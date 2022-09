Die Turmbauten zu Basel Kaum gebaut und schon aus der Zeit: Den Roche-Türmen fehlt die Weitsicht Die Roche-Türme sind aus der Weltsicht der Nuller-Jahre gebaut. Heute erscheinen sie als zu monumental, zu klimafeindlich. Eine Korrektur wird schwierig. Christian Mensch Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Versiegelt: Der Roche Campus ist maximal verdichtet. Grüne Flächen sucht man vergebens. Erich Meyer

Kritik an den hochschiessenden Plänen des Pharmakonzerns Roche hat es von Anfang an gegeben, wenn auch nur im kleinen Kreis. Eine breitere städtebauliche Diskussion ist daraus allerdings nie entstanden. Zu sehr steht die Stadt Basel in fiskalischer Abhängigkeit vom Konzern und zehrt vom mäzenatischen Wohlwollen seiner Grossaktionäre. Das Höchste an kritischer Auseinandersetzung betraf schon beinahe symptomatisch: den Schattenwurf.

Mit den Türmen, deren zweiter nun fertiggestellt ist, hat sich die Stadtbevölkerung abgefunden. Sie liebt sie nicht, sie hasst sie nicht. Sie stellt nur anhaltend irritiert fest, dass sie als Nadelspitzen sowohl vom Baselbieter Jura als auch vom Schwarzwald und von den Vogesen her erkennbar sind. Das eigentliche Problem der monumentalen Bauten – den höchsten der Schweiz – ist denn auch nicht die fehlende gesellschaftliche Einbindung, sondern vielmehr, dass sie konzeptionell einer Zeit entspringen, die heute bereits überholt ist.

Ein Blick zurück. Der erste Entwurf, den die Hausarchitekten Herzog & de Meuron vorstellten, war eine ikonografische Glasskulptur. Da sie einer Doppelhelix, der Struktur der menschlichen DNA, nachgebildet war, schien sie geradezu kongenial, einen Life-Science-Konzern zu umhüllen. Doch der Roche-Verwaltungsrat, wohl nicht zuletzt auf Druck der Besitzerfamilie, entzog dem 154-Meter-hohen Projekt mit dem Namen «Twist 2 Spirals» das Vertrauen: Es war nicht nur ein zu kalt-protziger Solitär, sondern durch die Vielzahl der Einzelkomponenten mit mindestens 750 Millionen Franken auch zu teuer.

Gescheitert: der Doppelhelix-Entwurf. FRI

Die Überarbeitung mit der ästhetischen Angleichung an die älteren Salvisberg-Bauten offenbart jedoch nur scheinbar Bescheidenheit: Aus einem Turm wurden zwei Türme, die mit 178 und 205 Meter noch höher ragen, ergänzt durch ein Cluster weiterer Hochbauten, in denen die Forschung untergebracht ist. Wer einen Drohnenblick über den Roche-Campus wirft, sieht die maximale Verdichtung, die sich daraus ergibt. Da wächst kein Gras zwischen den engen Häuserschluchten; die Flächen sind fast vollständig versiegelt. Auch wenn die weissen Fassaden Leichtigkeit suggerieren, ist doch bunkerhaft überladen, was sich am Rheinufer drängt.

Obwohl die Bauten erst in der Fertigstellung sind, wird man ihnen nur in der rückblickenden Betrachtung gerecht. Denn zum Zeitpunkt der Konzeption scheint Vieles richtig und zukunftsgerichtet gedacht: Die Türme sind ein Bekenntnis von Roche zum Standort und zeugen vom Glauben an das Wachstum der Firma wie der Stadt. Sie demonstrieren zudem den Aufbruch Basels aus dem kleinräumigen mittelalterlichen Korsett in eine neue Massstäblichkeit. Die Rochebauten sind die aufgerichtete Version des Messezentrums der gleichen Architekten. Durch die Verdichtung in die Höhe spiegeln sie den Umstand, wie eng der Raum im Stadtkanton ist. Die Not wird zur Tugend der kurzen Wege auf einem Campus, dem engen, persönlichen Austausch zwischen den Disziplinen.

Ein Ausdruck einer schnelllebigen Zeit

Und doch vermögen die Bauten, die je 500 Millionen Franken gekostet haben, heute bereits nicht mehr zu überzeugen. Weder sind die Folgen der Klimaerwärmung für die Städte mitgedacht noch die Konsequenzen einer Pandemie für die Arbeitsorganisation noch die Auswirkungen der geopolitischen Verwerfungen für die globalisierte Wirtschaft.

Die nachhaltige Störung der Lieferketten, um nur ein wirtschaftsrelevantes Element herauszugreifen, wird verändern, wie sich Konzerne künftig aufstellen. Nach einer Phase zunehmender Zentralisierung werden dezentrale und multifunktionale Einheiten wichtiger. Ob ein Weltkonzern an seinem Hauptsitz weiterhin 5000 Büroarbeitsplätze benötigt, wie sie alleine in den beiden Türmen bereitstehen, ist ungewiss.

