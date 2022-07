Hitzesommer in Basel bricht keine Rekorde

Klimawandel Zwischenbilanz für Basel: Ein ausgesprochener Hitzesommer ohne Rekorde Absolute Höchsttemperaturen hat Basel im Juni und Juli nicht gesehen, dafür aber sehr viele Hitzetage. Die bz ordnet Daten der Messstation Basel-Binningen ein. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Die Menschen flüchten vor der Hitze, beispielsweise in die Brunnen (hier der Schöneck-Brunnen in der St. Alban-Vorstadt). Rekorde bricht der Sommer 2022 jedoch nicht. Roland Schmid

Basel erlebt einen weiteren Hitzesommer: Seit Wochen geniessen die einen die warmen Abende für das Bier unter freiem Himmel und klagen die anderen, dass sie nachts kaum schlafen können. Doch wie aussergewöhnlich waren die vergangenen Wochen im langjährigen Vergleich tatsächlich? Die bz zieht zum Ende des zweiten der drei meteorogischen Sommermonate 2022 mit Daten der Messstation Basel-Binningen eine Zwischenbilanz.

Demnach wird der Juli 2022 in Basel als sechstwärmster in die Geschichte eingehen; das Temperaturmittel lag 2,1 Grad über dem langjährigen Schnitt (1991 bis 2020). Die Daten vom 27. bis 31. Juli basieren auf aktuellen Vorhersagen. Gar noch extremer war im langjährigen Vergleich der Juni 2022: 2,36 Grad über dem langjährigen Schnitt und somit drittheissester Juni seit Messbeginn.

Sowohl im Juni als auch im Juli oft über 30 Grad heiss

Die Anzahl Hitzetage (mit einer Maximaltemperatur über 30 Grad Celsius) ist für Meteorologen ein guter Indikator für einen mehrjährigen Vergleich. 19 solche Hitzetage wurden in Basel im Sommer 2022 bisher registriert, 10 im Juni und 9 im Juli (siehe Grafik unten). Laut den aktuellen Prognosen von Meteoschweiz wird es bis Ende Monat dabei bleiben. «Normal» wären im Juni 3 bis 4, im Juli 5 bis 6 Hitzetage. Auffallend am Sommer 2022 ist, dass in beiden Monaten viele Hitzetage verzeichnet wurden.

Eine Höchstmarke stellen die 19 Tage mit über 30 Grad gleichwohl nicht dar: Noch häufiger waren diese in den vergangenen zwei Jahrzehnten im legendären Hitzesommer 2003 (total 23) und 2006 (22), als im Juli mit 17 Hitzetagen ein absoluter Monatshöchstwert aufgestellt wurde. Dass der Sommer 2006 dennoch vielen nicht in grosser Erinnerung geblieben ist, liegt daran, dass auf den Rekord-Juli ein kühl-nasser August folgte. Deshalb ist es auch noch zu früh für eine abschliessende Beurteilung des Sommers 2022.

Der Hitzesommer 2022 ist zumindest in Basel einer ohne Rekorde: Die bisherige Höchsttemperatur von 36,5 Grad vom 19. Juni schafft es nicht einmal in die Top Ten der Temperaturmaxima. Die höchste hier je gemessene Temperatur datiert vom 13. August 2003 mit 38,6 Grad. Für eine Top-Ten-Platzierung sind derzeit 37 Grad und mehr nötig, und diese wurden im vergangenen Jahrzehnt an vier Tagen übertroffen (2013, 2015 sowie zwei Mal 2019).

Auch bei den Tropennächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt, schwingt 2022 nicht obenaus. Eine einzige solche Tropennacht wurde an der Messstation Basel-Binningen bisher registriert, die erhöht über den Hitzeinseln der Stadt auf dem Margarethen­hügel liegt. 2019 wurden im Juni und Juli total 6, im 2015 gar 8 solcher Tropennächte gezählt. Insbesondere 2015 war die Hitzeperiode im Juli ausgeprägter, die Luftmassen feuchter, was die nächtliche Abkühlung verhinderte.

Fühlt sich der gewöhnliche Sommer der Zukunft so an?

Für den Meteorologen relativiert das Fehlen von Rekordmarken den Hitzesommer 2022 aber nicht – im Gegenteil. Einzelne Extrem-Ereignisse könnten auch einer gewissen Zufälligkeit geschuldet werden, sagt Thomas Schlegel, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Meteo­schweiz. Er stellt klar:

«Dass wir trotz fehlender Rekordwerte einen der wärmsten Sommer überhaupt erleben, macht das Ganze umso bemerkenswerter.»

Anders gesagt: Der Sommer 2022 macht uns auf erschreckende Art und Weise klar, wie sich mit dem Klimawandel der gewöhnliche Sommer der Zukunft anfühlen könnte.

