Basel: Euro-Airport muss Flüge aus Strasbourg übernehmen

Dreiland Der Flughafen Strasbourg schliesst für einen Monat: Was das für den Euro-Airport bedeuten könnte Weil der Flughafen in Strasbourg im Frühjahr 2023 vorübergehend schliessen muss, weichen Fluggesellschaften auf den Euro-Airport aus. Wie stark die Region Basel davon betroffen sein wird, ist allerdings noch unklar. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Der Euro-Airport baut im nächsten Frühling die Kapazitäten aus. Keystone

Am Euro-Airport (EAP) droht im Frühling 2023 zusätzlicher Fluglärm. Grund dafür ist die vorübergehende Schliessung des Flughafens in Strasbourg. «Zwischen dem 14. März und dem 14. April im nächsten Jahr muss der französische Flughafen aufgrund von Renovationsarbeiten an der Piste den Betrieb einstellen», sagt Renaud Paubelle, CEO des Flughafens Strasbourg.

Das Ausmass der zusätzlichen Flüge für Basel sei momentan noch nicht bekannt, schreibt der EAP. Mindestens die tunesische Fluggesellschaft Nouvelair plane bereits in dieser Zeitperiode ihre Flüge, die gewöhnlich via Strasbourg gehen würden, in Basel durchzuführen, sagt Paubelle. Andere Fluggesellschaften haben ihre Flüge für den betroffenen Zeitraum abgesagt.

Auf den ordentlichen Flugverkehr des EAP würden die zusätzlichen Flüge keinen Einfluss haben. «Die Schliessung findet in der Zwischensaison statt. Allfällige zusätzliche Flüge könnten gut abgefertigt werden», schreibt der EAP. Das bestehende Personal und Material des Basler Flughafens würden dafür ausreichen.

Mehr Lärm aber kaum Angst

Dass ein Flughafen vorübergehend zumindest einen Teil seiner Kapazität aufgrund von Bauarbeiten aufgeben muss, sei nicht aussergewöhnlich. «Es kommt in der Luftfahrt immer wieder vor, dass Flughafeninfrastrukturen nicht verfügbar sind», sagt Christian Schubert, Mediensprecher des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl). Die Flugsicherung informiere frühzeitig die Luftraum- und Flughafenbenutzer, die aufgrund der Informationen alternative Lösungen einplanen. Für die Schliessung des Flughafens in Strasbourg ist Basel eine dieser Lösungen.

Mehr Flüge am EAP bedeuten mehr Fluglärm für die Region. Die Angst vor einem Anstieg des Fluglärms ist nicht allzu gross. Katrin Joos Reimer, Präsidentin des Schutzverbandes der Bevölkerung

um den Flughafen Basel-Mülhausen und Landrätin der Grünen, sagt: «Die Flugbewegungszahlen in Strasbourg sind vergleichsweise gering, sodass die Auswirkungen beschränkt bleiben dürften». Gut 600'000 Passagiere besuchten 2021 den Flughafen Strasbourg. In Basel wurden im selben Zeitraum drei Millionen Passagiere mehr registriert.

Die Bahn könnte dem Flughafen zum Verhängnis werden

Mehr Respekt, als vor der befristeten Schliessung im Frühling hat Joos Reimer vor einer dauerhaften Schliessung des Flughafens Strasbourg und die damit verbundenen Folgen für Basel. Der Grund für diese Besorgnis sei der geplante Bahnanschluss für den EAP. Mit dieser Neuerung wäre der EAP mit dem Zug von Strasbourg aus gut erreichbar und würde deshalb den eigenen Flughafen in Frage stellen.

Basel könnte zum neuen «Europarat-Flughafen» werden. Dass dies eine Option ist für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zeigte die Landung einer russischen Maschine diesen Juli, welche die ehemaligen Europaratmitglieder Russlands abholte.

