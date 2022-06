Dreiländergalerie: 50 Prozent teurer – zu 90 Prozent vermietet

Weil am Rhein Dreiländergalerie: Fast fertig und zu 90 Prozent vermietet – im Herbst ist Eröffnung Die Dreiländergalerie ist zwar 50 Prozent teurer als geplant, über mangelndes Mietinteresse kann sich das neue Einkaufszentrum in Weil nicht beklagen. Nur wenige Ladenflächen sind wenige Monate vor der Eröffnung noch zu haben. Eine Baustellentour. Peter Schenk Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Es bleiben noch drei oder vier kleinere Flächen sowie 630 Quadratmeter, die im sogenannten Solitär, dem alleinstehenden Gebäude der neuen Weiler Dreiländergalerie, zu vermieten sind. Das neue Einkaufscenter befindet sich direkt an der Endhaltestelle des 8er-Trams, dessen Wendeschlaufe den Solitär umrundet.

90 Prozent der Verkaufsflächen aber sind bereits vergeben. Viele der Mieter werden diese nach der Übergabe im Juni ausbauen. Eröffnet werden soll das Center im Herbst. Einen genaueren Termin wollte sich Peter Littmann, der Bevollmächtigte der Investoren, auf einer Medienkonferenz, die gestern in Weil am Rhein stattfand, nicht entlocken lassen.

«Keine Ikea-Stühle»

Einräumen musste er allerdings, dass die ursprünglich geplanten Baukosten von 100 Millionen Euro nicht zu halten sind. Stattdessen sprach er von 140 bis 150 Millionen Euro – also einer Steigerung von bis zu 50 Prozent. Littmann sagt:

«Neben Corona ist das auf die allgemeine Teuerung zurückzuführen.»

Ausserdem habe man bei der Innengestaltung und Bestuhlung mit Vitra als Partner auf Qualität gesetzt. «Wir wollten keine Ikea-Stühle», ergänzte Andreas Thielemeier, Geschäftsführer des zukünftigen Betreibers Cemagg.

Teurer wurde auch der Food-Court, der von ursprünglich geplanten 350 Quadratmetern auf 2000 Quadratmeter mit elf Anbietern erweitert und dessen Gestaltung auf Wunsch der Investoren extern vergeben wurde. Bei den Investoren handelt es sich um die orthodoxe jüdische Familie Schapira.

Es gibt noch viel zu tun. Arbeiter auf der Baustelle der Dreiländergalerie. Juri Junkov

25'000 Quadratmeter für Detailhandel und Gastronomie

Von den Brüdern, die als medienscheu gelten, leben zwei in Engelberg und Zürich in der Schweiz und einer in Wien in Österreich. In Deutschland betreibt die Familie bereits drei Einkaufscenter, eines mit der Postgalerie in Karlsruhe.

Zum Engagement in Weil am Rhein war es gekommen, weil die Familie dort ein Pflegeheim gebaut hat und sich so der Kontakt mit dem Weiler Oberbürgermeister Wolfgang Dietz ergab, der auf der Suche nach einem Investor für ein Einkaufszentrum war.

Die Dreiländergalerie bietet 25'000 Quadratmeter Fläche für Detailhandel und Gastronomie. Ein mexikanisches Restaurant verfügt mit 300 Quadratmetern über eine grosse Aussenfläche. Ausserdem gibt es ein Segafredo Café und ein Eiscafé.

Schuhmarke On mit Shop im Shop

Für den Detailhandel stehen rund 75 Einheiten zur Verfügung. Das Untergeschoss ist von einer Drogerie, einem Bioladen und zwei Supermärkten belegt. Im Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss ist als Hauptmieter Peek & Cloppenburg mit Mode vertreten.

Seit Februar sind mehrere Mieter neu dazugekommen. Neben Abercrombie & Fitch ist das Hollister und Zero Damenmode. Ausserdem wird die Schweizer Schuhmarke On im Schuhhaus Nipp mit einem Shop im Shop vertreten sein.

Von aussen ist ein Grossteil des Gebäudes mit Aluminiumblech verkleidet. Kommt man mit dem Tram, liegt der Eingang nur wenige Meter von der Tramhaltestelle. Ganz in der Nähe gibt es auch 600 Plätze, um Velos abzustellen.

Hälfte der Kundschaft aus der Schweiz

Es wird viel Kundschaft aus der Schweiz erwartet. Mit der Tram Nummer 8 gibt es direkten Zugang. Juri Junkov

Bei der Parkgarage mit ihren 560 Plätzen geht Littmann schon heute davon aus, dass dies nicht reichen könnte und Thielemann hat sich auf die Suche nach Parkplätzen gemacht, die mit einem Bus-Shuttle angebunden werden könnten.

Während der Cemagg-Geschäftsführer in der Vergangenheit vom Ziel gesprochen hatte, dass die Hälfte der Kundschaft aus der Schweiz kommen könnte, hielt sich Littmann diesbezüglich bedeckt und wollte keine Zahlen nennen. Nichtsdestotrotz machte er in seinem Vortrag Werbung damit, dass im Umkreis von 60 Minuten um das Center 3,2 Millionen Menschen wohnen und zählte die Einwohnerinnen und Einwohner von Zürich und Bern dazu.

