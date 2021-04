Schutzkonzepte «Eindruck von Schikane»: Geschäfte stören sich an häufigen Corona-Kontrollen – geht Basel-Stadt weiter als die Nachbarkantone? Ob und wie gut öffentlich zugängliche Einrichtungen und Betriebe ihre Schutzkonzepte einhalten, wird seit Monaten genaustens kontrolliert. Wöchentlich geprüft werden in Basel mittlerweile bis zu 100 Betriebe, davon wird jeweils etwa die Hälfte gerügt. Larissa Gassmann 22.04.2021, 05.00 Uhr

Ohne Maske kein Einkaufsvergnügen: Doch längst nicht alle Läden nehmen es mit der Pflicht allzu genau. (Symbolbild) Patrick Huerlimann

Erst war es nur ein einzelner Kontroll-Besuch, der in der Basler Modeboutique «Naked» stattfand. Dann aber folgte eine zweite Überprüfung, im laufenden Jahr schliesslich eine dritte. Spätestens dann riss der Geduldsfaden von Vanessa del Moral. Die Geschäftsinhaberin findet für die Schutzkonzept-Kontrollen mittlerweile harte Worte: «Das hat nur noch mit Schikane zu tun.»

Die jeweils zu zweit auftauchenden Kontrolleure seien «sehr nett und verständnisvoll». Und doch: Dass sie unter anderem genau erklären muss, wie oft das Kartengerät oder die Hände gewaschen werden, kann del Moral nicht verstehen. Auch nicht, dass gerade kleinere Geschäfte derart oft auf dem Prüfstand stehen:

«Wir tragen alle unsere Masken und verwenden Desinfektionsmittel. Das ist wohl das Wichtigste. Alles andere ist pedantisch.»

Dass sich im Kanton einige Geschäfte an den Kontrollen stören, bestätigt der Gewerbeverband Basel-Stadt (GVBS). «Wir hatten einige Rückmeldungen. Insbesondere aus der Phase nach dem ersten Lockdown von der Gastronomie und dem Detailhandel», so Direktor Gabriel Barell. Kritik gab es vor allem bezüglich der Prioritätensetzung, dies im Zusammenhang mit der schleppenden Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigungen und Härtefall-Geldern. Letzteres habe sich deutlich verbessert. Trotzdem: «Verschiedene Mitglieder meinten, die Ressourcen für die Kontrollen wären dort besser eingesetzt.»

«Das Verständnis sinkt, wenn Detailaspekte stark beanstandet werden»

Ähnlich sieht es del Moral. Es handle sich schliesslich um Steuergelder, welche im Moment effektiver und mit grösserem Nutzen eingesetzt werden könnten. So oder so hätten viele Geschäftsinhaber derzeit andere Probleme. Viele Kunden im Homeoffice setzen bloss auf Onlineshops, noch immer warten einige auf ihre Härtefallgelder. «Das Gewerbe hat im Moment schon genug zu kämpfen, selbst wenn wir offen haben», sagt del Moral.

Auf die Kritik angesprochen, heisst es beim Gesundheitsdepartement, dass wiederum gerade etwa Betreiber von Gastronomiebetrieben die Kontrollen schätzen. Es handle sich schliesslich um einen Support, ob die Massnahmen korrekt umgesetzt werden. «Die Rückmeldungen der Betreiber sind durchwegs positiv, da sie wissen, dass ihr Betrieb verordnungskonform betrieben wird», so Sprecherin Anne Tschudin.

Grundsätzlich zeigen die meisten Verständnis, findet auch Barell. Man sei prinzipiell froh, wenn auf fehlende Dinge aufmerksam gemacht wird. «Das Verständnis sinkt allerdings, wenn wiederholt kontrolliert oder Detailaspekte übermässig stark beanstandet werden. Dadurch entsteht der Eindruck von Schikane», so Barell.

Basel-Stadt fällt im schweizweiten Vergleich auf

Aus seiner Sicht geben sich die Unternehmen grosse Mühe, wirksame Schutzkonzepte umzusetzen. Und doch: Die Anzahl Kontrollen wie auch das Verhältnis von Meldungen sei deutlich höher als im Baselland.

