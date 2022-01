ybaslere: Vergünstigte Einbürgerungen in Basel und Riehen

Riehen #ybaslere: Discount-Einbürgerungen für junge Erwachsene zwischen 19 und 25 Nachdem die Bürgergemeinde Basel bereits seit November jungen Schweizern die Einbürgerung vergünstigt ermöglicht, zieht Riehen im Jubiläumsjahr nach. Maximilian Karl Fankhauser 12.01.2022, 06.00 Uhr

An einer solchen Sitzung der Bürgergemeinde Basel wie hier 2019 sollen in Zukunft vermehrt junge Menschen teilnehmen. Kenneth Nars (18.09.2019)

Ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben, ist für viele Menschen etwas Wichtiges. Sei es in der Religion, dem lokalen Sportverein oder auch als Bürgerin oder Bürger einer Gemeinde. Die Bürgergemeinden Basel und Riehen wollen deshalb mit Aktionen die Einbürgerung für Schweizerinnen und Schweizer attraktiver gestalten.

Das Prozedere in Basel: «Ausländische Menschen und Schweizerinnen und Schweizer bis zum 18. Lebensjahr bezahlen bei der Einbürgerung als Baslerin oder Basler weder kantonale noch kommunale Gebühren», sagt Petra Oppliger von der Bürgergemeinde Basel. Die kommunalen Gebühren, die dabei anfallen, statte nämlich der Kanton an die Bürgergemeinde zurück. Man habe sich überlegt, wie man den Weg für andere junge Schweizerinnen und Schweizer attraktiver gestalten könne, die das Basler Bürgerrecht erwerben wollen.

Mit der Einbürgerung öffnen sich Optionen

Viele von ihnen würden seit Geburt in Basel wohnen und leben, seien aber auf dem Papier keine Basler. «Aus diesem Gedanken ist die Aktion ‹#ybaslere› entstanden», sagt Oppliger. Für junge Erwachsene von 19 bis und mit dem 25. Lebensjahr koste diese Einbürgerung aktuell nur 100 statt 200 Franken.

Was die Beweggründe der Jungen sind? «Da gibt es sicher die emotionale Komponente, die Verbundenheit zur Stadt Basel, die zum Ausdruck gebracht werden soll», sagt Oppliger. Hinzu kämen die Möglichkeiten, sich politisch in der Bürgergemeinde Basel engagieren zu können oder einer Zunft beizutreten. «Und bei uns wächst der Bestand der Bürgergemeinde», sagt Oppliger.

In der Gemeinde Riehen wurde am 12. Mai 2021 per Bürgerratsbeschluss entschieden, dass die Einbürgerung für Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2022 nur noch 500 statt 900 Franken kosten solle. «Wir haben uns schon länger Gedanken darüber gemacht, die Einbürgerung in unsere Gemeinde attraktiver zu gestalten», sagt Bürgerratsschreiber Christian Heim.

Die Idee kam mit dem Jubiläum

Da habe sich das Jubiläum, 500 Jahre Riehen bei Basel, geradezu aufgedrängt. «Vielleicht haben wir da ein wenig bei unserer Nachbargemeinde Basel abgekupfert», meint er augenzwinkernd. Den Einwohnern sei es oftmals zu teuer, zudem ist es auch mit Aufwand verbunden.

Die Riehener erhoffen sich durch diese Attraktion eine kleine Renaissance der Traditionen. «Viele haben schon von der Bürgergemeinde gehört, wissen aber kaum etwas darüber. Dem wollen wir entgegenwirken», sagt Heim.

Man möchte Schweizer dazugewinnen, da ausländische Menschen bei der Einbürgerung automatisch den Bürgerort des Wohnorts annehmen. Zudem habe es auch seine Vorteile: «Man kann an der Bürgerratsversammlung teilnehmen, abstimmen und auch den Bürgerrat wählen.» Das Echo seit der Lancierung sei ein sehr gutes. «In den ersten beiden Wochen wurden bereits sechs Gesuche eingereicht», sagt Heim.