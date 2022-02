Einwohnerrat Neue Hoffnung beim Doppelspurausbau für Riehen Am Mittwochabend gab es im Einwohnerrat Neuigkeiten zum Doppelspurausbau: Die Variante Tieferlegung nimmt einen nächsten Schritt. Tobias Gfeller 24.02.2022, 17.30 Uhr

Es geht voran bei der Planung für den Doppelspurausbau in Riehen. Kenneth Nars

Gemeinderat Daniel Hettich (LDP) hatte am Mittwochabend im Einwohnerrat Bedeutendes zu verkünden: Derzeit beschäftigen sich der Kanton Basel-Stadt und die Gemeinde Riehen mit einer allfälligen Finanzierung der Planung «Tieflage» parallel zur ausgelösten Planung, welche den oberirdischen Ausbau konkretisiert. Da der Bund für Eisenbahnanlagen in der Schweiz zuständig ist, müsse eine entsprechende Planung durch den Bund in Auftrag gegeben werden. Dieser habe signalisiert, dass er dies tun würde, sofern die Finanzierung durch den Kanton und die Gemeinde sichergestellt werde.