Mehr Präsenz im öffentlichen Raum: Vollgas für das Elsässisch

Dialekt Vollgas für das Elsässisch Mehr Präsenz im öffentlichen Raum und in Schulen – nach Jahren der Geringschätzung zeichnet sich eine Trendwende ab. Noch sprechen viele den Dialekt, aber es hapert bei der Weitergabe an die Kinder. 06.08.2022

Im Raum Basel gibt es am Rhein einen trinationalen Dichterweg mit alemannischen Gedichten. Hier eines auf Elsässisch. Peter Schenk

Bis 2028 soll in jedem der 40 elsässischen Kantone, nicht zu vergleichen mit denen in der Schweiz, eine Schule bestehen, in der immersiv Hochdeutsch und seine elsässischen Dialektvarianten unterrichtet werden. Das bedeutet, dass die jeweiligen Fächer auch in diesen Sprachen unterrichtet werden. Eingerichtet werden sollen die Schulen mit Unterstützung der Vereine, die eigene zweisprachige Schulen betreiben wie ABCM Zweisprachigkeit (siehe Kasten) sowie der staatlichen Unterrichtsakademie des Elsass.

Manche zweisprachige Ortsschilder gibt es schon

Frédéric Bierry, Präsident der neuen elsässischen Gebietskörperschaft Collectivité européenne d’Alsace (CEA), hatte dies auf der ersten Tagung zur Zweisprachigkeit, die die CEA kürzlich mit 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Strassburg organisierte, als das Hauptziel der Politik zur Zweisprachigkeit der Gebietskörperschaft bezeichnet. Ausserdem soll die Präsenz des Dialekts in der Öffentlichkeit durch zweisprachige Strassennamen und Ortsschilder gefördert werden, wie sie in manchen Dörfern wie Bartenheim, Blotzheim, Rosenau, Sierentz oder in der Stadt Mulhouse schon bestehen.

Frédéric Bierry engagiert sich stark für den elsässischen Dialekt. zvg

Entlang des Rheins gibt es im Raum Basel ausserdem einen trinationalen Dichterweg, der den Reichtum der alemannischen Sprache sichtbar machen soll. An 24 Stationen finden sich Gedichte in den verschiedenen Dialekten.

Gefördert werden sollen auch Animationen für den Dialekt in den Vorschulen und im ausserschulischen Bereich. Insgesamt hat die CEA für die unterschiedlichen Massnahmen bereits im Mai 2021 3,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt – die Entscheidung dafür fiel einstimmig. Ausserdem soll es in jeder Gebietskörperschaft einen Ansprechpartner für die Zweisprachigkeit geben.

Neu macht auch die staatliche Unterrichtsakademie mit - eine Überraschung

Als grosse Überraschung muss eine Ankündigung von Olivier Faron, dem Rektor der staatlichen Unterrichtsakademie, gelten. Laut der Medienmitteilung zur Tagung wird die Unterrichtsakademie ab September 2023 vier immersive neue Klassen eröffnen, zwei im Bas-Rhin und zwei im Haut-Rhin. Bisher hatte der Staat regelmässig Widerstand gegen derartige Projekte geleistet.

Hoffnung für das Elsässisch macht auch eine grosse Umfrage, die die CEA in Auftrag gegeben hat und bei der rund rund 4000 Erwachsene befragt wurden. Die letzte Umfrage stammte von 2012. Entgegen aller Erwartungen ist die Zahl der Befragten, die angaben, sehr gut (36 Prozent) oder ziemlich gut (10 Prozent) Elsässisch zu sprechen in den letzten zehn Jahren nicht gesunken, sondern sogar um drei Prozent gestiegen. 11 Prozent der Befragten waren Grenzgänger in der Schweiz, 13 Prozent in Deutschland.

Deutlich wurde aber auch, dass die Dialektkompetenz, die bei den über 55 Jahren bei 70 Prozent liegt, mit abnehmendem Alter weniger wird. Bei den 25- bis 34-jährigen sagen nur noch 18 Prozent, dass sie sehr gut oder ziemlich gut Elsässisch sprechen. An ihre Kinder geben nur noch 16 Prozent den Dialekt weiter, gegenüber den Enkeln sind es sogar nur noch 5 Prozent.

Grosseltern reden mit Enkeln wenig Elsässisch

Diese Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, dass das Elsässisch in der Schule unterrichtet wird. Frédéric Bierry zeigt sich gegenüber der bz zuversichtlich, dass es möglich sei, das Elsässisch zu retten – das Interview wurde schriftlich per Mail geführt. «Wir müssen auch die Grosseltern darin unterstützen, mit ihren Nachkommen Elsässisch zu reden.» Die Grosseltern seien diesbezüglich zurückhaltend, weil ihre eigenen Eltern mit ihnen keinen Dialekt gesprochen hätten.

