Dreiland Die Trachtenvereine im Dreiländereck spannen zusammen Basler, Markgräfler und Sundgauer haben gemeinsame Auftritte am Tattoo und am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Boris Burkhardt 19.06.2022, 20.47 Uhr

Patrick Tschamber und Michael Lindemer (v.l.) sowie Felix Rudolf von Rohr mit Trachtenträgerinnen aus dem Unterelsass, dem Markgräflerland, aus Basel und Riehen-Bettingen (v.l.). Boris Burkhardt

«Vielleicht kann sich ein Weiler eher vorstellen, statt des schwarzen Anzugs der Markgräfler Tracht die Sundgauer rote Weste zu tragen», sagt Michael Lindemer, Vorsitzender der Markgräfler Trachtengruppe Weil am Rhein. «Und jede Basler Familie hat doch eine Urgrossmutter aus dem Wiesen- oder Kandertal und eine Markgräfler Hörnerchappe daheim hängen.»

Die Trachtengruppe aus Weil mit 80 Mitgliedern, die Oberelsässer Gruppe Sundgauvia mit Sitz in Rixheim und 28 Mitgliedern sowie der Trachtenverband des Kantons Basel-Stadt mit je einer Gruppe aus Basel und Riehen-Bettingen mit je einem Dutzend Mitglieder haben vergangenes Jahr eine enge Zusammenarbeit initiiert, als sie zum Jubiläum der Langen Erlen erstmals gemeinsam als Dreiländer-Trachtengruppe auftraten.

Nach dem Treffen am Kreistrachtenfest mit Umzug in Weil am Wochenende sollen weitere Auftritte an der Tattoo-Parade am 16. Juli sowie am Esaf-Umzug am 26. August folgen. Die ursprüngliche Idee geht auf Felix Rudolf von Rohr zurück, der selbst keinem Trachtenverein angehört, als OK-Präsident aber die Weiler Trachtenträger zum Erlen-Jubiläum eingeladen hatte. Lindemer:

«Ich fand, zur Nachbarschaft gehörten auch die Elsässer.»

In Sundgauvia-Präsident Patrick Tschamber fanden Rudolf von Rohr und Lindemer einen engagierten Gegenpart. In Basel sind Magdalena und Georg Spachtelholz-Kaufmann die Ansprechpartner.

Einladungen sollen künftig weitergeleitet werden

Die Trachtenvereine sollen eigenständig bleiben, berichtet Lindemer, aber die Mitgliedschaft wie eingangs erwähnt durchlässig werden. Wichtige Vereinbarung für die Vereine ist es, Einladungen an die anderen zwei weiterzuleiten, sodass auch zukünftig die Basler in der Schweiz, die Weiler in Deutschland und die Sundgauer in Frankreich gemeinsam mit den beiden anderen Vereinen auftreten können. Die Gruppen werden sich laut Lindemer aber auch beim gemeinsamen Auftritt nicht mischen:

«Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für die Moderation sehr schwierig ist, so bunte Gruppen zu kommentieren. Die Leute sollen noch wissen, welche Tracht welche ist.»

Besonders freut sich Lindemer auf den Auftritt am Esaf: «Wann bekommt ein Deutscher schon mal Gelegenheit, auf einem Schwingfest aufzutreten?» Noch ist nicht sicher, ob sie über die Teilnahme am Umzug hinaus noch mit einem Tanz auftreten werden. Fest steht allerdings, dass auch die Hebelmusik aus Johann Peter Hebels Wohnort Hausen dabei sein wird.

«Sie tragen die Markgräfler Tracht eine Generation vor unserer», sagt Lindemer, eben zu Hebels Zeit, als die Markgräflerinnen noch das Vreneli-Käppli statt der markanten Hörnerchappe trugen, die erst später eingeführt wurde.