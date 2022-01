Taubenplage? Ein menschengemachtes Problem, sagt die Expertin

Basel Taubenschützerin wehrt sich für die Vögel: «Liebevolle Wesen, die niemandem etwas zu Leide tun» In der Stadt Basel wird seit Jahren von einer Taubenplage gesprochen, die Vögel werden auch «Ratten der Lüfte» genannt. Nun setzt sich Karin Lanz vom Basler Taubenschutz zur Wehr. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

«Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen, es in Angst versetzen oder in anderer Weise seine Würde verletzen.» So steht es in Artikel vier, Absatz zwei des Schweizerischen Tierschutzgesetzes. Für Karin Lanz vom Basler Taubenschutz sind dies klare Worte, die keinen Interpretationsraum zulassen.

«Wenn ich mich aber so umsehe, stelle ich mir die Frage, ob die Tauben nicht als Tiere gelten.»

Denn laut Definition gälten Tauben nicht einmal als ­Wild-, sondern Haustiere und würden somit einen zusätzlichen Schutz geniessen.

Lanz ist entrüstet und schockiert ob dem Umgang mit den Basler Tauben. «Wir hören seit nunmehr 40 Jahren dieselben Aussagen von Regierung und Veterinäramt; wirklich geschehen ist bisher aber nichts.» Zu lange sei von einer Taubenplage, «Ratten der Lüfte» und weiteren Verunglimpfungen gesprochen worden. Das müsse nun unbedingt aufhören.

«Denn Tauben sind ganz liebevolle Wesen, die niemandem etwas zu Leide tun.»

Zudem sei es kein Taubenproblem, vielmehr ein menschengemachtes.

Harte Worte also gegenüber den Behörden. Doch Lanz mag nicht mehr lockerlassen und kontert damit Daniel Haag, der lange Jahre auf dem Gebiet der Tauben geforscht hatte und sich auch um die Basler Stadttauben bis zu seiner Pension kümmerte. «Was Herr Haag macht, hat nichts mit Taubenschutz, sondern mit Taubenabwehr zu tun. Er verkauft sein Geschäftsmodell.» Die Regierung würde weiterhin an seinem Modell festhalten, von dem er selber zugeben musste, dass es nicht funktioniert.

Keinen Überblick über die Tauben

Denn aufgrund der momentanen Situation sind die Tauben unterfüttert, auf den Strassen und verletzt oder krank. «Weil keine artgerechte Fütterung stattfindet, entsteht der weisse, flüssige Hungerkot», sagt Lanz. Im Normalfall sei dieser münzgross und fest.

«Sie müssen wissen, der Taubenkot ist eigentlich ein wertvoller Dünger. Es gibt Länder, die sammeln diesen in Taubenschlägen, um ihren Anbau wachsen zu lassen.»

Da in Basel die Fütterung der Tauben unter Strafe steht, sei dieser Zustand momentan aber nicht zu erreichen.

Seit die Taubenschläge in Basel geschlossen wurden, sei es zudem schwierig, einen Überblick über die Anzahl der Tauben zu erhalten. «Aber von einer Überpopulation, wie Herr Haag sie darstellt, kann nicht die Rede sein», sagt Lanz. Tauben würden nur zweimal im Jahr brüten.

Dies steht der Aussage Daniel Haags in der Montagsausgabe dieser Zeitung gegenüber. Dort sagte er: «Es hat so viele Tauben, wie es ihre Nahrungsgrundlage in der Stadt durch Fütterung und Abfälle erlaubt.» Zudem legen sie auch immer zwei unbebrütete Eier, mit denen sie ihr Revier markieren. «Das ist auch der Grund des heraufbeschworenen Taubenproblems im Gundeli und St. Johann.» Früher seien dort Taubenschläge stationiert gewesen, «diese sind mittlerweile zu, die Tauben bleiben aber».

Die einzige Lösung : Das Augsburger Modell

Die Lösung des Problems ist laut Haag «eine sehr schwierige Frage». Lanz kontert, hier gebe es nur eine Antwort. Die Einführung des «Augsburger Modells». Sprich: Taubenschläge wieder öffnen, artgerechte Fütterung, gesundheitliche Betreuung und das Austauschen der Eier mit Fakemodellen. «Damit wären die Tauben und der Kot weg von der Strasse, denn Tauben verbringen den grössten Teil des Tages in ihrem Schlag», meint Lanz.

Haag sagte dieser Zeitung, dass er nichts vom «Augsburger Modell» halte: «Mittlerweile gibt es mehr Publikationen, die belegen, dass dieses Modell nicht funktioniert». Diese hat Lanz bis jetzt noch nicht gesehen. Vielmehr würden immer mehr deutsche Städte darauf zurückgreifen, es sei sogar zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe vorgeschlagen worden.

Deshalb will Lanz nun die Politik auf ihre Seite bringen. «Wir sind mit vielen Grossräten und Grossrätinnen im Gespräch und möchten mit guten Argumenten punkten. Und diese haben wir.»

