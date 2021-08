Eine Nacht in der Notfall Apotheke Basel

Eine Nacht mit ... Kondome, Fieber und Milchpulver: Ein Einblick in die Arbeit in der Basler Notfall Apotheke Juri Junkov Seit Mai ist die Notfall Apotheke Basel durchgehend geöffnet. Im Rahmen der diesjährigen Sommerserie hat die bz die Mitarbeitenden bei der Nachtschicht begleitet. Aimee Baumgartner 24.08.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Die Nacht zum Tage machen – mit diesem Prinzip ist Apothekerin Susanne Thürkauf bestens vertraut. Während ihre Berufskolleginnen und -kollegen ihre Apotheken schon längst geschlossen haben und den Feierabend mit den Freunden oder der Familie verbringen, beginnt ihr Arbeitstag erst. Sie ist eine der rund 40 Apothekerinnen und Apotheker, die in der Notfall Apotheke Basel arbeiten. Seit Mai dieses Jahres ist diese während 24 Stunden geöffnet, was mit der engeren Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Basel einhergeht. Fast alle Mitarbeitenden arbeiten Teilzeit, nicht so die beiden Geschäftsführerinnen Renate Allemann und Susanne Thürkauf.

«Guten Abend», sagt der diensthabende Apotheker Roger von Felten, als die Tür aufgeht und die Klingel läutet. Mit einem Kugelschreiber macht er sich Notizen zum letzten eingelösten Rezept – deshalb merkt er erst kurz darauf, dass nicht Kundschaft im Laden steht, sondern die Chefin. Es ist kurz nach 22 Uhr. Susanne Thürkauf fängt heute etwas später an, die Co-Geschäftsführerin kommt direkt von einer Vorstandssitzung. Nach einem kurzen «Hallo zämme» geht sie durch die Milchglastür in den hinteren Bereich der Apotheke, wo sie ihr Kleid gegen den weissen Kurzarmkittel und eine Hose eintauscht.

Susanne Thürkauf und Roger von Felten im Inneren der Apotheke. Die Arbeit in einer Apotheke beinhaltet auch bürokratische Aufgaben. Juri Junkov

«Guten Abend», dieses Mal ist es ein Kunde. Was wohl sein Anliegen ist? Das Werweissen beginnt. Womöglich ist der Mann eben erst aus den Ferien zurückgekommen – mit einer Lebensmittelvergiftung. Die saftigen Scampi, die er an der Amalfiküste verspies, liegen ihm auf dem Magen. Falsch gedacht. Der Mann möchte Schmerzmittel beziehen, das ihm per Dauerrezept verordnet wurde. Doch das Gespräch dauert länger, Roger von Felten ist kritisch. Der Apotheker muss mehrfach nachhaken, um herauszufinden, ob der Mann das Medikament wie vorgeschrieben dosiert. Sätze wie «Ich brauche es, um zu schlafen» können in Kombination mit einem vorzeitigen Bezug als Warnsignal verstanden werden. Bei ihm scheint das aber nicht der Fall zu sein, er bekommt das Medikament.

Gegen 22 Uhr folgt der Schichtwechsel

Der Schmerzgeplagte war von Feltens letzter Kunde. Der Apotheker bindet seine langen Rastas zu einem neuen Dutt zusammen, der in der Grösse eines Bienennests auf seinem Kopf thront. Es folgt die Übergabe. Er gibt Susanne Thürkauf einen Überblick darüber, was während seines Dienstes passiert ist. Es war ein ruhiger Tag ohne besondere Vorkommnisse. Das wird sich aber in der Nacht bestimmt ändern, oder? Beim Gedanken an eine Notfall Apotheke kommen einem Frauen in den Sinn, welche die «Pille danach» beziehen möchten. Im Inneren der Apotheke gibt es dafür einen speziellen Tisch mit den benötigten Unterlagen, Prospekten und auch Kondome liegen bereit. Oder Personen mit kleineren Verletzungen, die verarztet werden müssen, wie ein Schnitt im Fuss von einer Glasscherbe.

Apotekerin Susanne Thürkauf. Juri Junkov

Zumindest in dieser Nacht trifft das nicht zu. «Solche Fälle habe ich in meinen 17 Jahren in der Notfall Apotheke schon unzählige Male erlebt», erzählt die Co-Geschäftsführerin, «aber am häufigsten verkaufen wir schon Schmerzmittel.» In den warmen Monaten brauchen viele etwas zur Behandlung von Insektenstichen, Pollenallergien, Sonnenbrand oder Blasen an den Füssen. «Im Sommer sehen wir auch mehr Sportverletzungen», so Thürkauf. «Das nimmt jeweils meist an den Wochenenden zu, wenn die Menschen vermehrt draussen unterwegs sind. Auch mit dem Partyvolk haben wir mehr Action – diese Nachtdienste sind dann in der Regel schon viel anspruchsvoller als unter der Woche.» Seit Beginn der Pandemie habe sich dies aber geändert, sagt Thürkauf, die währenddessen die am Tag eingelösten Rezepte kontrolliert. Doch sie wird unterbrochen.

