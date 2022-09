Philipp Sterzer, Psychiater in Basel, über sein neues Buch

Vernunft Psychiater der UPK Basel: «Ein grosser Teil der Schweizerinnen und Schweizer glaubt an irgendeine Verschwörungs­theorie» Was ist der Unterschied zwischen einer Person mit Schizophrenie und einer «normalen Person»? In seinem neuen Buch zeigt der Psychiater Philipp Sterzer, dass die Grenze fliessend ist, und erklärt, wieso wir alle ein bisschen verrückt sind. Zara Zatti Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Philipp Sterzer ist Chefarzt an der UPK Basel und Professor an der Uni Basel. Heidi Scherm

Herr Sterzer, ich muss zugeben, ich war nach der Lektüre ihres Buches ein bisschen deprimiert.

Philipp Sterzer: Oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich habe aber schon häufiger gehört, dass sich Leute durch das Buch verunsichert fühlten.

Deprimiert war ich, weil Sie nicht nur aufzeigen, dass alle Menschen irrational denken und handeln, sondern dass dies sogar einen evolutionären Vorteil mit sich bringt. Man könnte meinen, rational denkende Menschen seien bei der Fortpflanzung benachteiligt.

Fortpflanzung ist hier ein gutes Stichwort. Es soll Männer geben, die behaupten, mit möglichst vielen verschiedenen Frauen schlafen zu müssen. Dies, weil die Evolution uns zu Wesen geformt hat, die ihre eigenen Gene so weit wie möglich verbreiten wollen. Obwohl das stimmen mag, kann man sich dennoch für ein monogames Leben entscheiden. Genauso könnten wir zwar feststellen, dass sich unser Gehirn durch die Evolution offensichtlich so entwickelt hat, dass wir zu irrationalen Überzeugungen neigen. Deshalb müssen wir uns aber noch lange nicht so verhalten. Wir wurden glücklicherweise mit einem grossen Frontalhirn ausgestattet, welches dem Menschen erlaubt, sich über evolutionäre Tendenzen hinwegzusetzen.

Wir sind also keine Geisseln unserer evolutionären Anlage zu irrationalem Denken. Doch wie genau definieren Sie überhaupt Rationalität?

Bei der Form der Rationalität, über die ich spreche, geht es um die Frage, wie stark unser Bild der Welt evidenzbasiert ist. Das heisst, wie stark wir bereit sind, unsere Überzeugungen zu korrigieren, wenn es neue Daten oder Fakten gibt, die damit nicht übereinstimmen.

Also eigentlich, dass wir die Welt so wahrnehmen, wie sie tatsächlich auch ist.

Die Frage, ob wir überhaupt fähig sind, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, stellt ein schwieriges philosophisches Problem dar. Als rational bezeichne ich, zu akzeptieren, dass wir uns irren können.

Jetzt kommen Sie aber eben gerade zum Schluss, dass die Menschen dazu neigen, an ihren Überzeugungen festzuhalten. Auch, wenn es neue Fakten gibt, die dagegensprechen. Was daran bringt einen evolutionären Vorteil?

Dafür müssen wir zuerst einmal klären, was für eine Funktion Überzeugungen überhaupt haben. Diese liegt aus meiner Sicht darin, dass wir uns ein ganzheitliches Bild der Welt machen können, ein Big Picture. Damit können wir uns einen Reim auf die komplexen Vorgänge in der Welt machen. Anhand dieses Bildes treffen wir Entscheidungen. Dass unsere Überzeugungen dabei relativ resistent sind, macht durchaus Sinn. Sonst würden wir unser Bild der Welt bei jeder neuen Information wieder über den Haufen werfen.

Und das wäre unvorteilhaft?

