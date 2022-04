Diskussion um Nachfolge Der Parteichef soll abtreten: Die Palastrevolution in der Basler SVP Der Unmut über Präsident Eduard Rutschmann ist gross in der SVP Basel-Stadt. Das Lager von Ex-Nationalrat Sebastian Frehner plant einen Putsch. Andere wollen eine Schlammschlacht verhindern und suchen eine einvernehmliche Lösung. Jonas Hoskyn und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Drei Exponenten der Basler SVP, die sich oft nicht einig sind: Eduard Rutschmann, Sebastian Frehner, Joel Thüring (v.r). Roland Schmid

«So kann es nicht weiter gehen.» Diesen Satz hört man im Gespräch mit hochrangigem Exponenten der SVP Basel-Stadt aktuell sehr oft. Gemeint sind immer die gleichen Personalien: Parteipräsident Eduard Rutschmann und Parteisekretär Joël Thüring. Rutschmann sei als Präsident nicht mehr der geeignete Mann.

In diesem Punkt sind sich die unterschiedlichen Lager in der Partei einig. Bemerkenswert: Sich für den 68-Jährigen einsetzen mag sich während der Recherche in der Partei niemand. Es fehle an Führung und Struktur. Rutschmann habe abgehängt, seit er nach einem Unfall vor eineinhalb Jahren lange rekonvaleszent war.

Das zeige sich auch darin, dass es seit längerem kaum mehr Vorstandssitzungen oder Parteiversammlungen gibt. Das Vakuum fülle Parteisekretär und Grossrat Thüring aus, der aus der Basler SVP eine One-Man-Show gemacht habe und in Eigenregie Medienmitteilungen verschickt.

Streit ums Parteipräsidium im Zuge der Email-Affäre

Rückblick: Vor vier Jahren wurde die SVP von Intrigen und Machtkämpfen durchgeschüttelt. Der Tiefpunkt ist die sogenannte E-Mail-Affäre. Der damalige Nationalrat Sebastian Frehner präsentierte dem Vorstand Daten, die nahelegten, dass Parteisekretär Thüring über Monate hinweg seine E-Mails heimlich mitgelesen hatte.

Schliesslich einigte man sich aussergerichtlich. Frehner zog seine Anzeige zurück, Thüring sicherte im Gegenzug zu, per sofort das Amt als Parteisekretär niederzulegen und in Zukunft nicht als National- oder Regierungsrat zu kandidieren. Dass Thüring trotzdem noch immer als Sekretär amtet, wird in der SVP stillschweigend toleriert. Bei einer Kandidatur für ein höheres politisches Amt wäre dies kaum mehr der Fall.

In der Folge entbrannte ein Streit ums Parteipräsidium. Das langjährige Schlachtross Eduard Rutschmann, von 2005 bis 2021 im Basler Grossen Rat und viele Jahre auch im Riehener Einwohnerrat, anerbot sich als vorübergehende Lösung, bis Ruhe eingekehrt sei. Im März 2019 wurde Rutschmann schliesslich zum Präsidenten gewählt. Der desavouierte Vorgänger Lorenz Nägelin trat per sofort aus der Partei aus.

Rutschmanns durchzogene Bilanz

Nun halten einige Kritiker Rutschmann dessen Wahlniederlagen vor: Bei den Nationalratswahlen 2019, dem ersten Ernstkampf Rutschmanns als Parteichef, wurde Nationalrat Frehner abgewählt, die Partei verlor satte 5,1 Prozentpunkte und erzielte einen Anteil von nur noch 11,5 Prozent.

Umstritten war, wer für die Schlappe verantwortlich sei: der neue Parteichef? Oder doch eher die Protagonisten der vorherigen Querelen? Den Beweis aus Sicht der Kritiker lieferten die Grossratswahlen 2020: Die ehemals wählerstärkste bürgerliche Partei Basels büsste abermals Anteile ein, erzielte noch 11 Prozent und verlor vier Sitze im Kantonsparlament.

Die jüngsten Gemeindewahlen in Riehen, wo Rutschmann vor vielen Jahren die Ortssektion gegründet hatte, fielen aus SVP-Sicht gemischt aus: Im Einwohnerrat büsste die Partei wiederum Wähleranteile und einen von sieben Sitzen ein; im Gemeinderat landete die Partei einen Coup und errang mit dem stadtbekannten Anwalt Stefan Suter den zweiten Sitz (neben Amtsinhaber Felix Wehrli).

