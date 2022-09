Mehr Inklusion an der Universität Basel mit Toiletten für alle

Diversität Mehr Inklusion an der Universität Basel mit Toiletten, die allen offenstehen Mit Unisex-Toiletten will die Hochschule Diskriminierung gegenüber Personen vermeiden, die jenseits der Kategorien Mann und Frau stehen. Die klassischen, getrennten Toiletten wird es aber weiterhin geben. Elodie Kolb 12.09.2022, 18.57 Uhr

Unter anderem in der Unibibliothek gibt es auf dem dritten Stockwerk neu Toiletten, die allen Geschlechtern offenstehen. Nicole Nars-Zimmer

Was für viele ein absolut banales alltägliches Prozedere ist, ist für andere beim Aufsuchen von Toiletten an öffentlichen Orten mit möglichen Unannehmlichkeiten verbunden: Trans, inter oder non-binäre Personen seien teilweise aufgrund der Wahl der Frauen- beziehungsweise der Männertoilette Diskriminierungen oder Ausgrenzungen ausgesetzt. Darunter fallen etwa Beleidigungen, Raumverweise bis hin zu Gewaltandrohungen, heisst es bei der Universität Basel.

Deshalb gilt bei einer kleinen Anzahl ausgewählter Toiletten an drei Standorten der Uni Basel neu freie Toilettenwahl: Im Kollegienhaus, in der Unibibliothek und im Lernoullianum gibt es seit neuestem jeweils auf einer Etage genderneutrale Toiletten, wie Sprecher Matthias Geering bestätigt. Toiletten also, die von allen genutzt werden können, unabhängig von der Geschlechtsidentität.

Mehr Inklusion ohne Zusatzkosten

Die vormaligen Männertoiletten mit Pissoirs sind nun neben dem Hinweis «All Gender» zusätzlich mit einem Hinweis auf die Pissoirs versehen. Damit sollen diskriminierungs- und barrierefreie Toilettengänge ermöglicht werden, heisst es vonseiten der Universität. Es sei eine Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten für mehr Inklusion zu sorgen. Dies werde nun als Pilot getestet, anschliessend wird entschieden, wie es mit den Toiletten weitergeht.

Diese Möglichkeit sei «ein wichtiges Zeichen von gesellschaftlicher Akzeptanz und Anerkennung», schreibt Saskia Jaeggi von der Abteilung für Gleichstellung des Kantons Basel-Stadt dazu. Doch nicht nur für Personen, die ihre Identität jenseits der binären Geschlechtereinteilung ansiedeln, können solche Toiletten von Vorteil sein, so die Uni: Etwa eliminieren genderneutrale Toiletten beispielsweise die unangenehme Situation, als Vater seine Tochter auf die Frauentoilette zu begleiten. Dennoch bleiben vorerst die allermeisten Toiletten an der Uni Basel klassische Männer- und Frauenklos.

Auch FHNW ist am Thema dran

Die Einführung der Toiletten für alle Geschlechter sei eine Reaktion auf eine Forderung der Studentischen Körperschaft skuba eingeführt worden, schreibt Geering weiter. Lea Tobler, die Verantwortliche für Soziales bei der skuba, sagt auf Anfrage: «Unsere Forderung ist klar, dass alle WCs an der Uni genderneutral werden. Aber wir sind sehr froh um dieses Pilotprojekt.» Erst letztes Semester hätten sie die Forderung eingebracht und seien daher positiv überrascht gewesen, dass diese nun so schnell auf das neue Semester umgesetzt wurde.

Besonders gespannt sei man nun auf die Rückmeldungen der Studierenden, so die Studentin der Gender Studies: «Wir möchten auf die eine oder andere Art auf jeden Fall Feedback einholen, um auch verschiedene Meinungen zur Thematik zu hören.»

Aber nicht nur an der Uni Basel läuft aktuell betreffend genderneutrales WC eine Entwicklung. Auch an der FHNW ist man aktuell an der Umsetzung solcher, wie es dort auf Anfrage heisst. An den Standorten Basel, Olten und Brugg-Windisch gebe es bereits grösstenteils genderneutrale WCs, in Muttenz sei man derzeit an der Umsetzung ­– aber auch hier gilt: Die meisten Toiletten bleiben in der klassischen Aufteilung.

