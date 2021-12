Eine Erfolgsgeschichte «Adväntsgass» zieht Bilanz: Fränky und der Scharmör sind zufrieden Trotz Corona wurde die «Adväntsgass» zum Erfolg. Die Umsätze seien sogar leicht besser gewesen als noch vor zwei Jahren. Peter de Marchi Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Die diesjährige Adväntsgass konnte trotz Corona unter Einhaltung der 3G-Regel stattfinden. Bild: Samuel Bramley/zvg

An Heiligabend werden die Lichterketten verschwunden sein; die Gondeln für den Fondueplausch, die Bar aus Holz und die gemütlichen Strohballen vor dem Arbeitsamt sind abtransportiert; Irmi Fiedler ist in ihren Zirkuswagen, Robi Schröder ist in seine rollende Bar gestiegen, und sie sind weggefahren, Fränky ist mit seinem Tuk Tuk weitergetuckert, der Austernknacker Max Läubli und die Fasnachtscliquen haben ihren Stand abgebaut; der Duft nach Glühwein, heissem Jameson, Bier, Wein, Churros, Curry, Pizza, Waffeln, Bratwürsten und Käseschnitten ist verflogen; das winterliche Grau hat die Rheingasse und den Hof vor dem Arbeitsamt zurück, die Adväntsgass 2021 ist an Heiligabend Geschichte – eine Erfolgsgeschichte trotz aller Widrigkeiten, mit denen Veranstalterinnen und Veranstalter landauf, landab coronabedingt zu kämpfen haben.

An die diesjährige Adväntsgass kamen weniger Geschäftsleute, dafür mehr Gäste aus dem Umland. Bild: Samuel Bramley/zvg

Erst wenige Tage vor Beginn war klar gewesen, dass der Markt überhaupt stattfinden kann und unter welchen Schutzbedingen: Zutritt hatte nur, wer ein gültiges Covid-Zertifikat hatte, die Trottoirs der Rheingasse mussten mit Gittern abgesperrt werden, Kontrollen gab es an vier Zugängen zur Rheingasse. Für die Kontrollen mussten kurzfristig Freiwillige gesucht werden, ohne sie wäre der Markt finanziell nicht zu stemmen gewesen.

Das Beste aus der Situation machen

«Organisatorisch war es ein interessantes Jahr», sagt Christine Waelti, die zusammen mit Eva Matt und Stephanie Schluchter den Laden Adväntsgass bereits zum sechsten Mal geschmissen hat. Die Standbetreiber hätten sich flexibel gezeigt, es habe keinen Widerstand gegen 3G gegeben. «Alle haben eben versucht, dass Beste aus der Situation zu machen.»

Und die Standbetreiberinnen und -betreiber wurden belohnt. Nach ersten nasskalten Tagen kam die Wintersonne und mit ihr die Gäste – und zwar in Scharen. Die Umsätze waren in etwa die gleichen wie vor zwei Jahren (im letzten Jahr musste ja coronabedingt abgesagt werden). Fränky’s Tuk Tuk, eng verbunden mit dem Teufelhof, steht schon zum fünften Mal an der Adväntsgass. Er sei sehr zufrieden, sagt Frank «Fränky» Rahm. An einem Spitzentag habe er doch über 130 Liter von seinem Renner, dem weissen Glühwein, verkauft, im Schnitt wohl so 80 Liter. Der Scharmör war mit seinem Mini Pick-up das erste Mal mit dabei an der Rheingasse; die Truppe würde jederzeit wiederkommen. Robi Schröder vom «Schmalen Wurf» und Austernknacker Max Läubli glauben, sogar leicht besser gearbeitet zu haben als noch vor zwei Jahren. Weggefallen seien zwar Geschäftsleute, die vor ihrem Weihnachtsessen noch auf einen Apéro an der Adväntsgass vorbeigeschaut haben, dafür seien wohl mehr Leute aus dem Umland gekommen, wo doch viele Weihnachtsmärkte abgesagt worden sind.

Lob für die Organisatorinnen

Und alle loben sie die Organisatorinnen: «Die drei Engel von der Rheingasse», sagt Fränky. «Die Mädels haben’s im Griff», sagt Robi Schröder. Christine Waelti sagt: «Wir sind eben ein eingespieltes Team.» Und sie gibt das Lob weiter an Almir Mehmedi, Chef der Rhy Security, der pausenlos dafür gesorgt hat, dass alles in ruhigen Bahnen verlaufen konnte. Er sagt, dass der Markt alles in allem sehr friedlich verlaufen sei, grössere Zwischenfälle habe es keine gegeben.

Was macht den Erfolg der Adväntsgass aus? Die Abwechslung, jeder Stand eine Überraschung, das vielfältige kulinarische Angebot, die Gaukler- und Jahrmarktstimmung, die Möglichkeit der Begegnung, des Zusammenseins: Das sind Punkte, die Christine Waelti aufzählt, Punkte, von denen sie glaubt, dass sie den Charme der Adväntsgass ausmachen. Und nächstes Jahr? Da ist noch alles offen.

