Bancomat gesprengt in Basel: Geringer Schaden bei Bell

Einbruchdiebstahl Nach Bancomatsprengung bei Bell in Basel: Restaurant und Laden normal geöffnet Die Schäden in den Räumen des Fleischverarbeiters halten sich in Grenzen, es sei - abgesehen vom Geldautomaten - nichts substanziell beschädigt worden, sagt ein Sprecher. Von den Tätern fehlt jede Spur. Rahel Empl 11.07.2022, 15.30 Uhr

Die Scheibe beim Bell-Restaurant ging wegen der Bancomatsprengung zu Bruch. Das Restaurant und der Laden nebenan sind ab heute trotzdem wieder geöffnet. Juri Junkov

Auch zwei Tage nach der spektakulären Bancomat-Sprengung im Bell-Restaurant an der Elsässerstrasse in Basel fehlt von den Tätern jede Spur, wie eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft ergeben hat. Man hoffe weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung, sagt Kriminalkommissär Rene Gsell. Er bestätigt, dass es sich beim vorliegenden Fall um die erste solche Sprengung auf Basler Stadtgebiet handelt. Bis dato kamen diese Einbruchdiebstähle, bei denen Brachialgewalt angewendet wird, ausschliesslich in ländlichen Teilen der Region vor; so wurde im vergangenen Jahr ein Bancomat in Aesch sowie in Oberwil gesprengt.

Bei der Sprengung des Automaten am Samstag um 4 Uhr sei kein substanzieller Schaden im Restaurant und im Bell-Shop nebenan entstanden, sagt Bell-Sprecher Fabian Vetsch gegenüber der bz:

«Abgesehen davon, dass der Bancomat kaputt ist und eine Scheibe zu Bruch gegangen sind, ist nichts Schlimmes passiert.»

Ärgerlich für Kundinnen und Kunden von Bell sei der Umstand gewesen, dass der Shop direkt neben dem Restaurant aufgrund des Einbruchdiebstahls und den anschliessenden Ermittlungsarbeiten der Polizei am Samstag hätte geschlossen bleiben müssen, sagt Vetsch weiter. Der Laden an der Elsässerstrasse sei bei vielen Leuten für den Einkauf von Grilladen fürs Wochenende beliebt. Zahlreiche Personen seien vergebens gekommen. Ab heute Montag laufe aber alles wieder wie gewohnt, so Vetsch: «Sowohl das Restaurant als auch der Shop sind zugänglich und deshalb ganz normal geöffnet.»

Bell-Hauptsitz wird überwacht

Der Sachschaden am Bancomaten ist derweil hoch, dem Vernehmen nach muss das Gerät ersetzt werden. Wie hoch der Schaden konkret ist und wann die Bank Cler, die den Bancomaten im Bell-Restaurant betreibt, das Gerät ersetzt, ist nicht bekannt. Man könne aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Aussagen machen, sagt eine Sprecherin der Bank auf Anfrage.

Wie sich die Diebe so rasch und einfach Zutritt zum Gebäude verschaffen konnten, ohne geschnappt zu werden, ist weiterhin Stand der Ermittlungen. Zum Thema Sicherung des Gebäudes will Vetsch nicht ins Detail gehen, sagt aber: «Das Areal an unserem Hauptsitz in Basel wird von einem Sicherheitsdienst überwacht. Der Bancomat befindet sich direkt beim Eingangsbereich des Restaurants. Kurz nach Auslösen des Alarms waren die Täter bereits wieder weg.» Es handelte sich laut Staatsanwaltschaft insgesamt um vier Personen, die auf zwei Motorrollern flüchteten.

Personen, die Hinweise zum Einbruchdiebstahl an der Elsässerstrasse vom Samstag geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit einer Polizeiwache in Verbindung zu setzen.