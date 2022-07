John Cleese zu Gast in Basel

Ein Monty Python auf Tour John Cleese in Basel: Herr Käse mag Emmentaler Der britische Komiker offenbart im Musical Theater seinen richtigen Namen und seine grosse Liebe zur Schweiz. Stefan Strittmatter 04.07.2022, 05.00 Uhr

Mittlerweile seit acht Jahren auf Abschiedstour: John Cleese (82). Keystone (16. August 2017)

«Keine Angst!», beschwichtigt John Cleese zu Beginn seines Auftritts im Basler Musicaltheater: «Wenn ich während der Show abkratze, dann haben wir jemanden parat, der den Text verinnerlicht hat.» 90 kurzweilige, aber überraschungsarme Minuten später wird der 82-jährige Komiker am Samstagabend unter höflichem Beifall als Zugabe im Rollstuhl zurück auf die Bühne gekarrt, eine Krankenschwester hebt seinen leblosen Arm zum Gruss. So viel zur Klammer des Programms, das den Briten unter dem Titel «Last Time To See Me Before I Die» seit nunmehr acht Jahren auf Tour hält. Die aufgelegte Pointe, dass sein Basler Auftritt vor drei Jahren damit eigentlich Etikettenschwindel war, lässt der gross gewachsene Komiker ungenutzt verstreichen.