Nichtsdestotrotz wird Elsässisch vor allem in der Familie gesprochen. Der Dialekt ist in den Städten weniger präsent als auf dem Land und auch bei den höheren Angestellten weniger verbreitet. Mehr als jeder zweite interessierte sich für elsässisches Theater. Dafür, in den Schulen Elsässisch zu unterrichten, sprach sich mit 54 Prozent eine Mehrheit aus, beim Deutschunterricht in der Schule waren sogar 79 Prozent dafür.

Neues trinationales Medium am Oberrhein

Gefördert werden soll der elsässsiche Dialekt auch durch ein neues trinationales Medium am Oberrhein. Am Anfang ist eine Internetplattform geplant – kein Radio, keine Zeitung und auch kein Fernsehsender, sondern ein interaktives Medium, das vor allem die Jungen ansprechen soll. Diskutiert wurde die Idee auf der erwähnten Tagung. Die Inhalte könnten zum Beispiel vom Strassburger Kulturzentrum Le Vaisseau kommen, das wissenschaftliche Themen für Kinder aufbereitet. Denkbar ist es auch, Veranstaltungen aufzugreifen. Als Vorbild wurde der korsische Sender Via Stella genannt.

Bierry stellt sich vor, dass ein späterer regionaler Fernsehsender attraktive Inhalte auf Deutsch, Elsässisch, Schweizerdeutsch und Französisch bringt. «Alles wird durchmischt und untertitelt, damit jeder etwas versteht.» Dabei ist ihm bewusst, dass ein Fernsehsender sehr teuer wäre, weshalb man mit der Internetplattform beginnen wolle. Finanziert werden könne der oberrheinische TV-Sender auch durch Werbung.

Bierry sagt, dass es in Deutschland und der Schweiz grosses Interesse an dem Vorhaben gebe. Ein realistisches und durchdachtes Konzept scheint indes noch nicht vorzuliegen. So berichtet der Basler Regierungspräsident Beat Jans, das Bierry ihn vor einigen Monaten beiläufig mit der Idee konfrontiert und gefragt habe, was er davon halte. «Ich sagte ihm, dass wir das sicher gerne prüfen, wenn er konkretere Hinweise oder Pläne hat. So sind wir verblieben. Seither habe ich nichts mehr gehört.» Auch bei einem Besuch Bierrys am 11. Juli in Basel habe er das Oberrein-Fernsehen mit keinem Wort erwähnt.

Erst Dialekt lernen und danach Deutsch - nicht umgekehrt

Das aktuelle Engagement der Politik für das Elsässisch wird von aussen differenziert beurteilt. So erhofft sich der elsässische Journalist, Dialektautor und langjährige Verteidiger des Elsässisch Jean-Christophe Meyer von den geplanten Massnahmen der CEA einen neuen Impuls. «Das Elsässisch wird mehr in den Vordergrund gestellt und das scheint mir gut zu sein.» Meyer ist überzeugt, dass das Beherschen des Dialekts die Voraussetzung ist, um danach Deutsch zu lernen. «Umgekehrt funktioniert das nicht. Wenn die Kinder Deutsch lernen, führt das nicht zum Beherrschen des Elsässisch. Das sieht man ja auch in Baden-Württemberg, wo das Alemannisch zurückgeht, obwohl Deutsch gesprochen wird.»

Noch unklar sei, welche Rolle der Dialekt in den vier geplanten zweisprachigen Staatsschulen spielen wird. Laut ABCM Zweisprachigkeit wird ab September in sieben der zwölf Schulen des Vereins immersiv auf Deutsch und seinen Dialektformen unterrichtet. Für Meyer ist das die Voraussetzung, um das Elsässisch zu retten. Er plädiert auch dafür, in den Supermärkten die Ware auf Dialekt anzuschreiben. Mit seinen Kindern redet er Elsässisch. Die zweisprachigen Orts- und Strassenschilder hingegen hält er nicht immer für vorbildlich «Bei manchem muss man das Elsässsisch mit der Lupe suchen.»

Gegen theorielastige Veranstaltungen

Yves Bisch, ein pensionierte Primarschullehrer und ehemaliger Schuldirektor aus Sierentz, setzt sich bei Kindern, Jugendlichen, Lehrerinnen und Lehrern sowie Altenpflegerinnen und Alterpflegern dafür ein, dass sie Elsässisch lernen und bringt ihnen den Dialekt bei. „Ich ziehe dieses Engagement vor Ort Anlässen wie Tagungen über die Zweisprachigkeit vor, bei der es viel um Theorie geht.» Nichtsdestotrotz zeige die Initiative des CEA, dass die Mentalitäten sich geändert hätten.

Kürzlich hat Bisch in Lörrach für sein Engagement für das Alemannisch den Hebeldank des Hebelbunds erhalten, der seit 1949 jährlich verliehen wird. Er setzt auf grenzübergreifende Kontakte. Dabei sei es die Sprache, die verbinde. «Die Kinder müssen durch Austausch zwischen den Schulen merken, wofür der Dialekt gut sein kann. Das Argument, dass sie später aufgrund ihrer Sprachkenntnisse in Deutschland und der Schweiz arbeiten können, spielt für sie keine Rolle.»

