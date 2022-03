Die Wärme kommt Das Warten auf die Basler Buvetten hat bald ein Ende Das Wetter wird langsam frühlingshaft, an sonnigen Tagen sind das Rheinbord und andere schöne Plätze in der Stadt bereits stark besucht. Entsprechend sehnlich wird die Öffnung der neun Basler Buvetten erwartet. Schon in diesen Tagen sind die ersten Öffnungen geplant. Die bz zeigt, wann und mit welchen Konzepten und Neuerungen sie in die neue Saison starten. Julian Förnbacher, Rahel Empl Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Die Buvette Dreirosen ist bereits geöffnet und wird auch frequentiert. Nicole Nars-Zimmer

Alles neu bei der Dreirosen-Buvette: Hier startet mit dem Team der Cocktailbar und Brunchery SMUK eine neue Betreiberin in ihre erste Buvetten-Saison. «Für Nervosität fehlt uns momentan aber schlicht die Zeit», sagt Mitbetreiber Andreas Schmidt lachend. In den nächsten Tagen wollen er und sein Team öffnen, weil parallel die letzten Aufbauarbeiten laufen zunächst nur mit einem Getränkeausschank. Später will die Dreirosen-Buvette dann mit mediterranem Flair, Apérogetränken, Antipasti und Piadelle-Wraps punkten und, wie Schmidt sagt «für Ferienstimmung im Kleinbasel» sorgen.

Geöffnet von 11 bis 23 Uhr, im Sommer am Wochenende ab 9 Uhr.

Das war die alte Rhyschänzli Buvette. Archivbild: Martin Toengi

Auch hier wechseln auf diese Saison hin Betreiber und Konzept. «Im Prinzip sind wir keine Buvette im klassischen Sinn mehr.

Der Standort der Buvette bei der Kaserne endete mit dem Kasernenumbau und der Ausschreibung für die dortigen Gastro-Betriebe», erklärt Hermes Beurret von der Rhyschänzli-Gruppe, die nun das Café in der Kaserne bewirtet – und im Sommer eine Aussenwirtschaft mit 125 Plätzen am ehemaligen Buvettenstandort betreibt. Noch stecke man – insbesondere im Innenraum – noch mitten in den Umbauarbeiten, entsprechend sei der Öffnungs-Zeithorizont noch schwer abzuschätzen. Man gehe jedoch davon aus, ab Mitte April ein Angebot am Rhein bieten zu können. Dieses soll einerseits erschwinglich und andererseits vor allem nachhaltig sein. «Wir wollen hier viele Ideen im Bereich Kreislaufwirtschaft, Saisonalität und Regionalität entwickeln und diese Learnings dann auch auf die übrigen Betriebe der Gruppe anwenden», sagt Beurret und meint damit etwa Oberflächenmaterialien aus recyceltem Plastik, welche die neue Wirtschaft zieren werden.

Geöffnet bei schönem Wetter von 9 bis 23 Uhr.

Die Buvette Alti Liebi beim Sommercasiono hat am 17. März wetterbedingt zu – ist aber generell das ganze Jahr offen. Nicole Nars-Zimmer

Auch abseits vom Rhein gibt es Buvetten: So etwa die Buvette Alti Liebi beim Sommercasino. Diese darf zwar, anders als andere Buvetten, ganzjährig öffnen, startet jedoch ebenfalls dieser Tage in ihre Sommersaison: Ab dem 31. März öffnet die Buvette jeweils Donnerstags, ab dem 21. April geht es dann richtig los: Am Saisonstart-Wochenende wird es unter anderem einen Quiz-Abend und einen Veloputz-Nachmittag geben, ab dann serviert die Alti Liebi erfrischende Getränke und Gewürz-Pitas.

Ganzjähriges, saisonales Angebot. Sommersaison: Ab 31. März Donnerstags, ab 21. April täglich. Genaue Öffnungszeiten werden via Social Media kommuniziert.

Bei der Buvette Flora wird aktuell noch gewerkelt, bevor es dann losgeht. Nicole Nars-Zimmer

Die Kleinbasler Flora-Buvette tritt ihre womöglich letzte Saison unter der Bewirtschaftung durch das Restaurant zum Goldenen Fass an. Am Mittwoch begann das Bau- und Verkehrsdepartement nämlich mit der Ausschreibung der Buvette, deren zehnjährige Betriebsbewilligung 2023 erstmals ausläuft. Ob die aktuellen Betreiber weitermachen oder ein anderer Interessent zum Handkuss kommt, wird sich erst noch weisen. Klar ist hingegen, dass die Flora im Verlauf der nächsten Tage öffnen wird – die Buvette wurde diese Woche aufgebaut.

