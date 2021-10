E-Mobilität Die nächste Sharing-Welle rollt an: Bald fahren E-Mopeds auf Basels Strassen Neu zieren die ausleihbaren E-Mopeds von «Go Green City» das Basler Stadtbild. Was dahinter steckt – und warum die Mopeds noch nicht fahren. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 28.10.2021, 17.00 Uhr

Die neuen E-Mopeds von «Go Green City» sind zwar geräuschlos, fallen aber durch ihr schrilles Aussehen auf. Nicole Nars-Zimmer

Seit dem 15. Mai sind die «Enuus» aus Basel verschwunden. Der Sharing-Dienst mit seinen eierförmigen E-Vehikeln kündigte zunächst an, sich für vorläufig zwei Monate zurück zu ziehen, bleibt jedoch auch heute, fast ein halbes Jahr später, verschwunden. Gleichwohl gibt es Bewegung in der Basler E-Mobilitäts-Szene: Seit Montag steht eine Flotte von zunächst dreissig und bald 200 E-Mopeds des Anbieters «Go Green City» (GGC) bereit, um die Bevölkerung komplett grün und möglichst bequem von A nach B zu bringen. Momentan beschränken sich die E-Mopeds allerdings noch auf genau dies: Sie stehen. «Wir haben aktuell technische Probleme rund um die Ortungsdienste unserer Mopeds. Diese sollten jedoch bald behoben sein, damit dem Start endlich nichts mehr im Weg steht», erklärt die Betreiberin auf Anfrage der bz. Eigentlich hätten die Mopeds schon im Frühling auf Basels Strassen rollen sollen – doch das Fiasko auf dem Suez-Kanal hatte für die Töffli von GCG schwerwiegende Lieferverzögerungen zur Folge.

Wenn der Fahrspass dann tatsächlich losgehen kann, erwartet die Basler ein schwarzes Gefährt mit knallgrünen Elementen, das bis zu zwanzig Stundenkilometer schnell fahren kann – und damit keiner Helmpflicht unterliegt. Einen Helm legt GGC seinen Nutzern dennoch in jedem Fahrzeug bereit. Die Buchung der Mopeds läuft, wie bei vergleichbaren Services, bequem über eine App, welche live anzeigt, wo gerade freie Fahrzeuge stehen. Die Entsperrung eines Mopeds kostet einen Franken, ab dann schlägt eine Fahrminute mit 34 Rappen zu Buche. Fahren darf die E-Mopeds übrigens, wer mindestens 16 Jahre alt ist, 14-Jährige benötigen einen Töffli-Ausweis der Kategorie M.

Übersättigter Basler E-Sharing-Markt?

GGC stösst zu einer illustren Runde an Verleihsystemen, die in Basel mit einer Flotte von bis zu 200 Fahrzeugen keiner Bewilligungspflicht unterliegen. Nebst GGC, das als einziger Anbieter E-Mopeds anbietet, gibt es auf Basler Boden sechs Anbieter mit je 200 E-Trottis, sowie die E-Velos von «Pick-e-Bike» – und auch die vierzig derzeit verschwundenen «Enuus» könnten theoretisch zurückkehren. Der Markt in Basel ist also bereits reich besetzt – was sich in der Vergangenheit oft an Park-Problematiken rund um verstopfte Veloparkplätze oder Trottoirs offenbarte. Entsprechend stellt sich die Frage, ob der Basler E-Sharing-Markt nicht bereits übersättigt ist – und ob der neue Service entsprechend auf Anklang stossen kann.

«Das grosse Angebot an E-Trottis ist uns bewusst. Wir wollen mit unseren Mopeds jedoch ein anderes Kundensegment ansprechen: Etwa Leute, die Gepäck dabeihaben oder die den Komfort und die Sicherheit eines Rollers bevorzugen», erklärt GGC. Ähnlich klingt es von Seiten des Kantons. Dort sagt Martin Dolleschel von der Abteilung Mobilitätsstrategie: «Wie das Angebot angenommen wird und wie gross der Bedarf ist, werden die nächsten Monate zeigen. Mit dem «E-Moped»-Verleihangebot wird die Mobilitätspalette um einen Fahrzeugtyp erweitert, der bislang in Basel noch nicht angeboten wurde. Es ist denkbar, dass damit neue Kundengruppen angesprochen werden.»

Von Basel in die weite Welt

Die Firma rund um Initiator Jose Tavares, der bereits 2018 in Genf ein E-Roller-Projekt lancieren wollte, hat Grosses vor – und sieht Basel dafür als Startpunkt: «Zunächst wollen wir als Schweizer Firma uns auch in der Schweiz festigen. Von dort aus wollen wir dann ins Ausland expandieren.» Sobald die E-Mopeds in Basel etabliert sind, soll mit Zürich der nächste Standort folgen. Weitere, etwa in Lausanne oder Winterthur, sind geplant. Zudem habe man bereits Anfragen etwa aus Deutschland oder Dubai erhalten und hoffe, irgendwann weltweit für grünere Mobilität zu sorgen. Dass Elektro-Batterien hierfür nicht unbedingt die Generallösung sind, weiss man: «Momentan ist es aber die beste Lösung. Doch wir denken langfristig – und können uns gut vorstellen, in Zukunft auf klimaeffizientere Methoden umzusteigen, sobald diese ausgereift sind.»