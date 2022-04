Ein Abgesang Basel träumte davon, eine Musical-Stadt zu sein, nun gehen die Visionen von damals baden Genau dreissig Jahre lang wird Basel ein Musical-Theater gehabt haben. Die Kulturstadt ignorierte den Leistungsausweis des Musical-Theaters fleissig. Mit dem geplanten Musicalbad ist das Ende nun absehbar: und die letzten Jahre könnten die bislang erfolgreichsten werden. Christian Mensch Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Das Musical «Cats» steht auch dieses Jahr auf dem Programm, allerdings im Zürcher Theater 11. Keystone

Der Basler Regierungsrat will das Theater- und ehemalige Messegebäude ab 2025 in ein Hallenbad mit 50-Meter-Becken umbauen. Es endet damit eine Ära, die mit Euphorie startete, auf die jedoch eine Ernüchterung folgte, von der sich das Haus und die Stadt nie erholten.

Zehn Millionen Franken liess der Grosse Rat 1994 springen, um das Musical Theater mit 1600 Plätzen einzurichten. Der grosse Andrew Lloyd Webber versprach mit seinem «Phantom of the Opera», die Stadt dem Trend der Zeit folgend zur Musical-Metropole auf Augenhöhe mit Hamburg zu machen. Die Stadtvermarkter hatten feuchte Augen. 650'000 Besucherinnen und Besucher strömten tatsächlich herbei. Doch dann war Schluss, der Veranstalter pleite. Aus der Traum.

Ein Ersatz konnte sich nicht finden. Das Haus stand leer. Die Idee, eine Basler Produktionsfirma zu gründen, war mit der Geburt bereits wieder gestorben. In der Not wandte sich die Messe Basel, der das Haus im Baurecht gehörte, an den Zürcher Veranstalter Freddy Burger. Der Showbiz-König der Schweiz schien der Einzige zu sein, mit dessen Kontakten Produktionen für Basel gefunden werden können. Der Deal, der seither gilt, war nie zu Burgers Schaden, allerdings auch kaum zu Basels Nutzen.

Ignoriert, trotz jährlich rund 150'000 Gästen

Burger erkannte rasch, dass sich Grossproduktionen mit langer Spieldauer kaum rechnen. Zunehmend hat er deshalb Tagesgastspiele ins Programm genommen. Musicals bucht er in Basel dann, wenn er auch ein süddeutsches Publikum locken kann. Bis zu einem Viertel der Gäste des Musical-Theaters reisen aus dem Ausland an.

Seit 2006 verfügt Burger in Zürich mit dem «Theater 11» über eine praktisch identische Spielstätte mit einem allerdings ungleich grösseren Einzugsgebiet. Was er seither unter «Synergien» versteht, beschränkt sich darauf, ans Rheinknie ausweichen zu können, wenn das eigene Haus im Stadtkreis Oerlikon schon gebucht ist.

2015 war die grosse Ausnahme von der Regel. Der «Lion King» fauchte in Basel. 250 Mal wurde er en suite aufgeführt, über 300'000 Besucherinnen und Besucher wollten die Produktion sehen. Dies sind doppelt so viele Personen, wie sonst in einem eher guten Jahr ins Musical-Theater strömen.

Möglicher Alternativspielort für die Klassikkonzerte

Selbst die durchschnittliche Zahl von rund 150'000 wäre an sich beachtlich, da das hochsubventionierte Basler Theater nur einige 10'000 Gäste mehr zählt. Doch dieser Leistungsausweis wird im kulturellen Basel geflissentlich ignoriert.

Wie wenig strategisch der Basler Unterhaltungstempel auch in den Plänen des Burger Management steht, zeigte sich an ihrer grenzenlosen Flexibilität gegenüber der Casino Gesellschaft. Das Theater bei der Messe wäre schon als Alternativspielort für die Klassikkonzerte zur Verfügung gestanden, wenn am Barfi das vom Volk verworfene Zaha-Hadid-Konzerthaus gebaut worden wäre.

Es stand selbstredend zur Verfügung, als das Stadtcasino dann nach den Plänen von Herzog & de Meuron renoviert wurde. Dass diese Arbeiten verspätet begannen und länger dauerten, schien den Betreibern des Musical-Theaters keine Probleme zu bereiten. Zwischen 2016 und 2019 setzten sie ihren Stammbetrieb ohne Phantomschmerzen aus und überliessen der Klassik die für deren Bedürfnisse aufgerüstete Bühne.

Es könnten die zwei besten Jahre erst noch kommen

Dass dann die Pandemie den Spielbetrieb zum Erliegen brachte, änderte nichts an der Ausgangslage – ausser, dass die notleidende MCH Group nun beim Kanton Gehör fand: Das ohnehin stets als Last empfundene und defizitäre Theater konnte der Messekonzern auf Anfang 2020 samt anschliessender Messehalle an den Kanton zurückverkaufen. Bis 2026 würde der Vertrag des Kantons mit dem Burger Management noch laufen. Nun endet er zwei Jahre früher.

Schmerzfrei hat Burger auch dieser Programmänderung zugestimmt. Es könnten zwei seiner besten Jahre werden: Das Publikum ist hungrig nach gemeinsamen Erlebnissen. Zahlreiche Produktionen wurden wegen der Pandemie zurückgestellt und wollen starten. Die Zürcher Musicalorte Maag Halle und Theater 11 sind mit Eigenproduktionen besetzt. Das Basler Musical-Theater wird als Überlaufgefäss wohl profitieren.

Es würde nicht wundern, wenn schon bald von einer neuen Musical-Euphorie gesprochen wird. Doch Basel lässt sich nicht ein zweites Mal blenden: Der Kanton baut lieber eine Schwimmhalle.

