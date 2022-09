Dreiland Zehntausende Menschen ohne Auto: Am «Slow-up» überwinden Velos und Trottinetts die Landesgrenzen Nach zwei Ausfällen kehrt der Event zurück. 62 Kilometer Strasse in Deutschland, Frankreich und der Schweiz gehören an diesem Sonntag den Zweirädern. Rafael Hunziker 07.09.2022, 18.28 Uhr

Am Slow-up sind keine Autos auf den Strassen erlaubt. Juri Junkov

Wenn die motorisierten Fahrzeuge Platz machen müssen auf den Strassen für Velos, Trottinetts und Co, ist Slow-up. Am 18. September 2022 findet von 10 bis 17 Uhr der Basel-Dreiland Slow-up statt. 62 Kilometer Strasse in Deutschland, Frankreich und der Schweiz werden an diesem Sonntag für Autos gesperrt und für Fahrzeuge ohne eigenen Antrieb freigegeben.