Bei schönem Wetter jeweils von 12, bzw. 14 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.

Buvette Marina im Hafenareal mit neuem Deck. Nicole Nars-Zimmer

Von vielen im selben Atemzug mit den übrigen Buvetten genannt, ist die seit 11 Jahren existierende Marina eigentlich eine Hafenbar wie Betreiberin Caroline Rouine erklärt: «Wir haben eine Bewilligung, um abends bis 2 Uhr und am Wochenende bis 4 Uhr zu wirten und dürften dies auch das ganze Jahr über tun.» Die letzten Wochen jedoch war die Marine geschlossen. Der Grund: Der Neubau der grossen Aussenterrasse, der erst diese Woche abgeschlossen wurde. Hier wird die Marina künftig Drinks ausschenken und in Kooperation mit dem Foodtruck von «Fisk & Øl» Fischbrötchen servieren. Eröffnet wird hier – passend zum Fischgenuss – am Karfreitag.

Täglich bis 23, respektive 2 Uhr, am Wochenende bis 4 Uhr geöffnet.

Buvette Piccolo Cibo St. Alban ist noch nicht eingerichtet. Nicole Nars-Zimmer

Die Buvette in der St. Alban-Vorstadt startet in ihre zweite Saison. Die italienischen Pinse, auf welche man sich spezialisiert hat, werden auch in diesem Sommer serviert. Ab Anfang April will man bei schönem Wetter mit dem Betrieb beginnen. Für die zweite Saison im Grossbasel erhoffen sich die Betreiber vor allem schönes Wetter und mehr Touristen.

Geöffnet täglich bei gutem Wetter von 11 bis 23 Uhr.

Die Buvette beim Bollwerk nur wenige Minuten vom Bahnhof SBB. zVg

Für die charmant-urbane Buvette beim Bollwerk in der Nähe des Bahnhofs SBB ist die Eröffnung Mitte April vorgesehen. Neu ist sie von Montag bis Freitag auch wieder mittags geöffnet und offeriert warme Küche. Dafür ist Betreiber Roger Greiner eine Kooperation mit Mexis Basel eingegangen, einem Anbieter von mexikanischem Essen.

Ab Mitte April bei gutem Wetter täglich geöffnet (Mo-Fr 12-23 Uhr, Sa 16-23 Uhr, So 14-21 Uhr)

Die Oetlinger Buvette in Basel bleibt in den erfahrenen Händen von Eva Wenger und Simon Baudenbacher. Die Buvette erweitert ihr Angebot und setzt neu noch stärker auf Ökologie und soziale Inklusion. zvg

Auf in die nächste Runde: Eva Wenger und Simone Baudenbacher dürfen weitere zehn Jahre bei der Oetlinger Buvette wirken. Ihr Konzept hat die Allmendverwaltung restlos überzeugt. Und das Konzept sieht so aus: Neu werden auf dem Dach des Containers Kräuter angebaut, die für Speisen und Drinks benötigt werden. Zudem gibt es zusätzliche Sitzbänke auf den Rabatten «und damit eine bessere Beschattung für unsere Gäste», wie die beiden auf Anfrage sagen. In einem neuen Anbau werden zudem Quiches und andere Backwaren zubereitet. Hausgemachte vegane Glacés gibt es auch. Los geht es Ende März.

An regenfreien Tagen Mo-Fr 11-23 Uhr

Buvette St. Louis St. Johanns Rheinweg im Aufbau Nicole Nars-Zimmer

Eröffnet im Mai 2017, hat sich die erste Buvette im St. Johanns-Park unterhalb des Thomasturms längst einen Namen mit ihren feinen Knusperli aus Schweizer Fisch gemacht. Michael Hänggi. der Co-Betreiber der Saint Louis Buvette, spricht auf Anfrage von einem grossen Erfolg und sagt, man werde gerade bei der Anwohnerschaft in erster Linie als Restaurant wahrgenommen – und nicht als Buvette. In ihr sechstes Jahr startet die Buvette am Donnerstag, 24. März – mit ausgebauter Karte. Unter anderem wird neu auch ein Pulled Salmon Bagel mit Estragon und Creamcheese angeboten und eine laut Hänggi verfeinerte Version der veganen Gemüseknusperli-Kreation.

Bei gutem Wetter täglich von 11-23 Uhr geöffnet.

