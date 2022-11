Einweihung Drei weitere Hektaren für den Parc des Carrières Die umgebaute Kiesgrube zwischen Basel, Allschwil und Frankreich eröffnet den nördlichen Teil. Bis die ganze Parkanlage fertig ist, dauert es noch Jahre. Rafael Hunziker 04.11.2022, 16.43 Uhr

Der Spielplatz an der Basler Grenze ist ein Teil des neuen Parc des Carrièrres. Georgios Kefalas / Keystone

Am Freitagmorgen wurden weitere drei Hektaren im norden des Parc des Carrières eröffnet. In der umgebauten Kiesgrube sollen natürliche Lebensräume wiederhergestellt werden. «Langfristig wird diese Grünfläche im Norden des Parks mit den Naturkorridoren verbunden sein, die seit dem Frühjahr 2021 im Süden des Parks angelegt wurden», schreibt der Verein Parc des Carrières in einer Medienmitteilung.