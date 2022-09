Metrobasel: Ein Zeichen gegen die Isolation der Schweiz

Diskussionsabend Ein Zeichen gegen die Isolation der Schweiz «Metrobasel» lud eine hochkarätige Runde aus Politik und Wirtschaft ins Basler Rathaus. Die Frage des Abends: Kann sich die Schweiz angesichts der schwierigen geopolitischen Lage einen Alleingang leisten? Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 07.09.2022, 20.43 Uhr

Am Anlass von Metrobasel diskutierte eine hochkarätige Runde über die Zukunft der Schweiz. Patrick Marcolli

Die Aussichten sind trübe: Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten hierzulande. Was tut die Schweiz in einer solchen Situation? Präsident und Direktorin der Organisation Metrobasel, Hans-Peter Wessels und Regula Ruetz, luden in den Saal des Grossen Rats, um die Frage beantwortet zu bekommen: «Strategie Schweiz - Alleingang oder Partnerschaft mit Verbündeten?».