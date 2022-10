Bundesrat will Lockerung der Heroinabgabe gesetzlich verankern

Drogen Bundesrat will Lockerung der Heroinabgabe gesetzlich standardisieren – auch in Basel gibt es Betroffene In Basel substituieren etwa 160 Opioidabhängige täglich mit pharmazeutischem Heroin. Eine Gesetzesänderung würde ihre Lebensqualität deutlich verbessern. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Seit 2020 können stabile HeGeBe-Teilnehmende bis zu sieben Tagesdosen in Tablettenform nach Hause nehmen. Injiziert wird weiterhin im Janus. Martin Toengi

Der Bundesrat schlägt vor, die Betäubungsmittelverordnung zu überarbeiten und die flexibleren Abgaberegeln für die heroingestützte Behandlung (HeGeBe), welche während der Covid-19-Pandemie eingeführt wurden, zum Standard zu machen, berichtete vor kurzem das SRF.

Was recht sperrig klingt, kann – falls der Vorschlag durchkommt, und das scheint sich abzuzeichnen – für die knapp 1500 schweizweit Betroffenen die Lebensqualität massiv steigern. Denn die Lockerung der HeGeBe-Abgaberegeln ermöglicht den Behandelten deutlich mehr Freiheit und Selbstbestimmung.

Das beobachtet auch der Oberarzt und stellvertretende Leiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel (UPK), Hannes Strasser, der im Basler Behandlungszentrum Janus etwa 160 HeGeBe-Patientinnen und -Patienten betreut.

Das BAG sperrte sich bislang gegen Lockerungen in der Heroinabgabe

Obwohl die heroingestützte Behandlung in der Schweiz bereits seit 1994 erfolgreich durchgeführt wird, sperrte sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bislang gegen alle Versuche der Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM), der auch Hannes Strasser angehört, eine Flexibilisierung der Abgaberegeln zu erwirken.

Der Oberarzt erklärt: Anders als die Substitute Methadon oder retardiertes Morphin, welche vorwiegend in der Behandlung von Opioidabhängigen in der Schweiz eingesetzt werden, sei Heroin laut Betäubungsmittelgesetz eine verbotene kontrollierte Substanz. Mit anderen Worten: Eine Liberalisierung in der Abgabe von Heroin ist, juristisch betrachtet, für die Politik ungleich brisanter. Woher kam also der plötzliche Sinneswandel?

Durch die Coronapandemie wird das BAG gezwungen, nachzugeben

Frühjahr 2020, über hundert Menschen durchqueren trotz Coronapandemie morgens und abends die Stadt und drängen sich im Innenhof des Janus unter Zelten, um sich das Medikament Diaphin aushändigen zu lassen – pharmazeutisches Heroin, das als Substitut bei besonders schwerer Opioidabhängigkeit verschrieben wird.

Viele unter ihnen sind durch den jahrelangen Konsum von verunreinigtem «Strassenheroin» gesundheitlich sehr angegriffen. Die Situation findet Strasser unhaltbar. Zweieinhalb Jahre später erinnert er sich:

«Wir hatten keine Ahnung, wie HeGeBe-Teilnehmende mit somatischen Begleiterkrankungen auf das Virus reagieren würden. Was hätten wir gemacht, wenn sie daran gestorben wären?»

Die bisherige Behandlungsform ist während der Pandemie nicht mehr praktizierbar. Die SSAM appelliert an alle Patientinnen und Patienten, zu Hause zu bleiben. Und plötzlich wird politisch möglich, was vorher undenkbar erschien: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gibt nach und lockert die Abgaberegeln. Corona hat neue Realitäten geschaffen.

Die Änderungen der Abgaberegeln erlebten viele als sehr entlastend

Bis dahin musste das Diaphin immer vor Ort in einem der schweizweit 23 Behandlungszentren eingenommen werden. Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen sei sehr stabilen HeGeBe-Teilnehmenden gestattet worden, maximal zwei Tagesdosen mit nach Hause zu nehmen, erklärt Strasser.

Pharmazeutisches Heroin ist für Patientinnen und Patienten laut Hannes Strasser gesundheitlich nicht schädlich. Martin Toengi

Neu wurde den Zentren gestattet, besonders stabilen Patientinnen und Patienten bis zu sieben Tagesdosen Diaphin in Tablettenform auf einmal auszuhändigen. Potenziell Gefährdete erhielten während der Pandemie hingegen Methadon. Hannes Strasser erzählt:

«Viele haben diese Änderung als sehr entlastend erlebt und konnten den neuen Freiheitsgrad gut für sich nutzen.»

Skeptiker lehnen die Lockerungen dennoch ab, sie befürchten Überdosierung und Schwarzhandel. «Im aktuellen politischen Umfeld muss leider davon ausgegangen werden, dass der Bundesrat damit durchkommt. Dies trotz erheblicher Risiken, die damit verbunden sein können.», sagt Baselbieter Nationalrat Thomas de Courten (SVP), der Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit ist.

Das Programm funktioniere, ist hingegen Strasser überzeugt. Die aktuelle Studie des BAG scheint dem Arzt recht zu geben. Die HeGeBe ermögliche den Betroffenen, ein gesellschaftswürdiges Leben zu führen. Dass Lockerungen bei der Abgabe bislang unmöglich schienen, habe rein politische Gründe. Aus medizinisch-psychiatrischer Sicht spreche nichts dagegen.

Ausserdem sei ihm weder bekannt, dass seit den Lockerungen in Basel ein Schwarzmarkt für Diaphin entstanden ist, noch wisse er von anderen Zwischenfällen. «Es hat sich alles erwartungsgemäss entwickelt», schliesst Strasser.