«Das deutet auf eine überhöhte und vor allem strengere Kontrolltätigkeit in Basel-Stadt hin»,

so Barell. Dafür gebe es aufgrund der Fallzahlen aber keine Notwendigkeit. Die Lösung? Von Seiten Gewerbeverband wünscht man sich keinen umfassenden Kontrollapparat, sondern Stichproben bei konkreten Hinweisen.

Im schweizweiten Vergleich zeigt sich: In Basel wird zwar nicht übermässig häufig kontrolliert, dafür aber werden mehr Mängel entdeckt als anderswo. Bis zur zehnten Kalenderwoche fallen auf 1018 Kontrollen ganze 541 Mängel. Ähnlich sieht die Lage nur im Aargau sowie in kleineren Kantonen, darunter etwa in beiden Appenzell, Schaffhausen und Schwyz aus. Im Baselland sind es derweil 411 Kontrollen und 49 Mängel.

Auch die Maskentragpflicht wird zum Teil ignoriert

Die genauen Daten senden die Kantone jeweils wöchentlich ans BAG, dieses veröffentlicht Ende Monat einen Überblick. Dass Schutzkonzepte überhaupt durch die kantonalen Behörden überprüft werden müssen, sieht die Covid-19-Verordnung besondere Lage vor.

Wie es von Seiten Gesundheitsdepartement heisst, werden dabei auch «leichtere Mängel» wie etwa fehlende Markierungen zur Abstandsregel registriert. «Konsequenterweise werden auch diese bei den Kontrollen festgehalten», so Tschudin. In vielen Fällen handelt es sich aber um fehlende oder mangelhafte Schutzkonzepte. Dazu kommen unter anderem nicht abgesperrte Sitzplätze beim Take-away oder eine Überschreitung der zulässigen Kundenzahl.

Auch das Nichttragen der Masken spielt eine Rolle, so beispielsweise in Coiffeurgeschäften. Die Mängel treffe man allerdings in allen Bereichen, unabhängig der Branche an. So setzt man in Basel von Anfang an auf flächendeckende und proaktive Kontrollen, dies auch auf Baustellen. «Bei Meldungen aus der Bevölkerung werden die genannten Betriebe besucht», ergänzt Tschudin.

Die Unia wiederum wünscht sich strengere Kontrollen

Dass auch Arbeitnehmer selbst regelmässig Hinweise zu Verstössen melden, bestätigt die Unia. Sie begrüsst die darauf folgenden Kontrollen nicht nur, sondern fordert – anders als das Gewerbe – auch eine häufigere und effektivere Durchführung, wie Sprecher Felix Ulrich mitteilt.

«Regeln und Konzepte schützen nur dann vor dem Coronavirus, wenn diese auch regelmässig und konsequent überprüft werden», so Ulrich. Laut Unia sollen die Kontrollen gleichzeitig unangekündigt erfolgen. Und:

«Statt Geschäftsführer zu befragen, die Arbeiten ohne Unterbruch und Einschränkungen im Fokus haben, ist es entscheidend, die Arbeitnehmenden einzubinden.»

Denn diese würden letztlich die Risiken und die Umsetzung der Massnahmen tragen.

Ein Take-away-Betrieb wurde vorübergehend geschlossen

Derzeit finden in Basel-Stadt wöchentlich im Schnitt zwischen 80 und 100 Kontrollen statt. Dabei wird mittels einer Checkliste überprüft, ob die Vorgaben eingehalten werden. Waren es im Juli gerade einmal 26 Kontrollen, so wurden in der fünfzehnten Kalenderwoche 106 an der Zahl gemeldet. Diese Entwicklung zeigt sich in der ganzen Schweiz.

Der Grund? «Dass in wenigen Fällen weniger Kontrollen durchgeführt wurden, hängt beispielsweise damit zusammen, dass einzelne Betriebe wie etwa Privatschulen erst wieder Mitte August öffneten», so Tschudin. Immerhin: Im laufenden Jahr wurde lediglich ein Take-away-Betrieb vorübergehend geschlossen, Bussen wurden keine ausgesprochen.

Besonderes Augenmerk liegt seit Montag auf dem wieder geöffneten Gastronomiebereich. Wie Tschudin bestätigt, wurden die dafür zuständigen Personen zwischenzeitlich für die Kontrollen in anderen Bereichen eingesetzt: «Nun werden sie wieder ausschliesslich die Gastronomiebetriebe kontrollieren.»