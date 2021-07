Eine Nacht im «Steine Grill»: Hier gibt es ganz spät noch Döner

Eine Nacht mit... Das Team des «Steine Grill» hält lange durch: Selbst zu später Stunde erfüllen sie noch jeden Wunsch Die Dönerbude Steine Grill an der Heuwaage ist Kult in Basel. Das liegt an der Lage und den Öffnungszeiten, aber auch am Service. Wir schauten den Mitarbeitern bei der Nachtschicht über die Schultern. Dimitri Hofer 27.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsführer Tevfik Isik arbeitet seit der Eröffnung am 1. Januar 2000 im Restaurant Steine Grill. Roland Schmid

Das Gesicht von Tevfik Isik begleitet unzählige Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer in Basel seit Jahren. Sich vor, mitten oder nach dem Ausgang im Restaurant Steine Grill an der Heuwaage etwas Währschaftes genehmigen, gehört für viele dazu. Meist steht während dieser Zeit der 52-jährige Geschäftsführer hinter dem Tresen des kultigen Lokals, der wohl bekanntesten Dönerbude der Stadt.

Tevfik Isik und sein Cousin Erdal Isik, die häufig während der Schicht zusammen arbeiten, sind gerüstet für einen nächtlichen Ansturm. Gerade montierten sie einen neuen riesigen Dönerspiess, der nun über dem Grill rotiert. «Das sind 70 Kilogramm Pouletfleisch - alles von uns übereinander gestapelte Fleischschichten», sagt Tevfik.

«Das ist richtiges Fleisch. Mit Hackfleischdönern, wie sie in Deutschland häufig verkauft werden, haben wir nichts am Hut. Die sind zwar billiger, aber schmecken viel schlechter.»

Für rund zwölf Stunden reicht der Spiess nun, bis ein Gast das letzte Stückchen davon verdrückt haben wird. Bei einem grossen Zulauf muss er schon früher ersetzt werden.

Der Drogensüchtige kriegt den Döner günstiger - aber nur ein Mal

In einer normalen Sonntagnacht kehrt jedoch weniger Kundschaft im Restaurant ein als an den Tagen zuvor. «Am meisten ist ganz klar am Freitag und am Samstag los», so Tevfik Isik, der seit der Eröffnung am 1. Januar 2000 mit an Bord ist. Seinem Schwager gehört das Lokal, seine Frau und seine beiden Kinder arbeiten hin und wieder mit, und mit dem Cousin arbeiter er zusammen.

Es ist 23 Uhr und die meisten Tische sind besetzt mit Gruppen junger Männer. Hinter denjenigen, die im unteren Teil des Restaurants sitzen, hängen oben an der Wand die Wappen der 26 Schweizer Kantone. Darunter finden sich eingerahmt frühere Zeitungsausschnitte. Eine Antwort eines Interviews mit Murat Yakin ist mit gelber Farbe markiert. Der einstige Fussball-Nationalspieler hatte einst zu Protokoll gegeben, dass er hier am liebsten Döner esse.

«Auch Granit Xhaka und Breel Embolo kommen regelmässig zu uns, wenn sie in der Stadt sind.»

Die Auslage mit den Zutaten für einen Döner oder Dürüm ist immer gut gefüllt. Roland Schmid

Mit flinker Hand bugsiert Erdal Isik mehrere Brottaschen in den Ofen. Der 38-Jährige ist es sich gewohnt, in hektischen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. «Manchmal läuft einige Minuten nichts, und dann kommt eine ganze Schar von Kundinnen und Kunden auf einmal in den Laden.» Dass eine Strasse weiter die Bars in der Steinenvorstadt langsam schliessen, zeigt sich im Restaurant Steine Grill. Andere machen nach den letzten Zügen aus einer Shisha noch einen Abstecher ins Lokal nebenan, um etwas zu essen.

Vor der Theke hat sich eine Schlange aus vielen jungen Männern und wenigen Frauen gebildet. «Ein Döner ohne Zwiebeln und ohne scharf», sagt einer. Ein anderer bestellt einen Gyros-Dürüm, woraufhin Erdal Isik gefrorene Pommes in der Fritteuse schüttet. Ein weiterer ordert einen Teller Reis mit Dönerfleisch, der auf der umfangreichen Karte des Restaurants nicht zu finden ist. Für die beiden Cousins ist das aber kein Problem. Wenn sie erklären, dass man auf jeden Spezialwunsch eingehe, glaubt man ihnen das.