Die Pandemie hat die Art der Zusammenarbeit radikal verändert. Das erweiterte Homeoffice ist zwar in der Bedrängnis und als Fortsetzung der Telearbeit und der Videokonferenzen entstanden. Es gab den Mitarbeitenden jedoch nicht nur einen technologischen Schub, es ermächtigt sie vielmehr auch, den Arbeitsplatz künftig frei zu wählen. Es wird nicht mehr durchsetzbar sein, sie täglich zur Büropräsenz zu verpflichten. Man trifft sich im Büro, doch gearbeitet wird anderswo.

Ein Klumpenrisiko für Roche wie für Basel

Die Umnutzung von Bauten ist, was Architekten heute intensiv beschäftigt. Es gilt, dabei nicht zuletzt Ressourcen zu sparen und einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Bürokomplexe werden reihenweise in Wohnungen umgebaut. Doch dazu taugen die Türme so wenig wie zu einer Aufteilung als Geschäftssitz mehrerer Firmen. Was tun? Niemand will sich vorstellen, dass Bau 1 und Bau 2 leer stehen, und noch weniger, dass sie nach wenigen Jahrzehnten wieder abgerissen werden. Baulich sind sie ein Klumpenrisiko.

Während sich die wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen weiter grundlegend verändern werden (und Turmbauten plötzlich wieder als die richtige Lösung erscheinen können), wird uns der Klimawandel über Generationen begleiten. Er wird die Städte zwangsläufig grüner machen. Doch dies ist eine Farbe, die dem Roche-Campus vollständig abgeht.

Wenn es nicht genügt, ökologisch vorbildlich zu sein

Nicht, dass die Architekten sich um eine ökologische Bauweise foutiert hätten. Die Anforderungen an das Minergie-Label werden sogar übertroffen und im Bau 2 wurden bereits Verbesserungen gegenüber dem Bau 1 umgesetzt. Geheizt wird mit Abwärme, gekühlt mit Grundwasser. Und die Isolation ist so gut, dass sich im Winter schon gefährliches Eis an der Fassade bildete.

Das niederländische Architekturbüro MVRDV hat im chinesischen Nanjing kürzlich mit dem Projekt «Oasis Tower» einen Wettbewerb gewonnen, das die neuen Bedürfnisse anschaulich macht: Die klimafeindliche, blanke Glas- und Betonarchitektur der umliegenden Gebäude wird aufgenommen und gleichzeitig richtiggehend aufgebrochen. Terrassen bilden Aussenräume, auf denen die kühlende und Sauerstoff spendende Natur auch in der City Einzug hält.

Visionär: Pläne für eine Oase in einer chinesischen Grossstadt. ©mvrdv

Dass auch Herzog & de Meuron seit einigen Jahren auf einen grünen Zweig kommen wollen, zeigen nicht nur ihre bauphysikalischen Anstrengungen, sondern etwa auch ihre Pläne für die Überbauung auf dem Basler Dreispitz, die einige Jahre nach den Roche-Türmen konzipiert wurden: Die Wohntürme sind porös, Balkon schliesst an Balkon; die Grünflächen sind nicht blosse Umgebung, sondern integraler Teil des überbauten Areals. In Allschwil planen die Architekten zudem ein Gebäude, das als Kraftwerk funktioniert und innerhalb einer Generation so viel mehr Energie produziert, als auch der Bau verbraucht hat.

Angepasst: Die Pläne für den Dreispitz sind grüner. zvg HdeM/CMS

Die weitergehenden Pläne des Roche-Konzerns, die Rheinfront ihres Campus abzureissen, sind deshalb auch ein Versuch der Korrektur. Und zwar unbesehen davon, ob tatsächlich ein dritter und noch mächtigerer Turm gebaut wird, der ebenfalls Bestandteil dieser Planung ist. Denn zumindest das Süd-Areal würde eine unversiegelte, parkähnliche Fläche erhalten. Eine gewisse Durchlüftung des Areals, die durch den Abriss möglich wird, wäre dem Stadtklima sicher förderlich. Doch selbst wenn zusätzlich die blanken Terrassen auf Bau 1 und Bau 2 mit baumbestückten Kübeln ausgerüstet und grüne Ranken über die Geländer gelassen würden: Für die grosse Korrektur wird es nicht reichen.

Korrigiert: Die Weiterentwicklung des Campus erhält einen klimafreundlichen Grünraum. © Roche

Mit den Türmen hat sich Roche selbst wahrscheinlich keinen Gefallen getan. Der Pharmakonzern kann zwar viele Verdienste für sich in Anspruch nehmen. Einen Beitrag zur klimafreundlichen Stadt geleistet zu haben, wird indes nicht dazugehören. Daran haben allerdings auch die Kritiker der ersten Stunde nicht gedacht. Und daran hätte auch eine gesellschaftliche Debatte vor dem Bau des ersten Turms nichts geändert.

