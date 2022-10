«Kaleio»: Basler Mädchenmagazin will auch eine Bewegung sein

Einhörner und Raumschiffe Das Basler Mädchenmagazin Kaleio möchte mehr bieten als rosa Prinzessinnen Seit über einem Jahr erscheint das Magazin Kaleio, das in Basel produziert wird und sich an Mädchen zwischen acht und dreizehn Jahren richtet. Das Heft will dabei nicht weg von Rosa und Pink, sondern vielmehr die Farbpalette der Mädchen erweitern. Tanja Opiasa-Bangerter 05.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie geben das Mädchenmagazin Kaleio heraus: Valerie Hefermehl, Marta Kosińska, Martina Polek und Laura Simon (von links). Kenneth Nars

Für Stehauf-Mädchen und Regenbogenfamilien, Erfinderinnen und Experimentierfreudige – auf rund 70 Seiten ermutigt das in Basel produzierte Heft «Kaleio» zu einer individuellen Gestaltung des Mädchenseins. Das Mädchenmagazin eröffnet seiner Leserinnenschaft eine nonkonformistische, diverse und bunte Lesewelt.

Es will dabei nicht nur Magazin, sondern auch Bewegung sein. Alle zwei Monate erscheint es mit einem neuen Schwerpunkt und bestärkt Mädchen im Alter von acht bis dreizehn Jahren in ihren Lebensvisionen. Die bz besucht die Macherinnen des Medien-Start-ups in ihrem eben erst kürzlich bezogenen Büro an der Elisabethenstrasse.

Warum Einhörner und Raumschiffe okay sind

Der Bezug der Räumlichkeiten sei ein wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung, sagt Martina Polek, ehemalige Journalistin beim «SRF Regionaljournal» und Mitgründerin von «Kaleio». Gemeinsam mit vier Kolleginnen hat sie das Magazin während der beiden Coronajahre aufgezogen.

Aufgewachsen mit starken Frauenfiguren – die Mutter arbeitete Vollzeit – habe sie das Glück gehabt, als junges Mädchen alles werden zu dürfen, sagt Polek.

«Heute weiss ich, dass es vielen Mädchen anders geht.»

Den Gender-Stereotypen, die von bereits existierenden Mädchenmagazinen gefördert werden, arbeitet «Kaleio» bewusst entgegen: «Wir sagen nicht, wie du als Mädchen zu sein hast.» Möge ein Mädchen Einhörner, sei dies völlig in Ordnung, ebenso wie wenn ein anderes von Raumschiffen träume. «Wir schaffen auch Pink nicht ab, sondern erweitern lediglich die Farbpalette», sagt Polek, die mit der Ausrichtung des Hefts nicht die Binarität, sondern die Diversität unterstützen will. «Wir sind mit den Themen keiner Aktualität unterworfen.»

Mehr Buch als Heft

In jeder Ausgabe wird unter der Rubrik «Diese Frau bewegt etwas» einerseits ein weibliches Vorbild, beispielsweise eine dunkelhäutige Ärztin, die eine Firma für Strumpfhosen gründet, oder eine der ersten Schweizer Frauen im Rettungsdienst, porträtiert. Anderseits wird bei «Flink wie Pippi» jeweils ein junges Mädchen vorgestellt, das einer besonders Passion nachgeht. Darunter auch die 13-jährige Skaterin Carlotta oder Iris, die mit elf bereits begeisterte Bogenschützin ist.

«Kaleio» wird in erster Linie im Buchhandel statt am Kiosk verkauft. Mehrheitlich durch Abo-Einnahmen und Gönnergelder finanziert, produziert das Team aus Verlegerinnen, Journalistinnen und Grafikerinnen die Mehrheit der Inhalte selbst. Spiele, Rätsel und Bastelanleitungen sowie das Layout stammen vom polnischen Schwestermagazin «Kosmos».

Patenschaften und Engagement für Zukunftsvisionen

Im November erscheint bereits die elfte Ausgabe von «Kaleio», das sich mit einer 5000er-Auflage und schweizweit 3000 Abonnentinnen bereits auf dem Markt zu etablieren vermag. Mit einem Einzelpreis von 19 Franken bewegt sich das Magazin im oberen Preissegment, allerdings ermöglichen Patenschaften auch Mädchen aus einkommensschwachen Familien ein Abonnement.

«Jede von uns prägt die Ausrichtung des Magazins auf ihre eigene Weise», sagt Polek, die betont, dass es im Team keine hierarchischen Strukturen gebe. Trotz individueller Meinungen teile die Redaktion eine dezidierte Haltung zum Thema Gleichstellung. Und bei dieser spielen die Firmen, die die Zukunftsvisionen der Mädchen mitprägen, ebenfalls eine wichtige Rolle, sagt Polek. Aus diesem Grund wird in der aktuellen Ausgabe das Schullabor der «Experio Roche» beworben, in dem Mädchen der vierten bis sechsten Primarstufe mitmachen können.