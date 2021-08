Eine Nacht mit ... Die Retter im Dunkeln: Während andere schlafen, retten sie Leben Bis zu achtmal rückt ein Rettungswagen pro Nacht aus. Die bz hat im Rahmen der diesjährigen Sommerserie ein Team von zwei Basler Rettungssanitätern begleitet. Nora Bader 10.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Severin Gerfin und Muriel Marti bereiten den Rettungswagen auf den nächsten Einsatz vor. Die Vorräte werden überprüft und aufgefüllt. Juri Junkov

Wenn die Dunkelheit über Basel einbricht, flackert das Blaulicht der Rettungswagen an den Hauswänden auf. Verkehrsunfälle, medizinische Notfälle, Geburten oder Todesfälle gehören für die Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter zum Alltag, auch nachts. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei der Abteilung Sanität, die zur Rettung Basel-Stadt gehört.

Nach und nach trudeln Männer und Frauen an der Hebelstrasse 51 ein, um die Nachtschicht anzutreten. Hier befindet sich der Stützpunkt, hier sind 15 Rettungswagen, eine Babyambulanz, ein Notarztwagen und weitere Einsatzfahrzeuge stationiert – alles nummeriert und an seinem Platz. Es ist ein sonniger Abend Ende Juli, der Blick auf die Uhr zeigt kurz vor 19 Uhr.

Kurz nach Schichtbeginn geht der erste Notruf ein

Während in den Garderoben die Arbeitskleidung für die zwölf Stunden dauernde Nachtschicht angezogen und Privatgut in einem Kästchen verstaut wird, geht beim Team von Fabian Kaiser und Severin Gerfin bereits der erste Alarm auf dem Einsatzhandy ein. Notfall in einem Altersheim in der Nähe, eine Frau hat Atemnot. Innerhalb weniger Sekunden sitzen beide angeschnallt im ihnen zugeteilten Rettungswagen.

In Schubladen sind Spritzen, Infusionen und Notfallmedikamente verstaut, Handschuhe in vier Päckchen nach Grösse geordnet an der Wand befestigt. Auf der Patiententrage liegt eine frische Unterlage. Kaiser sagt:

«Per Knopfdruck können wir von hier aus die nächstgelegenen Ampeln freischalten.»

Er ist stellvertretender Teamleiter, arbeitet seit sieben Jahren bei der Rettung Basel-Stadt und war vorher viele Jahre auf der Notfallstation des Basler Unispitals im Einsatz als Notfallpflegefachmann. Sein Teampartner hat eine ähnliche berufliche Laufbahn.

Wer über Blaulicht entscheidet

«Es ist ein Blaulichteinsatz», sagt Gerfin zu Kaiser, der den Rettungswagen durch die Gassen lenkt. Schon erklingt die Sirene. Ob Martinshorn und Blaulicht zum Einsatz kommen, wird bei der Einsatzzentrale Rettung 144 entschieden. Diese Entscheidung trifft der Einsatzdisponent aufgrund des standardisierten Gespräches mit dem Anrufer. Die Einsatzzentrale befindet sich momentan noch im Erdgeschoss des Hauses an der Hebelstrasse und wird von vier Mitarbeitenden besetzt. Aktuell wird im Lützelhof, der Feuerwache, eine neue Einsatzzentrale für die gesamte Rettung - also Rettungsdienst und Feuerwehr - gebaut. Diese sollte Mitte 2022 in Betrieb gehen.

Geht ein Notruf in der Einsatzzentrale an der Hebelstrasse ein, werden Namen, Ort und Situation aufgenommen und innert Sekunden entschieden, welches Team den Auftrag erhält und ob es pressiert. In der Nacht sind fünf und an Wochenenden am Tag sechs Rettungswagen mit je einer Zweierbesetzung im Einsatz, Montag bis Freitag tagsüber sind es neun. Nebst dem ganzen Kanton Basel-Stadt werden auch zugeteilte Gemeinden im Kanton Baselland bedient. In den vergangenen Jahren konnte der Anteil an weiblichen Mitarbeiterinnen kontinuierlich erhöht werden. Momentan liegt er gemäss Rettung Basel-Stadt bei gut 40 Prozent.

Sommerserie «Eine Nacht mit ...» Arbeitende auf einer Baustelle, die Taxifahrerin, der Zöllner, die Feuerwehrleute auf dem Basler Feuerwehrschiff, die Jugendpolizei, ein Velokurier oder Jägerinnen und Jäger. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie arbeiten nachts. Laut dem Bundesamt für Statistik waren im Jahr 2019 in der Schweiz 14 Prozent der Arbeitnehmenden von sogenannten atypischen Arbeitszeiten betroffen. Genauer aufgeschlüsselt bedeutet das: 4 Prozent der Arbeitnehmenden leisteten Nachtarbeit, 8 Prozent mussten sonntags arbeiten und 5 Prozent der Personen waren auf Abruf. Die Nordwestschweiz liegt mit 14,3 Prozent der Arbeitnehmenden leicht über dem Durchschnitt. Nachtarbeit, Sonntagsarbeit oder Arbeit auf Abruf gibt es am häufigsten in den Bereichen Dienstleistung und Verkauf sowie bei Anlagen- und Maschinenbedienenden und Montierern, so die Statistik des Bundes. Ausserdem arbeitet die Bevölkerung mit Migrationshintergrund der ersten Generation am häufigsten in den Nachtstunden. Diese Menschen, ihre Geschichten aus dem Berufsalltag und die Herausforderungen möchte die bz mit der Sommerserie «Eine Nacht mit ...» einfangen. Unter anderem waren wir im «Steine Grill» und bei der Jugendpolizei. Jeweils am Dienstag folgt ein weiterer Teil der Serie. (sil/hel)

