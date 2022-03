Druggedde Hippies, Phönixe und Freiheitstrychler: Die Cliquen waren am Montag auf der Gasse Der Cortège wurde zwar abgesagt, vom Gässle konnten die Cliquen aber nicht abgehalten werden. Neben Sujets von 2020 haben einige auch neue Laternen, Kostüme und Larven präsentiert. Elodie Kolb 07.03.2022, 19.35 Uhr

Die alte Garde der Rhygwäggi sind als Phönixe unterwegs. Frei nach dem Sujet auferstanden aus der eigenen Asche. Kenneth Nars

Die Räppli fliegen durch die Luft, die Köpfe der Menschen wippen leicht im Takt der Guggenmusik. Es ist eine Druggedde in der Innenstadt. Der Fasnachtsmontag zog die Cliquen, Guggen und Schaulustigen trotz abgesagtem Cortège nach Basel. An die gesteckte Buttons dienen vereinzelt als Halter für die Hygienemaske. Unterwegs sind aussergewöhnlich viele Familien mit kleinen Wagen für ihre Kinder.

Freude über die Fasnacht zeigt sich an den Sujets

Neben den grossen Cliquen, von denen einige wegen der kurzfristigen Planung im Charivari unterwegs sind, haben sich auch viele kleinere Grüppchen zum Gässle zusammengefunden. Einige Cliquen haben auf die Sujets von 2020 zurückgegriffen, andere haben sich bei der Planung darauf verlassen, dass eine Fasnacht stattfinden wird. Die Freude darüber, dass «ändligg wider Fasnacht» ist, zeigt sich an der Wahl der Sujets. Gleich zwei Cliquen sind als Phönixe unterwegs, die nach der Zwangspause auferstanden sind aus ihrer Asche.

Zuversichtlich gibt sich auch die Clique Opti-Mischte, die symbolisch die Wiederkehr ins Paradies aus der Hölle frei nach Dante verkörpern. Die onYva hat derweil am Montag noch ein neues Sujet erhalten. Die Mitglieder der Clique gehen als Schweine unter dem Sujet «Wir lassen die Sau raus». Die Junge Pierrot derweil feiern sich als Pierrots verkleidet dieses Jahr selbst; «will’s sunscht graad nit vyyl z’Fyyre git», wie sie in ihrem Zeedel schreiben.

Juri Junkov Bebbi Waggis. Juri Junkov Die Usswärtige, integratyyvs Fasnachtsgrüppli. Juri Junkov Basler Altstadt Ganove. Juri Junkov Juri Junkov Schnooggekerzli Jungi Garde. Juri Junkov Pumpernigger Basel 1949. Juri Junkov Die Unentschossene. Uff und ab. Juri Junkov Schotte Clique Basel 1947. Juri Junkov Basler Knaiihuuch Clique 1950. Juri Junkov Kenneth Nars Seibi. Kenneth Nars Kenneth Nars Seibi, Jungi Garde. Kenneth Nars Alti Stainlemer. Kenneth Nars Kenneth Nars Alti Stainlemer. Kenneth Nars Rhygwäggi, Alti Garde. Kenneth Nars Stachelbeeri. Kenneth Nars

Coronakrise und Ukraine in untergeordneter Rolle

In bunten Hemden, Schlaghosen und der obligatorischen John Lennon-Sonnenbrille hat auch die Clique Sporepeter mit «Love, Peace and Fasnacht» ein treffendes Sujet gewählt. Die Coronakrise und die Invasion der Ukraine sind derweil eher am Rande vertreten, einige Putin-Larven aus Karton waren zu sehen bei der Clique Alti Stainlemer. Sie haben mit den traditionellen Hemden, beschriftet mit «Ych-Tra-Trallala», die Freiheitstrychler aufs Korn genommen. Denselben Plan hatte auch die alte Garde der Seibi gefasst, die den Schriftzug «Freiheitstrychler» durch «Hirnlostrychler» ersetzt haben. Neben naheliegenden Themen hat sich vor allem der Nachwuchs bei der Sujetwahl kreativ ausgelebt: Eine junge Garde geht beispielsweise als Tintenfische mit Tentakeln aus durchsichtigem Plastik.