BVB Ziele bis 2025: CO2-neutral bis 2040 und mehr Fahrgäste

Eignerstrategie Basler Regierung gibt BVB Ziele vor: CO2-neutral bis 2040, mehr Fahrgäste und soziale Personalpolitik Der Regierungsrat hat seine Eignerstrategie für die BVB festgelegt und gibt den Betrieben damit die Ziele für die nächsten vier Jahre vor. Darunter sind die Reduktion von CO 2 , die Rückgewinnung von Fahrgästen, welche dem öV während der Pandemie den Rücken kehrten und eine «weiterhin fortschrittliche Personalpolitik». Mona Martin 23.08.2022, 14.35 Uhr

Nicht nur zentral wie hier am Bahnhof SBB, sondern auch in die hinteren Ecken des Kantons sollen die BVB wieder mehr Fahrgäste befördern. (Symbolbild) Nicole Nars-Zimmer

Die Eignerstrategie gibt dem Verwaltungsrat der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) die strategischen und politischen Ziele vor. Diese hat der Regierungsrat am heutigen Donnerstag beschlossen. Bis 2025 sollen die BVB «ihre Kosten zu Gunsten eines nachhaltigen Wachstums weiter optimieren», schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Ein weiterer Fokus liege auf der Personalpolitik. Dem Unternehmen sei es in den vergangenen vier Jahren gelungen, Ruhe in den Betrieb zu bringen und das fehlende Personal anzustellen.