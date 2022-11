Einwohnerrat 315'000 Franken für Architekturwettbewerb: Riehen arbeitet am dringend benötigten Schulraum Die Erweiterung des Hebelschulhauses in der Gemeinde soll das Niederholzquartier entlasten. Weiter ging es im Einwohnerrat um das Funkloch rund um den Riehener Bahnhof. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 24.11.2022, 15.57 Uhr

Das Hebel-Schulhaus am Langenlängeweg 14 in Riehen. Kanton Basel-Stadt

Riehen ringt seit Jahren um Schulraum. Insbesondere im Niederholzquartier im Süden der Gemeinde platzen die Schulstandorte aus allen Nähten. Erschwerend kommt hinzu, dass mehrere Bauten sanierungsbedürftig sind. Aufgrund des kontinuierlichen und teilweise starken Wachstums der Schülerzahlen im Schulhaus Niederholz beherbergte das Hebelschulhaus bereits unmittelbar nach der Übernahme durch die Gemeinde Riehen 2017 mehr Klassen als beim damaligen Bau des Schulhauses vorgesehen waren.

Mit der Bereitstellung von temporären Schulbauten auf dem Hebelmätteli konnte der weitere Zuwachs an Klassen wie auch der überproportionale Anstieg der Kinder in den Tagesstrukturen aufgefangen werden. Mit internen Erweiterungen, Verdichtungen und Verschiebungen von Räumen wurde am Standort Niederholz zusätzlich mehr Platz geschaffen.

Erweiterung könnte über 17 Millionen Franken kosten

Der Kanton Basel-Stadt lehnte im vergangenen Jahr zum wiederholten Mal ab, dass die Gemeinde im kantonseigenen Niederholzschulhaus weitere Räume erhält. Riehen will und muss auch deshalb in den kommenden Jahren bis zu 50 Millionen Franken alleine in den Schulraum im Niederholzquartier investieren.

Mit dem Projektierungskredit über 315’000 Franken für die Durchführung eines Architekturwettbewerbs zur Erweiterung und Sanierung des Hebelschulhauses ist zur Erreichung dieses Zieles ein weiterer Schritt getan. Der Einwohnerrat genehmigte die Ausgabe einstimmig.

Gemäss einer durchgeführten Machbarkeitsstudie könnte die tatsächliche Erweiterung über 17 Millionen Franken kosten. Damit sollen die Provisorien auf dem Hebelmätteli überflüssig werden, sodass die beliebte Spielwiese wieder frei nutzbar werde, was unter anderem Susanne Fisch (SP) und Jenny Schweizer (SVP) als wichtig bezeichneten.

Einsprachen gegen neue Mobilfunkantennen

In einem weiteren Traktandum ging es um die Mobilfunkantenne der Swisscom beim Riehener Bahnhof, die aufgrund von Bauarbeiten ausgeschaltet wurde. Seit Deaktivierung dieser herrscht im Zentrum von Riehen nahezu Funkstille.

Das stört LDP-Einwohnerrat Heiner Vischer, der mittels Interpellation vom Gemeinderat wissen wollte, wie es um die geplanten neuen Antennen an der Inzlingerstrasse und am Dörnliweg steht. Gemäss Gemeinderat Felix Wehrli (SVP) sind beim Standort Inzlingerstrasse «diverse» Einsprachen eingegangen. Beim Standort Dörnliweg, wo es sich um einen Ausbau eines bestehenden Standorts handelt, seien keine Einsprachen eingegangen.

Die Gemeinde unterstütze die Anbieter bei der wegen Einsprachen schwierigen Standortsuche und bietet eigene Immobilien an. Bei der Behandlung von Einsprachen könne die Gemeinde nur Stellung nehmen, erklärte Wehrli, der offen von einem «Ärgernis» sprach. Interpellant Heiner Vischer zeigte sich seinerseits verärgert.

«Es ist nicht der Fehler des Gemeinderats. Aber ist nach wie vor ein Ärgernis und wird ein Ärgernis bleiben. Wir werden uns weiterhin mit dem Problem beschäftigen müssen.» Als Ersatz für die Antenne am Bahnhof plant die Swisscom eine neue Antenne auf dem benachbarten ehemaligen Landiareal. Auch gegen diesen Standort gab es Einsprachen. Das Zentrum von Riehen wird wohl noch länger ein Funkloch bleiben.