Rutschmann: «Stehe weiterhin zur Verfügung»

Der kritisierte Parteipräsident wirft denn auch den jüngsten Wahlerfolg in die Waagschale. Für seine Kritiker ist der Sitzgewinn in Riehens Exekutive indes eher der Beweis dafür, dass die Partei mit gutem Personal strategische Schwächen in der Führung wettmachen kann.

Rutschmann lässt dies nicht auf sich sitzen: Die Volksabstimmung um die Aufhebung der Parkplätze am Hörnli sei nicht zuletzt wegen des starken Engagements der SVP gewonnen worden; aktuell sei die Partei beim Unterschriftensammeln gegen das Familiengartengesetz führend, er habe sich zudem stark engagiert bei der über die Region hinaus beachteten Petition zur Beibehaltung der christlichen Friedhofskultur am Hörnli. Ganz allgemein habe er dazu beigetragen, dass nach turbulenter Zeit Ruhe in die Partei eingekehrt sei.

Thronanwärter bringen sich in Stellung

Rutschmann würde gerne Kantonalparteipräsident bleiben. Wie er auf Nachfrage der bz betont: «Ich stehe weiterhin zur Verfügung und bin vom Vorstand einstimmig zur Wiederwahl vorgeschlagen.» An der nächsten Vorstandssitzung werde dann auch das Datum für eine physische GV festgelegt, die wegen der Pandemie bisher nicht im gewohnten Setting möglich gewesen sei, sagt Rutschmann. Die Rede ist von Frühsommer.

Fordert Rutschmann heraus: Grossrat David Trachsel. Kenneth Nars

Mehrere Politiker stehen bereits in den Startlöchern für das Parteipräsidium: Am offensivsten David Trachsel, der an der Parteiversammlung offenbar eine Kampfkandidatur plant. Auf Anfrage ist Trachsel allerdings für eine Stellungnahme nicht zu haben.

Obwohl der 27-Jährige erst seit einem Jahr im Grossen Rat sitzt, ist er längst über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. Trachsel hatte sich in der Coronapandemie als Massnahmengegner profiliert und zwar dermassen scharfzüngig, dass er auch in der eigenen Partei nicht nur Freunde hat.

Prominenter Mentor

Was allerdings nicht zu unterschätzen ist: David Trachsel ist Präsident der Jungen SVP Schweiz und verfügt parteiintern über ein national bestens funktionierendes Netzwerk. Wie die bz weiss, sehen Granden aus der nationalen SVP Trachsel als Hoffnungsträger und üben Druck aus für einen Machtwechsel in der Basler Kantonalpartei.

Zudem hat Trachsel mit alt Nationalrat Frehner, der in der Partei immer noch Gewicht hat, einen prominenten Mentor. Trachsel arbeitet auch in der PR-Agentur Frehners. Ob dieser Support für eine Mehrheit reicht, ist indes unklar.

Seinen Hut in den Ring werfen will auch Grossrat Beat K. Schaller. Er bestätigt gegenüber der bz, dass er sich eine Kandidatur vorstellen könne. Auch bei ihm ist unklar, wie gross sein Gewicht parteiintern ist. Im Gesprächen mit Parteivertretern werden ihm kaum Chancen auf das Präsidium eingeräumt.

Partei steht vor Zerreissprobe

Ein neuer Machtkampf würde mühsam gekittete Gräben wieder aufbrechen lassen. Die vergangenen Jahre waren wohl die ruhigsten seit der Gründung 1991 der Basler SVP. Einige Parteiexponenten nun versuchen offenbar, Rutschmann zu einem Rücktritt zu bewegen und so in Würde abzutreten. So soll eine Schlammschlacht verhindert werden.

Eine integrative Person soll dann die Partei neu und breiter aufstellen und in die Wahlen 2023 und 2024 führen. Als mögliche Kandidaten werden Felix Wehrli oder Stefan Suter gehandelt. Auf Anfrage der bz wollen sich Suter und Wehrli aber nicht zu den internen Vorgängen äussern oder sind nicht erreichbar. Eine weitere Variante wäre Fraktionspräsident Pascal Messerli. Allerdings steht dieser noch eher am Anfang seiner Politkarriere.

Klar ist: Bei der Basler SVP besteht viel Diskussionsbedarf. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich die verschiedenen Exponenten zusammen raufen können oder ob der Partei die nächste Zerreissprobe bevorsteht.