Nehmen wir ein Tennismatch als Beispiel. Spiele ich gegen einen Kollegen, dessen Spielverhalten ich gut kenne, dann hilft mir das bei Entscheidungen während des Matchs. Weiss ich aus Erfahrung, dass er bevorzugt in mein rechtes Feld spielt, kann ich mich schon während seines Aufschlags darauf vorbereiten. Verhält er sich ausnahmsweise anders, ändere ich meine Überzeugung über sein Spielverhalten trotzdem nicht sofort. Denn die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg wird grösser sein, wenn ich daran festhalte. So lassen sich auch allgemeine Überzeugungen erklären, und wieso wir teilweise entgegen den Fakten an ihnen festhalten.

Was sind andere Vorteile von irrationalen Überzeugungen?

Der soziale Aspekt kann teilweise wichtiger sein als die Frage, ob unsere Überzeugungen mit der Realität übereinstimmen. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem vorzeitlichen Stamm, in dem ein gewisser Götterglaube populär ist. Gelangen Sie zur Überzeugung, dass dieser Glaube Unfug ist, hat das dramatische Konsequenzen, selbst, wenn Sie damit richtig liegen. Sie laufen Gefahr, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, kommen schlechter an Nahrung und können sich vielleicht nicht mehr fortpflanzen.

Sie schreiben auch, dass die Fähigkeit, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen, evolutionäre Vorteile mit sich bringt. Selbst, wenn die eigene Meinung falsch ist. Wortgewandte Hochstapler sind selektiv betrachtet am fittesten?

Man könnte spekulieren, dass es einen evolutionären Grund gibt, wieso sich die genetischen Anlagen für Hochstapelei durchgesetzt haben. Es kann einem Menschen zu Ansehen verhelfen, und das ist adaptiv.

Aber es gibt schon auch Vorteile von rationalem Denken? Oder würde ein rein rational denkender Mensch aussterben?

Wir sind bis zu einem gewissen Grad alle rational denkende Wesen. Wir würden nicht überleben, würden wir unsere Wahrnehmung gar nicht mit der Welt da draussen abgleichen. Wir sind aber nur insoweit rational, als es für unser Überleben hilfreich ist. Rationalität ist nicht das einzig entscheidende Kriterium.

Wann haben Sie sich das letzte Mal irrational verhalten?

Ich bin Fan des FCB. Leider vom FC Bayern und nicht vom FC Basel. Das könnte sich aber auch noch ändern, wenn ich noch länger in Basel bleibe. Ich wollte aber darauf hinaus, dass ich meine Irrationalität beim Sport immer gut beobachten kann. Wenn ich mit meinem Kollegen, der Borussia Dortmund Fan ist, ein Spiel schaue, dann nehmen wir die exakt gleiche Situation vollkommen unterschiedlich wahr. Und zwar immer entsprechend unseren Wünschen. Wir können uns also, aufgrund unserer Überzeugungen, nicht auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen. Das ist hochgradig irrational.

In ihrem Buch schreiben Sie, dass die Definition von Wahn, also einem Symptom von Schizophrenie, deckungsgleich ist mit ihrer Definition von Irrationalität. Jetzt würden Sie sich wegen ihres Verhaltens im Fussball wohl selbst noch keine Schizophrenie diagnostizieren.

Wahn ist nur ein Symptom einer Schizophrenie. Wenn man dieses isoliert betrachtet, ist es häufig sehr schwierig, eine klare Grenze zu ziehen, ab wann es pathologisch wird. Viele Menschen gehen davon aus, dass jemand entweder verrückt ist – etwa aufgrund seiner irrationalen Überzeugungen – oder gesund. Eigentlich bewegen wir uns aber alle auf einem Kontinuum. Wir sind also alle mehr oder weniger irrational. Eine psychiatrische Diagnose im Sinne einer Schizophrenie lässt sich normalerweise nicht anhand eines einzelnen Symptoms stellen.

Gesunde und psychisch kranke Menschen unterscheiden sich also nicht per se. Haben Menschen, die stark irrational denken, ein höheres Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken?