Die Garage im Alterszentrum ist bereits geöffnet, als der Rettungswagen vorfährt. Angekommen, werden Handschuhe und Hygienemaske angezogen, der Einsatzrucksack und die fahrbare Patiententrage aus der Halterung gelöst. Nach erster Hilfe und Gesprächen steht fest: Die betroffene Frau mit Vorerkrankungen an Lunge und Herz muss zur genaueren Untersuchung ins Spital. Auf dem Weg dorthin geht Gerfin die Personalien mit ihr durch - auch zur Ablenkung - und ruft auf Wunsch ihren Sohn per Facetime an. Auf der Notfallstation wird die Patientin auf ein Spitalbett verlagert.

Severin Gerfin und Fabian Kaiser. Juri Junkov

Eine andere Frau wird dort gerade von Pflegenden auf einem Spitalbett vorbeigeschoben. «Sind Sie das, die mich heute aus dem Auto befreit haben?», fragt die ältere Frau. Als Gerfin und Kaiser verneinen, sagt sie: «Danken Sie ihren Kollegen, sie haben mir das Leben gerettet.»

«Wir erfahren nicht immer, wie eine Geschichte ausgeht», so Kaiser. Und: Immer wieder komme es vor, dass einem Erlebtes ganz schön nahe gehe. «Wenn das nicht mehr der Fall ist, man zu abgebrüht ist, dann sollte man vielleicht den Job wechseln», sagt er.

Leben zu retten und den Rettungswagen zu fahren, das sei sein Kindheitstraum gewesen, erzählt Kaiser.

«Man weiss nie, was passiert und hat mit unterschiedlichsten Menschen zu tun.»

So war Severin Gerfin einmal mit seiner Ehefrau, mit der er zusammenarbeitete, als Geburtshelfer auf der Autobahn vor Ort. «Das Baby hat zuerst nicht geatmet. Wir haben’s aber hinbekommen.» Dann habe er drei Jahre später die Mutter des Kindes per Zufall wieder getroffen und das Kind, dem er das Leben gerettet hatte, habe ein Gipfeli gegessen und gelacht. «Solche Erlebnisse prägen einen», sagt Gerfin später in der Küche, wo ein Kollege gerade Kaffee macht.

Auf einem Kochherd steht eine Pfanne mit Penne, daneben köchelt in einem Topf eine selbst gemachte Bolognesesauce. Es ist 21.30 Uhr. «Ich habe heute für alle gekocht», so Kaiser. Die Kollegin, die das oftmals übernehme, sei gerade im Mutterschaftsurlaub. Er selber ist Vater dreier Söhne. «Die Nachtschicht kommt mir da eher entgegen. Wenn ich am Mittag aufstehe, habe ich noch viel Zeit für die Familie», sagt er.

Der Umgang mit dem Tod gehört dazu

Das Einsatzhandy piepst. Der nächste Einsatz: Ein schwerkranker Patient mit geringen Überlebenschancen, wie er erzählt, hat starke Schmerzen. Auch er wird auf die Notfallstation gebracht. Tapfer lässt der Mann die Untersuchungen über sich ergehen. Auf der Rückfahrt an die Hebelstrasse ist es still im Rettungswagen mit der Nummer 15. «Der Umgang mit dem Tod gehört zu unserem Beruf», sagt Gerfin. «Und manchmal kommen wir zu spät.»

Während der ersten Phase der Pandemie sei es relativ ruhig gewesen, so Kaiser. «Weil die Leute nicht unterwegs waren, gab es weniger Verkehrs- oder Arbeitsunfälle.» Dann sei die Anzahl Notfälle wieder angestiegen. Und:

«Zwei Rettungswagen wurden nur noch für Coronafälle benutzt.»

Mit Unterstützung durch den Zivilschutz und das Militär habe man diese erste Welle relativ gut gemeistert.

In dieser Nacht kommt die Zusammenarbeit mit Blaulichtorganisationen zum tragen. Allerdings ist der Grund nicht die Pandemie, sondern ein Patient mit vermutlich inneren Blutungen, der aus dem Fenster im dritten Stock geborgen werden muss. Es ist kurz nach Mitternacht. Die Feuerwehr steht mit der Drehleiter bereit, als Fabian Kaiser mit der Notärztin, die er vorgängig im Universitätsspital abgeholt hat, eintrifft. Feuerwehr, Sanität und Notärztin packen mit an, um den älteren Mann in den Rettungswagen zu bringen. Der Patient wird in den sogenannten Schockraum der Notfallstation des Spitals transportiert. «Wir müssen weiter», sagt Kaiser derweil.

In dieser Nacht stehen noch die Verlegung eines Patienten zur Rehabilitation ins Felix-Platter-Spital an sowie die Behandlung eines weiteren Patienten mit Schmerzen am ganzen Körper wegen eines Infekts. «Eine eher ruhige Nacht», bilanziert Fabian Kaiser am nächsten Morgen. Es komme schon vor, dass Teams zu acht Einsätzen ausrücken müssten. Und das tun sie mit einer unglaublichen Ruhe und Selbstverständlichkeit - während die meisten Menschen schlafen.