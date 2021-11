Gute Lüftungsanlagen: Basler Clubs sind auf dem neuesten Stand

Clubbing in Coronazeiten Lüftungsanlagen in Basler Clubs sind gut: Die Kaschemme sorgt für Frischluft-Clubbing Mit einem Crowdfunding will der Club in eine neue Lüftungsanlage investieren. Der Blick über die Ausgangslandschaft zeigt: Die Basler Szene ist in Sachen Luftaustausch sehr gut aufgestellt. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 19.11.2021, 18.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch die Lüftungsanlage im Soho in der Steinevorstadt ist auf dem neuesten Stand.







Martin Toengi

Sie gehörte dazu wie die schmerzenden Füsse am Morgen nach der durchtanzten Clubnacht - die stickige Luft auf der dunklen Tanzfläche in der sich einige riechen konnten und andere weniger. In Pandemiezeiten hat sie jedoch an Charme erheblich eingebüsst und wird unweigerlich mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko assoziiert. Für diesen Wandel rüstet sich auch die Kaschemme: Mit einer Crowdfunding Aktion auf lokalhelden.ch will der 7-Jahre alte Betrieb bis Ende November eine Lüftungsanlage im Wert von 20 000 Franken finanzieren.

Die Pandemie habe gezeigt wie wichtig eine gute Luftqualität und Frischluftzufuhr für Gäste, Mitarbeitende und Kunstschaffende sei, betont der Inhaber der Kaschemme Marco Schmutz. Die Lüftungsanlage sei Teil einer Gesamtrevision - der Kaschemme 2.0 - die mehrere Investitionen beinhalte, betont Schmutz. «Wir möchten nach der Pandemie stärker auftreten als zuvor», betont der Geschäftsführer von der Kaschemme gegenüber der bz. Mit einem Gesamtbild, in welchem das Wohl der Gäste und Mitarbeiter an vorderster Stelle stehe, werde man nach der Sanierung im März wiedereinsteigen, sagt Schmutz.

Inmitten in einer Pandemie die der Basler Clubszene einiges abverlangte könne sich Schmutz vorstellen, dass das Crowdfunding kritisch betrachtet werden. Dabei sei die Aktion vielmehr ein Statement für eine nachhaltige Basler Clubszene. Über die Hälfte des Betrags wurde bereits gespendet, betont Schmutz zuversichtlich. Ein Grossteil der Kosten werde von privaten Gönnern und Stiftungen wie der CMS getragen, erklärt Schmutz. «Etliche Spenden kamen von unerwarteter Seite», freut sich der Clubbetreiber über Kostenbeiträge aus dem Bekanntenkreis und räumt im gleichen Atemzug ein, dass man Finanzierungslücken wohl aus eigener Tasche zahlen werde.

Keinen Grund zum Nachrüsten

Wie Recherchen der bz zeigen ist eine Vielzahl der Basler Clubs was die Luftqualität betrifft auf dem neusten Stand - andere möchten sich nicht äussern. «Wir mussten bisher keine Massnahmen punkto Lüftung tr»effen, betont die Geschäftsführerin der Soho-Bar, Laura Herbella. Eine Investition in eine neue Anlage wäre ein beachtlicher Kostenpunkt, gibt Herbella zu bedenken. Zudem gebe es seitens des Bundes keine ihr bekannten Auflagen dazu. Auch der Inhaber des Balz Club Mathias Seitz sieht keinen Grund zum Nachrüsten. Die Lüftung im Balz sei bereits kurz vor der Pandemie erneuert worden, betont Schmutz und führt aus wie wichtig die Luftqualität und Frischluftzufuhr für den Clubbetrieb sei.

Ähnlich klingt es bei der Geschäftsleitung vom Viertel. Inhaber Valentin Aschwanden gibt an, die betriebseigene Lüftung während der Pandemie nicht angepasst zu haben. «Unsere Lüftung entspricht den Anforderungen», betont Aschwanden und führt an, Behörden und Vertreter der Nachtkultur hätten allfällige Massnahmen zur Aufrechterhaltung der Luftqualität in den Clubs zwar zu Beginn der Pandemie traktandiert. Seither habe es jedoch noch keine vertiefte Diskussion über Anforderungen und die Kosten - Nutzenfrage gegeben, so Aschwanden.

Das baselstädtische Gesundheitsamt informiert auf seiner Website lediglich über das Vorhandensein einer Lüftung als Voraussetzung für das Durchführen von Veranstaltungen in Innenräumen. Eine Nachfrage beim Kanton zeigt: Im Sinne des Infektionsschutzes sollten Innenräume mit einem möglichst hohen Luftaustausch und Frischluftanteil versorgt werden: «Ziel ist primär die Verdünnung von virenbelasteter Luft», betont der stellvertretende Abteilungsleiter des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt. Um dies zu erreichen, scheint die Basler Clubszene gut gerüstet zu sein.