«Guten Abend», statt am Verkaufstresen begrüsst Susanne Thürkauf einen Patienten am Telefon. Es ist kurz vor 23 Uhr. «Wie gross ist die Fläche? Wenn es weh macht, ist es ein gutes Zeichen», sagt sie. Was der Person am anderen Ende wohl zugestossen ist? Welchen Schmerz würde man wohl als «gut» klassieren? Die darauffolgenden Fragen lassen mehr erahnen. «Gab es eine Blase? Haben Sie die Stelle gekühlt?» Der Mann hatte sich beim Kochen versehentlich heisses Wasser über den Bauch gelehrt. «Der Schmerz ist deshalb gut, weil es bedeutet, dass die Verbrennung nicht so tief ist», erklärt die Apothekerin und empfiehlt dem Mann bei Bedarf ergänzend zum Kühlen noch ein Schmerzmittel.

Die Mitarbeitenden benötigen besonderen Schutz

Bevor sich die Apothekerin wieder um die Rezepte kümmern kann, klingelt es an der Tür. Mittlerweile kann die Kundschaft nicht mehr einfach hineinspazieren. Wie die erhöhten Tresen samt dicken Glasscheiben ist auch das Klingeln zu später Stunde dafür da, die Mitarbeitenden zu schützen. «Besonders Suchtkranke oder Personen, die Psychopharmaka nehmen, können schnell aggressiv werden, wenn wir nicht nach ihren Wünschen handeln.» Situationen, die Thürkauf auch schon erlebt hat. Per Knopfdruck öffnet sie die Tür von innen.

Zwischen der Kundschaft und der Mitarbeitenden ist in der Notfall Apotheke mehr Abstand als in anderen Apotheken – und eine sichere Glasscheibe. Juri Junkov

«Guten Abend», es ist scheinbar ein bekanntes Gesicht. Trotz Schutzmaske sieht man Thürkauf das Lächeln an den Augen an. Es ist der Lieferant, der zwölf Kisten voller Medikamente in die Apotheke rollt. Später wird der Inhalt dann in die alphabetisch geordnete Schubladenwand einsortiert – 340 weisse Schubladen sind es insgesamt. Aber vorerst widmet sich die Apothekerin erneut den Rezepten – dieses Mal wird sie nicht wieder unterbrochen. «Ich schaue mir zum Beispiel die Dosierungen an, ob diese Sinn machen.» Ist sie unsicher, schaut sie im Internet nach oder konsultiert die hauseigene Bibliothek.

Unterdessen ist es ruhig. Einzig das Rauschen der Klimaanlage ist zu hören. Thürkauf kümmert sich um die Bürokratie, zählt das Geld in den Kassen und stellt sicher, dass das Sicherheitssystem funktioniert. Zwischenzeitlich klingelt es doch noch an der Türe.

Die Nacht wird plötzlich zum Tag

«Guten Morgen», nach Mitternacht ändert sich die Begrüssung. Die Kunden schmunzeln, schliesslich ist es doch noch mitten in der Nacht. Sie haben verschiedene Anliegen. Eine Frau, die ein Mittel gegen eine Infektion im Intimbereich braucht, ein Mann, der sich bei der Arbeit auf dem Bau verletzte oder auch eine Mutter, die zusammen mit ihrem fiebrigen Sohn direkt vom Kinderspital kommt. «Die im Spital wissen auch nicht, was mit ihm los ist», sagt die beunruhigte Mutter.

Repo in der Basler Notfall Apotheke, die seit 1. Mai 2021 auf einen 24-Stunden-Betrieb umgestellt hat und neu eng mit dem Unispital zusammenarbeitet. Juri Junkov

«Guten Morgen», erneut ist es ein Elternteil, das an der Tür der Notfall Apotheke klingelt. Der Vater hat dunkle Ringe unter den Augen. «Meine Tochter will einfach nicht schlafen ohne ihren Schoppen», sagt er. Dass er mehr für die Notfallpauschale bezahlen muss als für das ausgegangene Milchpulver, sei ihm egal. Es sind also die unterschiedlichsten Anliegen, die zum Gang in die Notfall Apotheke führen. Für die Apothekerin ist diese Abwechslung auch einer der Vorzüge ihrer Arbeit.

Um 8 Uhr ist erneut Schichtwechsel, die Kollegen lösen Susanne Thürkauf ab. Während andere also zur Arbeit gehen, macht sie Feierabend. Die Erholung ruft und so wird für sie der Tag – zumindest zwischenzeitlich - zur Nacht.