbergasse und Falknerstrasse, in dem zuvor die Luxus-Modekette Hugo Boss zu Hause war, einen Alnatura-Ableger zu etablieren.

Nach den nötigen Umbauarbeiten hätten der Supermarkt und der dazugehörige Take-away-Betrieb mit Aussensitzplätzen im Juni dieses Jahres eröffnet werden sollen. Doch ein Spaziergang durch die Gerbergasse zeigt: Vom Biosupermarkt fehlt auch drei Monate nach dem vorgesehenen Eröffnungsdatum bis auf die prominente Fensterwerbung am Gebäude noch immer jede Spur.

Bei der Genossenschaft Migros Zürich ist man ob dieser Tatsache jedoch nicht besorgt, wie eine Nachfrage der bz ergab. So erklärt Pressesprecherin Gabriela Ursprung:

«Der Juni 2022 war eher als Schätzung zu verstehen. Dass sich in laufenden Prozessen wie diesem Verzögerungen ergeben können, ist nichts Aussergewöhnliches.»

So seien bei Umbauten etwa die Komplexität des Umbauprozesses, die behördlichen Bewilligungsverfahren und die derzeit allgegenwärtigen Engpass-Szenarien in den lokalen und globalen Lieferketten mögliche Teilgründe für Verzögerungen. «Wie gesagt ist dies jedoch absolut kein Grund zur Sorge und das Projekt ist wie gewünscht auf Kurs», ergänzt Ursprung.

Zweite Alnatura-Filiale in Basel

Der neue Stichtag sei nun der 24. November 2022. «Dieser Termin ist fix und wir freuen uns, ab dann unsere Kundinnen und Kunden begrüssen zu dürfen.» Die Filiale an der Gerbergasse soll nach derjenigen an der Henric-Petri-Strasse, die im Mai 2021 ihre Pforten öffnete, der zweite in Basel und insgesamt 21. Alnatura-Ableger in der Schweiz werden.

Da Alnatura, das seit 2012 auch in der Schweiz operiert, den Standort Basel lange mied, kam die Eröffnung zweier Filialen innert kurzer Frist überraschend. Die Frage, ob man sich mit dem Expansionstempo in der Stadt übernommen haben könnte, verneint Ursprung. «Wir freuen uns nun einfach auf die Eröffnung und gehen mit Elan in die letzten Wochen des Umbaus.» In diesen stünden letzte Innenausbau-Etappen an, anschliessend gehe es an die Befüllung der Regale und die Dekoration der Filiale.

Auch in Weil am Rhein harzt die Eröffnung

Nicht nur in Basel müssen Biofans derzeit auf ihre Alnatura-Filiale warten. Auch in der brandneuen Dreiländergalerie ennet der Grenze in Weil am Rhein verzögert sich die Eröffnung des geplanten Supermarkts. Wo genau es hier harzt, kann die zuständige Deutschland-Abteilung von Alnatura auf Anfrage nicht eruieren: «Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir leider keine aktuelleren Informationen zur Dreiländergalerie», schreibt diese.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Verzögerungen bestehe, so Ursprung, nicht. So könne es zwar durchaus sein, dass die aktuell angespannte globale Lage zu Druck auf die Lieferketten führe, «ein flächendeckendes Problem gibt es aber nicht.»

Ein rund 5000 Artikel umfassendes Biosortiment von Gemüse über Smoothies bis hin zu Kosmetika und Tierbedarf will Alnatura ab November im Herzen Basels anbieten und dazu in Absprache mit dem angrenzenden Unternehmen Mitte die Aussenfläche vor dem Supermarkt gastronomisch bespielen – nun eben erst ab Spätherbst statt Frühsommer.

1 Kommentar Jürg Bloch vor weniger als einer Minute Die Migros verkraftet als Non-Profit-Organisation solche Verspätungen genau so wie den sicherlich hohen Mietpreis an dieser Lage. Das ist der Vorteil des Gnossenschafts-Modells - man kann Projekte realisieren, die unter normalen ökonomischen Bedingungen kaum möglich sind. Alle Kommentare anzeigen