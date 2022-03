Dritter Wahlgang Wahlen in Riehen: Albietz gibt auf, Huber übernimmt Riehens Bürgerliche nominieren für den letzten noch offenen Gemeinderatssitz Patrick Huber von der Mitte. Tobias Gfeller 28.03.2022, 19.48 Uhr

Im vergangenen September freuten sich Daniel Albietz (links) und Patrick Huber noch über ein Abstimmungsergebnis. Kenneth Nars

Noch am vorletzten Sonntag nach der deutlichen Niederlage gegen Christine Kaufmann im Kampf ums Gemeindepräsidium betonte Daniel Albietz (Die Mitte) zum wiederholten Mal, dass er es sich vorstellen könne, sich für den dritten Wahlgang für den Gemeinderat zur Verfügung zu stellen.

Doch nun kommt es anders. Albietz, der von vielen als Favorit für das Gemeindepräsidium gehandelt und vom parteilosen Amtsinhaber Hansjörg Wilde als Wunschnachfolger angepriesen wurde, zieht sich zurück und wird am 24. April nicht für den letzten noch offenen Gemeinderatssitz kandieren. An seiner Stelle nominierten SVP, FDP, LDP und Die Mitte den 30-jährigen Ökonomen Patrick Huber (Die Mitte), der seit zehn Jahren im Riehener Einwohnerrat politisiert.

Der Entscheid sei in den Tagen nach der verlorenen Wahl gereift, erklärt Daniel Albietz. Die Deutlichkeit der Niederlage mit fast 700 Stimmen Unterschied habe dabei keine Rolle gespielt. «Ich habe bei meiner Entscheidungsfindung nicht überlegt, wie gut meine Wahlchancen für den Gemeinderat sein würden. Es waren persönliche Befindlichkeiten, die den Ausschlag für meinen Rückzug gaben.»

Kritisierte Coronamassnahmen und verschmierte Plakate

Albietz, der offen für eine wertkonservative Gesellschaftspolitik einsteht und auch Coronamassnamen offen kritisiert hatte, wurde im Wahlkampf heftig angefeindet. Dies ging so weit, dass von mutmasslich linksextremen Kreisen seine Wahlplakate verschmiert wurden. Das hat dem 50-Jährigen spürbar zugesetzt und auch in bürgerlich-liberalen Kreisen die Zweifel an Albietz’ Chancen wachsen lassen; weshalb längst nicht mehr alle aus der bürgerlichen Allianz hinter dem Mitte-Kandidaten standen. Ein dritter Wahlgang ist nötig, weil mit der Wahl von Christine Kaufmann ins Gemeindepräsidium ihr Sitz im Gemeinderat wieder frei geworden ist.

Daniel Albietz hatte sich bereits ­vor einem Jahr überlegt, nach zwölf Jahren als Gemeinderat nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Als Hansjörg Wilde seinen Rücktritt ankündigte, habe sich aber eine Tür zu einer neuen Gelegenheit geöffnet. Die Option auf das Gemeindepräsidium weckte Albietz’ Ambitionen von neuem. In der Konsequenz kandidierte der Grossrat nur noch für das Präsidium und nicht mehr für den Gemeinderat. Der Rückzug sei auch diesbezüglich die Konsequenz, die er ziehe. «Man muss auch mal aufhören können und neuen Kräften Platz machen.»

Vom Wahlkampfleiter zum Kandidaten

Die bürgerliche Allianz musste nach dem Rückzug des Kron­favoriten rasch eine Ersatzkandidatur finden. Klar war, dass dabei die Mitte Vorrang hat, falls sie eine geeignete Kandidatur präsentieren kann. «Wir sagten in den vergangenen Wahlkämpfen immer, dass alle bedeutenden Kräfte im Gemeinderat vertreten sein sollen – auch jene von SP und EVP. Deshalb gehörte die erste Option der bürgerlichen Allianz der Mitte», erklärt Patrick Huber, der jetzt vom bürgerlichen Wahlkampfleiter zum Kandidaten aufgestiegen ist.

In der Medienmitteilung empfiehlt die bürgerliche Allianz Patrick Huber gleich als Nachfolger von Daniel Albietz als Finanzchef. Auch Huber selber sieht dies aufgrund seiner politischen Interessen und des beruflichen Hintergrunds in der Bankenbranche bei der Handelskammer beider Basel als passende Lösung. «Aber am Ende entscheidet der Gemeinderat als Gremium und nicht ein Mitglied alleine», stellt Huber klar. In der Finanz- und Steuerpolitik tickt Huber nahezu deckungsgleich wie Albietz, ist aber gesellschaftspolitisch weit liberaler.

Für sein Alter bringt der 30-Jährige bereits einen gut gepackten Rucksack in der Riehener Kommunalpolitik mit. In der Finanz- und Steuerpolitik gab Huber in den letzten Jahren im bürgerlichen Lager mitunter den Ton an und lancierte die erste Gemeindeinitiative im Kanton Basel-Stadt, über die bald schon der Grosse Rat befindet.