Dreiländergalerie Neues Shoppingcenter in Weil am Rhein: Hälfte der Kundschaft soll aus der Schweiz kommen Die Weiler Dreiländergalerie soll im September 2022 eröffnet werden. Trotz Corona sind 85 Prozent der Geschäfte vermietet. Der Mix kann sich sehen lassen – und droht, der Basler Innenstadt Konkurrenz zu machen. Peter Schenk Jetzt kommentieren 09.02.2022, 15.11 Uhr

So sieht die Dreiländergalerie derzeit von oben aus. zvg Luftbild Erich Meyer Auf dem inneren Platz des Einkaufszentrums. Visualisierung zvg Aussenbereich der Dreiländergalerie. Visualisierung zvg Der Food-Court. Visualisierung zvg

Über 100 Millionen Euro haben die Investoren, vier Brüder aus Israel, in die Hand genommen. Im September soll das grosse neue Einkaufscenter Dreiländergalerie an der Endhaltestelle des 8er-Trams in Weil am Rhein eröffnet werden. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass es keine fünfte Coronawelle gibt, wie Carolina F. Veith, für Vermietung und Konzeption zuständig, gegenüber der bz einschränkt.

Rohbau, Technik, Trennwände und Estrich sind fertig, jetzt folgen noch die Ausbauten der Mieter. Veith hat einen guten Job gemacht. Trotz Corona sind 85 Prozent der 16'500 Quadratmeter vermietet. Der Mix kann sich sehen lassen. Andreas Thielemeier, Geschäftsführer des zukünftigen Betreibers Cemagg, rechnet damit, dass über 50 Prozent der Kundinnen und Kunden aus der Schweiz kommen werden. Es droht neue Konkurrenz für die Basler Innenstadt.

Ein Spielbereich für die Kinder

Erstmals haben Thielemeier und Veith die meisten der Mieter bekannt gegeben. Im Untergeschoss (UG) werden auf 5000 bis 6000 Quadratmetern von Rewe, Alnatura, Lidl und der Drogeriekette Rossmann Artikel des täglichen Bedarfs angeboten. Neben einem Café befindet sich ein 160 Quadratmeter grosser Spielbereich für Kinder. Ferner gibt es Tee, einen Optiker, Kinderbekleidung und Feinkostwaren.

Das UG und nur dieses ist per Rolltreppen und Lift mit dem Parkdeck verbunden. Die 570 Parkplätze werden vom Unternehmen Apcoa betrieben. Ausserdem gibt es 600 Abstellplätze für Velos.

Im Erdgeschoss (EG) und dem 1. Obergeschoss (OG) ist als Hauptmieter Peek & Cloppenburg mit Mode vertreten. Ferner siedeln sich dort zwei Jeansläden, ein Geschäft für Herrenmode, zwei für Lingerie, eine Parfümerie, ein Kosmetikladen, eine deutsche Sneakerfirma, ein Segafredo-Café sowie ein Eiscafé an. Für zwei grosse Flächen verhandelt die Cemagg noch mit einem Sport- sowie einem Young-Fashion-Geschäft.

Vitra besorgt die Bestuhlung

Im 1. OG folgen ein Schuhhaus, eine grosse Fläche für angesagte Brands, ein kleiner Friseur und noch einmal 670 Quadratmeter für Young-Fashion – drei, vier Flächen sind noch frei. Ausserdem gibt es einen Buchladen, einen für Geschenke und Wohnaccessoires sowie einen Food Court mit zehn Einheiten à 70 bis 80 Quadratmetern, wo neben asiatischem Essen und Sushi, auch Burger und Currywurst mit Pommes frites angeboten werden. Die Bestuhlung in Foodcourt und Einkaufscenter wird in Zusammenarbeit mit Vitra umgesetzt.

Im 2. OG schliesslich folgt ein grosses mexikanisches Restaurant mit Aussenbereich, das in Freiburg viele Schweizer Kundinnen und Kunden anzieht, ein Fitnessstudio, ein Zahnarzt, ein medizinisches Versorgungszentrum sowie Büros.

Diese Firmen und Geschäfte sind präsent und bekannt: UG: täglicher Bedarf Rewe, Alnatura, Lidl, Drogerie Rossmann

UG: Butlers, Wohnaccessoires; Teegschwendner, Tee; Barbarino, Tabak, Zeitschriften, Lotto; Apollo, Optik; Ernsting’s family, Kinderbekleidung; Wajos, Feinkost

EG: Peek & Cloppenburg, Kleidung; Schuback, Parfümerie; Snipes, Sneakers; Segafredo, Café; Eiscafé; Apotheke mit Notdienst; L'Occitane, Kosmetik und Pflegebedarf; Triumph, Lingerie; Hunkemöller, Lingerie; Engbers, Herrenmode; Levi’s, Jeans; Replay, Jeans;

1. OG: Nipp, Schuhaus; Kult, Multibrand; Coiffeur; Osiander, Buchhandlung; Nanu Nana, Geschenke, Wohnaccessoires; Food Court mit zehn Einheiten

2. OG: El Gallo, mexikanisches Restaurant; Fitnessstudio; Zahnarzt; medizinisches Versorgungszentrum; Büros