Auch lange nach Mitternacht ist der Andrang im Lokal an der Heuwaage gross. Roland Schmid

Noch immer tröpfeln überraschend regelmässig Kundinnen und Kunden herein. Einige Betrunkene decken sich mit Bier ein, das sie nach der Bezahlung in einen Plastiksack wandern lassen. Eine Mitarbeiterin des Nachtclubs nebenan versorgt sich am Automaten mit einer Schachtel Zigaretten. Um kurz nach 1 Uhr stellt ein Drogensüchtiger einen Einkaufswagen mit seinem Hab und Gut vor der Tür ab. Die paar Jugendlichen, die draussen an einem der Tische sitzen, lassen kurz von ihrem Dürüm ab.

«Kann ich einen Döner haben für 6.50 Franken», fragt er Tevfik Isik. «Ja, das ist in Ordnung. Heute ist dein Glückstag», antwortet der Geschäftsführer. Dankbar lässt sich der Mann die ein paar Franken günstiger erstandene Brottasche mit Fleisch, Salat, Tomaten und Sauce füllen. Normalerweise tue er das nicht, erzählt der Geschäftsführer später. «Das mache ich bei jeder Person nur einmal.» Sonst werde man ausgenutzt.

Es ist auffällig, dass es vor allem junge Männer sind, die hier in der Nacht etwas bestellen. «Frauen essen seltener Fleisch», so Tevfik Isik.

«Am besten laufen Döner und Dürüm mit Fleisch. Aber auch mit Falafel und Halloumi gefüllt, verkaufen sie sich nicht schlecht.»

Das Gegenteil beweist eine Teenagerin, die nach dem Ausgang nach einem Döner mit Fleisch verlangt. «Ihr seid geili Sieche, dass ihr noch geöffnet habt», strömt es aus ihr heraus. Beim Blick auf die Auslage sagt sie: «Wow, ihr habt sogar Mais. Ihr seid voll die Pros.» Glücklich und mit ihrem eingepackten Essen in der Tasche verschwindet sie wieder in die Nacht.

Erdal Isik hat schon Tausende Dürüm hergestellt. Roland Schmid

Trotz Lage im Ausgangsviertel kommt es selten zu Problemen

Vor der Coronapandemie hatte das Restaurant Steine Grill jeden Tag rund um die Uhr geöffnet. «Corona hat viel verändert», erzählt Erdal Isik zu später Stunde. Der Umsatz betrage aufgrund der Pandemie nur noch rund 60 Prozent von dem früherer Jahre. Durch die Lockerungen der vergangenen Monate habe sich die Situation zwar ein wenig verbessert. Abgesehen von Freitagen und Samstagen, an denen immer noch durchgehend Kunden empfangen werden, blieben aber die Öffnungszeiten reduziert.

An Sonntagen ist um 3 Uhr morgens Schluss. Zwei Arbeiter in orangen Overalls, die in den vergangenen Stunden bei der Markthalle mit Schienenunterhalt beschäftigt waren, läuten ihren Feierabend mit einem Döner ein. Als auch sie versorgt sind, wäre es eigentlich Zeit, das Lokal zu schliessen. Zwei Tische sind aber noch immer mit Kunden besetzt, die ihre Pizza und ihren Lahmacun fertig essen. Eine Minuten nach dem eigentlichen Zapfenstreich löschen die Cousins die Lichter und warten, bis nach einigen weiteren Minuten alle Gäste weg sind.

Obwohl das Restaurant in einem Ausgangsviertel liegt, wo reichlich Alkohol fliesst, ist es während der gesamten Nacht ruhig geblieben.

«Das ist der Normalfall. Es gibt sehr selten Probleme. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir immer zu zweit oder zu dritt hinter der Theke stehen»,

vermutet Tevfik Isik. Bevor er mit dem Auto zu seiner Familie nach Binningen fährt, reinigt er zusammen mit seinem Cousin grob die Küche. Am frühen Morgen wird die Putzfrau den Rest besorgen.

Der Geschäftsführer betritt am Abend wieder das Lokal. Bereit für die nächste Nachtschicht. Und den einen oder anderen Spezialwunsch.