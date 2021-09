Basel: In fünf Minuten zum Schweizer Pass

Einbürgerung In fünf Minuten zum Schweizer Pass: Einbürgerungsgespräche für Basler Jugendliche sollen kürzer werden Basta-Mitglied Pierre-Alain Niklaus fordert in seinem Vorstoss an die Bürgergemeinde Basel, dass die Gesprächszeit für Jugendliche, die sich einbürgern wollen, verkürzt wird. Die Bürgerlichen hingegen fordern die Wiedereinführung der Staatskundetests. Ali Ahmeti Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Jugendliche aus Basel könnten zum Schweizer Pass bald auch ein Geschenk bekommen.

Symbolbild: Annika Bütschi

Jugendliche, die in Basel die obligatorische Schulzeit absolviert haben, müssen bei der Einbürgerung keinen Staatskundetest mehr machen. Diese Gesetzesregelung hat der Basler Grosse Rat 2017 eingeführt. Der Bürgerrat hat diese Vereinfachung bis vor Bundesgericht angefochten und dort verloren. «Diese höchst sinnvolle Regelung führt offenbar zur Verunsicherung bei einem Teil der Mitglieder der Einbürgerungskommission, was sie 15 Minuten lang mit den Jugendlichen reden können», meint nun Basta-Politiker Pierre-Alain Niklaus. Denn neben dem Staatskundetest stehen offenbar nicht sehr viele Gesprächsthemen zur Verfügung.

Deswegen fordert Niklaus in seinem Vorstoss ein verkürztes Einbürgerungsgespräch für Jugendliche. In seiner Interpellation schreibt er: «Wäre es nicht konsequent und einer echten Welcome-Kultur einer modernen Bürgergemeinde angemessen, das Gespräch mit Jugendlichen auf fünf Minuten zu verkürzen?» Zudem erkennt er sogar das Potenzial, bei der Einbürgerung ein Geschenk zu überreichen.

Mangel an Gesprächsthemen ohne Staatskundetest

Zu einem anderen Schluss kommt Mitte-Grossrätin Beatrice Isler, wie sie gegenüber dem Regionaljournal von SRF sagt. Für sie war der Test sinnvoll: «Damit die Leute verstehen, warum sie wählen, um was es bei Abstimmungen geht, wen sie wählen und auch wissen, was ein Regierungs-, Gross- oder Nationalrat ist.»

Zudem findet sie es unsinnig, dass man bei der Einbürgerung im Grunde genommen nur noch ein nettes Gespräch führe, um festzustellen, ob die Jugendlichen nun integriert seien oder nicht.

«Man darf aber nichts über Geografie fragen. Man darf auch nicht politische, historische oder gesellschaftliche Fragen stellen.»

Das alles führe wohl zu einer Informationslücke. Gegenüber der bz sagt Isler, dass die Einbürgerungskommission (EBK) nicht nur die Aufgabe habe, zu evaluieren, ob eine Person integriert ist, sondern auch ob sie in der Stadt Basel verankert ist.

«Wenn man bereits kleinere Feste der Stadt nicht kennt, wie kann man da erwarten, dass die Person beispielsweise über die politische Landschaft Bescheid weiss?» Zudem könne sich auch jemand, der nicht im Besitz des Schweizer Passes ist, aktiv am politischen Geschehen beteiligen. «Man kann sich über Vereine einbringen, Petitionen lancieren und die Politik mitgestalten».

Gestaltung des Einbürgerungsgesprächs

Alex Klee, Mitglied der SP Basel-Stadt, sieht dies anders. «Pierre-Alain Niklaus’ Vorstoss kann als Retourkutsche verstanden werden», so der Bürgerrat. Er sieht vor allem die Schule in der Pflicht.

«Es wäre wünschenswert, wenn im Unterricht mehr unternommen wird, damit den Jugendlichen, unabhängig ob Schweizerinnen oder Ausländerinnen, das nötige Wissen zum Staat mit auf den Weg gegeben wird»,

so Klee gegenüber der bz. Ihm scheint es auch fantasielos, dass die Bürgerlichen behaupten, sie dürften nichts mehr mit den Jugendlichen reden. «Man findet schon Gesprächsthemen mit den Jugendlichen, die sich für die Einbürgerung bewerben». Denn: «Auch jemand, der mit Fasnacht und Zünften nichts anfangen kann, kann ein guter Basler werden».

In die gleiche Kerbe schlägt SP-Grossrat Mahir Kabakci: «In Basel-Stadt bewegen wir uns langsam in eine Richtung, in der eine Minderheit immer öfters über eine Mehrheit entscheidet» So werde gegen das Ziel, möglichst viel Personen in die Politik einzubinden, gearbeitet. Auch hebt Kabakci hervor, dass man zwar Mitglied bei Vereinen oder in einer Partei werden kann, dennoch bei wichtigen Entscheidungen nicht mitentscheiden kann.

«Immerhin besteht ein grosser Teil, rund 35 Prozent, der Bevölkerung aus Ausländern und diese werden aus dem politischen Geschehen ausgeschlossen, in dem sie überall, wo Entscheidungen getroffen werden, nicht vertreten sind.»

Daher würde er es begrüssen, wenn beim Einbürgerungsgespräch auf eine Willkommenskultur gesetzt wird. «Die Einbürgerungswilligen sollten aufgenommen und in das Staatsgeschehen eingebracht werden. Möglicherweise könnte man sie auf Veranstaltungen, Aktivitäten oder Ereignisse in der Stadt aufmerksam machen und sie so der Stadtkultur näher bringen». Für Kabakci ist es auch nicht entscheidend, ob das Einbürgerungsgespräch nun 15 oder fünf Minuten dauert, viel mehr ist ihm wichtig, dass die EBK sich überlegt, was sie vermitteln wollen und wie das Gespräch in der Zeit gestaltet wird. «Es ist höchste Zeit für einen Paradigmenwechsel».