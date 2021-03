Drohungen Bässlergut-Mitarbeiterin im Fadenkreuz von Aktivisten Eine Dornacher Politikerin wird aufgrund ihres Jobs beim Bundesasylzentrum bedroht und verunglimpft. Die Vorfälle rund um das Bässlergut erreichen damit eine neue Dimension. Fabia Maieroni und Jonas Hoskyn 11.03.2021, 05.00 Uhr

Das Bässlergut ist linksautonomen Kreisen schon lange ein Dorn im Auge. (Demo vom 27.5.2017) Bild: Steve Last / bz

Der letzte bekannte Vorfall war ein Farbangriff auf das Gefängnis Bässlergut Ende Februar. Die Aktion reiht sich ein in eine lange Reihe von Sachbeschädigungen, Brandstiftung, Vandalismus, Nötigung und Drohungen rund um das Gefängnis und das benachbarte Bundesasylzentrum Bässlergut nahe dem Grenzübergang Weil-Otterbach. Die Staatsanwaltschaft führt mehrere Dutzend Verfahren in diesem Zusammenhang. Dabei fällt auf: Während die Aktionen mit Sachbeschädigungen anfingen, werden die Angriffe immer persönlicher. Ende Oktober 2020 wurden auf einem Szeneblog die Telefonnummern von Mitarbeitenden von Kanton, Bund und Sicherheitsfirmen veröffentlicht, die mehr oder weniger im Zusammenhang mit dem Bässlergut stehen.

Gestern Mittwoch der neuste Eintrag: Mit Blick auf die Gewaltvorwürfe im Bundesasylzentrum werden auf dem Blog mehrere Mitarbeitende aus dem regionalen Asylwesen an den Online-Pranger gestellt, darunter auch die angebliche Leiterin des «Bundesasyllagers» Basel. Für nächste Woche wird dazu aufgerufen, den aufgelisteten Personen ein E-Mail zu schreiben oder sie anzurufen. Mal abgesehen davon, dass die Institution wohl bewusst falsch betitelt wurde, ist auch die Berufsbezeichnung der betroffenen Frau falsch. Diese ist im Bundesasylzentrum Bässlergut als sogenannte Fachspezialistin und ist zuständig für administrative und organisatorische Fragen. Eine Führungsposition hat sie nicht inne.

Die Aktionen der Linksautonomen gehen allerdings längst über Telefonterror hinaus. Das zeigen Recherchen des «Wochenblatt für das Birseck und Dorneck». Gegen die Frau, die bei den Solothurner Wahlen vergangenes Wochenende für den Kantonsrat kandidiert hat, läuft seit Wochen eine regelrechte Hetzkampagne. Und dies in einer bisher nicht bekannten Dimension. Auf Flyern und Plakaten, die an diversen Orten in der Region Dorneck aufgehängt wurden, wird sie für angeblich schwerwiegende Missstände in einem Asylzentrum der Region persönlich verantwortlich gemacht. Auf einigen Plakaten waren sogar Foto und Adresse der Kandidatin abgedruckt. Darüber steht in roten Lettern «Niemals wählen!».

Reifen zerstochen, Auto zerkratzt

Offenbar schrecken die Unbekannten auch vor Gewalttaten nicht zurück. Vor kurzem wurden die vor dem Wohnhaus der Kandidatin geparkten Privatfahrzeuge stark demoliert. Die Täter zerkratzten und beschädigten eines der beiden Autos und schlitzten die Reifen des anderen auf, wie das «Wochenblatt» in der heutigen Ausgabe berichtet. An den Fahrzeugen sei massiver Schaden entstanden.



Auf Anfrage bestätigt auch das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Vorfälle: «Eine Mitarbeiterin des SEM und Mitarbeiter der Securitas wurden in den vergangenen Wochen auf Plakaten, die im Raum Basel aufgehängt wurden, persönlich diffamiert. Sie werden beschuldigt, mehrfach Gewalt an Asylsuchenden ausgeübt oder toleriert zu haben», sagt Sprecher Daniel Bach. «Das SEM hat die Vorwürfe von Anfang an ernst genommen, ist diesen nachgegangen und hält fest, dass es keine Anwendung von unangemessener oder unverhältnismässiger Gewalt weder von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch von Unternehmen, die im Auftrag des SEM ein Mandat erfüllen, akzeptiert. Ebenso wenig akzeptiert das SEM persönliche, anonyme Angriffe auf Mitarbeitende.»

Die Geschädigte möchte sich nach den Attacken nicht äussern. Sie hat Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. Gleichzeitig hat die Polizei ihre Präsenz erhöht, um die Frau zu schützen.