Menschen, die zu paranoidem Denken neigen, also in allem eine Gefahr sehen oder schnell denken, jemand wolle ihnen etwas Böses, haben ein höheres Risiko, einmal an einer Schizophrenie zu erkranken. Sie glauben aber auch mit höherer Wahrscheinlichkeit an Verschwörungstheorien. Das ist aber nur ein statistischer Zusammenhang. Man sollte vorsichtig sein, daraus einen kausalen Zusammenhang abzuleiten.

Es gibt sehr absurde Verschwörungstheorien. So glauben gewisse Menschen noch immer, dass die Erde flach ist. Das reicht noch nicht, um jemandem einen pathologischen Wahn zu attestieren?

Nein, und man muss mit der Pathologisierung von irrationalen Vorstellungen sehr vorsichtig sein. In einer vor kurzem veröffentlichen Studie aus Zürich zeigte sich, dass etwa ein Drittel der Schweizer Bevölkerung an Verschwörungstheorien glaubt. Interessanterweise hat dieser Anteil während der Pandemie von 36 auf 28 Prozent abgenommen. Ein grosser Teil der Schweizerinnen und Schweizer glaubt also an irgendeine Verschwörungstheorie. Es kann nicht sein, dass wir bei so vielen Menschen von einem pathologischen Phänomen sprechen.

Ganz ehrlich, spontan würde ich bei einer Person, die glaubt, die Erde sei flach, auch sagen, er oder sie sei verrückt.

Ich auch. Aber eine wichtige Botschaft meines Buches ist, dass wir das nicht tun sollten. Die Einteilung in normal und verrückt anhand von irrationalen Überzeugungen ist sehr gefährlich. Genau das führt zu diesen Gräben in der Gesellschaft, die wir während der Coronapandemie gesehen haben. Irrationales Denken ist alltäglicher, als wir es uns eingestehen wollen. Das sollten wir im Hinterkopf behalten.

Es ist nicht nur alltäglich, sondern auch schwierig, zu bekämpfen. Sie beschreiben den Backfire-Effekt, nach dem Menschen ihre Meinung bei Gegenargumenten sogar noch verfestigen. Lohnt sich eine Widerrede also gar nicht?

Vor der Pandemie war ich auch eher der Meinung, dass ich mit jemandem, der einer absurden Verschwörungstheorie anhängt, nicht zu reden brauche. Auch, weil ich den Backfire-Effekt kenne. Dieser tritt aber vor allem dann auf, wenn mir mein Gegenüber nicht vertraut oder ich belehrend auftrete. Die Art der Argumentation ist also sehr wichtig. Es gibt mittlerweile auch Studien, die zeigen, dass sich eine Argumentation mit Fakten lohnt. Es braucht Zeit, aber mit Geduld lassen sich falsche Überzeugungen durchaus ändern. Eine wichtige Lehre aus der Pandemie ist für mich, im Gespräch zu bleiben. Sonst werden sich die Risse in der Gesellschaft vertiefen.

Philipp Sterzer: «Die Illusion der Vernunft», Ullstein Verlag.

Zur Person Philipp Sterzer studierte Medizin in München und Harvard. 2011 wurde er zum Professor für Psychiatrie und Neurowissenschaften an der Charité in Berlin berufen. Seit dem 1. Mai 2022 ist er Chefarzt des Zentrums für transdiagnostische Früherkennung und –intervention an den Universitären Psychiatrischen Klinken Basel (UPK) sowie Professor für Translationale Psychiatrie an der Universität Basel. Seit langem beschäftigt er sich mit der Frage, wie Überzeugungen entstehen. In seinem neuen Buch verwischt er die Grenze zwischen «normal» und «verrückt» und zeigt, dass wir alle zu irrationalem Denken neigen ­­– auch wenn wir uns dessen häufig nicht bewusst sind. Er beschreibt, wie Irrationalität im Gehirn entsteht und wieso diese für unser Überleben sogar nützlich sein kann. Sterzer liefert Erklärungsansätze für das Entstehen von Verschwörungstheorien, die während der Coronapandemie in den Fokus rückten.

