Basler Kultursommmer: Musik in der Badi, Kunstwerke am Flughafen

Kunst zum Verreisen Die Kultur in den Ferien: Musik und Lesung zum Baden, Kunstwerke beim Abflug Hier kann man Eintauchen: Im Eglisee findet ein kulturelles Sommerprogramm fürs Ohr statt. Und am Euro-Airport sensibilisieren 32 Kunstwerke für die Kompensation des CO2-Ausstosses. Elodie Kolb 26.07.2022, 05.00 Uhr

Die Ausstellung am Euro-Airport thematisiert das Nebeneinander von Natur und der Menschheit. Friedli Fotografie

Es ist Sommer, es ist heiss und es ist Ferienzeit. Die einen kühlen sich im Gartenbad oder im Rhein ab, die anderen verlassen die Heimat. Etwa mit dem Flugzeug. Die Kultur macht in Basel weder am einen noch am anderen Ort Pause, sondern geht mit den Menschen mit: Sowohl in der Badi als auch am Flughafen gibt es diesen Sommer etwas zu bestaunen.

Bereits zum siebten Mal organisiert die IG Kultur ein kulturelles Sommerprogramm im Frauenbad des Gartenbads Eglisee: An fünf Abenden im August und im September gibt es Konzerte verschiedenster Genres und eine Lesung. «Das wunderschöne Bad bietet eine einzigartige Kulisse für kulturelle Veranstaltungen», sagt Bea Kurz von der IG. Während sie im ersten Jahr das Angebot allein auf die Beine gestellt hat, hat sich inzwischen eine Gruppe von fünf Frauen und einem Mann für die Organisation zusammengefunden.

Rumänische Fahrendenmusik, Klezmer, Jazz und Jodel

Das Publikum sei «eher mittelalterlich» – aber trotz der Location nicht nur weiblich. Laut Kurz sei das Sommerprogramm mittlerweile zu einer Tradition geworden und von Anfang an sehr gut beim Publikum angekommen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer bestehen zum einen aus Badi-Gästen selbst, zum anderen kommen sie aus dem Quartier und Riehen. Auch ein gewisses Stammpublikum habe sich inzwischen zusammengefunden.

Das Fraueli im Eglisee ist nicht nur Schwimmbad, sondern auch Kulturort. Nicole Nars-Zimmer

Neben Musik bietet das Sommerprogramm aber auch Lesungen. Wie Kurz schreibt, sei etwa der Kolumnist -minu bereits dreimal dabei gewesen – «immer mit Full House.» Die diesjährige Saison wird allerdings mit einer Lesung von Werner Ryser eröffnet. Auch der in Basel lebende Autor macht eine Reise: Er liest am 12. August nicht nur aus einem, sondern gleich aus vier seiner Bücher.

Wie kann die Vielfalt der Natur bewahrt werden?

Für jene, die Basel nicht nur akustisch verlassen, sondern von der Heimat aus ferne Orte der Welt bereisen, bereiten verschiedene Kunst-am-Bau-Arbeiten einen kulturellen Abschied: Das Projekt «Memories of the Future» hat der Euro-Airport gemeinsam mit der Organisation Myclimate und zwei Kunsthochschulen der Region auf die Beine gestellt. 32 Kunstwerke wurden von 22 Studierenden der Hochschule für Kunst und Gestaltung in Basel sowie der Hochschule Macromedia in Freiburg im Breisgau geschaffen und sollen für ein Jahr Wände, Scheiben oder Säulen zieren – allenfalls auch länger.

An Säulen thematisiert ein Kunstwerk den steigenden Meeresspiegel. Friedli Fotografie

Zu sehen sind sie an verschiedenen Orten im Flughafen. An Pfeilern etwa hat eine Studierende den steigenden Meeresspiegel in sanften Blautönen illustriert – anhand einer Prognose, wie dieser sich bis zum Ende des Jahrhunderts entwickeln könnte.

Thema sämtlicher Kunstwerke ist der Klimawandel. Geschaffen hätten die Studierenden «eine Welt voller kreativer Erinnerungen an Urlaube, ferne Kulturen und Naturschauspiele», wie es von der Medienstelle des Flughafens heisst. Sie werfen die Frage auf, wie die Natur in ihrer Vielfalt bewahrt werden könne. Das Ziel der Ausstellung sei, «in der breiten Öffentlichkeit und bei den Passagieren das Verantwortungsbewusstsein für die eigenen CO 2 -Emissionen zu schärfen und zur Kompensation von Flügen anzuregen».

Auf ganz unterschiedliche Arten gehen die Studierenden auf das Thema ein, vereint werden verschiedene Stile und Anliegen: etwa die Artenvielfalt oder das Zusammenleben von Mensch und Natur. Zwei Studierende haben Plakate entworfen, die die faszinierenden Aussichten aus einem Flugzeugfenster mit dem CO 2 -Ausstoss einer Flugreise verbinden. Sie haben dafür die häufigsten Zielflughäfen von Basel ausgewählt, darunter auch Hamburg und Amsterdam.

Die schöne Flugzeugaussicht und der CO 2 -Ausstoss auf einem Bild. Friedli Fotografie

Wobei wohl rein in Bezug auf die Nachhaltigkeit ein Verweis auf die alternative Zugverbindungen dienlicher gewesen wäre als die Bitte zur Kompensation der 0,346 Tonnen CO 2 , die ein Hin- und Rückflug nach Hamburg verursacht.

Kultur im Fraueli: An fünf Abenden im August und im September im Eglisee. Bis 10. September. www.badi-info.ch

Ausstellung «Memories of the Future» am Euro-Airport. www.euroairport.com