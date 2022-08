Diplomatie: Der amerikanische Botschafter besucht die bz in Basel

Diplomatie Der amerikanische Botschafter besucht die bz Auf seiner Tour durch die Schweiz erwies Scott C. Miller unserer Zeitung die Ehre. Patrick Marcolli 23.08.2022, 17.58 Uhr

Botschafter Scott C. Miller in der Redaktion der bz an der Viaduktstrasse in Basel, hier im Gespräch mit Chefredaktor Patrick Marcolli. Bild: Kenneth Nars

Prominenter Besuch in den bz-Redaktionsräumen am Dienstag: Scott C. Miller, Botschafter der Vereinigten Staaten in der Schweiz (links), traf sich zu einem informellen Gespräch mit Chefredaktor Patrick Marcolli. Dabei ging es um die Stadt Basel, ihre Politik und Eigenheiten, die Expats und das Verhältnis des Stadtkantons zur Schweiz. Miller war davor Gast der Basler Regierung und beim Biozentrum gewesen.

Miller war im vergangenen Jahr von Präsident Joe Biden zum Botschafter in Bern ernannt worden. Er ist ein LGBTQ-Aktivist und Philantrop aus dem Bundestaat Colorado. Miller war auch einige Jahre in dessen Hauptstadt Denver für die UBS in der Vermögensverwaltung tätig gewesen.