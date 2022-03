Tanja Klein feiert Wiedereröffnung ihres Ladens «kleinbasel»

Einzelhandel Basler Modedesignerin Tanja Klein: «Ich musste mich nach der Decke strecken» Nach anderthalb Jahren Umbau feiert Tanja Klein die Wiedereröffnung ihres Ladens – ein neues Shoppingjuwel in der Innenstadt. Die nervenaufreibende Warterei habe sich gelohnt, sagt sie. Und verrät, warum man auch noch in 300 Jahren über sie sprechen wird. Rahel Empl Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Besuch bei Kleiderdesignerin Tanja Klein in ihrem wiedereröffneten Laden in der Schneidergasse. Kenneth Nars

Manchmal lief der Regen fast schon in Sturzbächen das Schaufenster runter. Kein Wunder, der Dachkännel war ja auch entfernt worden. Und im Winter konnte es richtig kühl werden. «Ich kam mir manchmal vor wie in einer Tropfsteinhöhle», sagt Tanja Klein. Anderthalb Jahre lang harrten die Basler Designergrösse und ihr Team in einem Ladenprovisorium aus. Das Haus aus dem Jahr 1304 an der Schneidergasse 24/26 gleich nebenan, wo sich seit elf Jahren ihr Geschäft «kleinbasel» befindet, liess die Eigentümerin Immobilien Basel-Stadt komplett sanieren.

Heute lacht Klein über die Umstände im Provisorium. Auch wenn die Zeit darin länger dauerte als gedacht: Laut Plan hätte «kleinbasel» die umgebauten Räume im Oktober 2021 – nach einem Jahr – wieder beziehen sollen. Doch beim Aushub kam archäologisch Bedeutsames zum Vorschein, zwei kleine Häuser, eine Gasse und sogar römische Farbbäder.

Eine Verzögerung um ein halbes Jahr folgte, erst vor wenigen Tagen fand der Einzug statt. «Ich habe zwar volles Verständnis dafür, dass die Bodenforschung dafür Zeit brauchte.» Und der Kontakt zu Immobilien Basel-Stadt und der Bauleitung sei immer sehr konstruktiv gewesen. «Aber es zerrte schon an den Nerven.» Diese seien wegen Corona, das im März 2020 «reingrätschte», wie sie sagt, ohnehin schon strapaziert gewesen.

Ende April steigt die grosse Party

Der neue Laden wirkt deutlich einladender. Eine Fensterfront macht den Blick auf einen hübschen Innenhof frei. Kenneth Nars

Umso glücklicher ist Klein nun mit dem Ergebnis der Sanierung. Ihr Geschäft wirkt nicht nur wegen der neuen Fensterfront im hinteren Teil des Ladens, die den Blick frei macht zu einem hübschen Innenhof mit Baum, grosszügiger, moderner und damit einladender – auch der Terrazzoboden, die kluge Aufteilung und das Mobiliar aus hellem Holz rücken die neue Frühjahrskollektion der Designerin ins beste Licht. Im hinteren Bereich werden die Prototypen genäht, die Herrenkollektion findet sich auf einer Auslage aus rustikalem Holz wieder. Ein kurzer Weg durch den Innenhof führt zum Atelier am Imbergässlein – eine praktische Verbindung.

Nun wartet die Baslerin auf ein gutes Geschäft im Frühling; am 17. März feiert sie mit 19 weiteren Läden im Perimeter der Schneidergasse offiziell Saisoneröffnung. Und am 30. April steht die grosse Eröffnungsparty im Hause «kleinbasel» an.

Noch aber ist es ruhig im Laden, viele Kundinnen sind in den Ferien, die Stadt bereitet sich auf die Fasnacht vor. Doch danach hofft Klein, dass sich die frische Atmosphäre positiv auf den Umsatzverlauf auswirkt. Denn dieser ist in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen – nicht nur wegen der Pandemie. Das Provisorium kam gerade mal auf einen Viertel der Fläche des alten Ladens. Sie hat das mit einer gewissen Gelassenheit zur Kenntnis genommen; nebenan zahlte sie deutlich weniger Miete.

Und weil sie weiss, dass sie sich auf eine grosse Stammkundschaft verlassen kann. So gehört es bei vielen Frauen dieser Stadt zum guten Ton, wenigstens ein Kleidungsstück oder eine der schicken Ledertaschen von «kleinbasel» zu besitzen. Obschon immer mehr Kleiderketten in den Einkaufsstrassen zu sehen sind: Klein glaubt an die Kraft ihres Labels, das für nachhaltig produzierte, zeitlose und dennoch moderne Mode steht:

«Die Zeichen dafür sind positiv. Ich registriere ein grösseres Interesse an meiner Arbeit als lokale Anbieterin als noch vor der Pandemie.»

Insofern will sie ihr Angebot des individualisierten Shoppingerlebnisses weiter vorantreiben, bietet aktiv Personal Shopping an für Einzelpersonen und Gruppen – ausserhalb ihrer Ladenöffnungszeiten: «Die Leute schätzen eine solche exklusive Atmosphäre immer mehr.»

Die Ledertaschen von Tanja Klein werden im Tessin produziert. Kenneth Nars

Und dass diese Leute noch lange, vielleicht sogar noch in 300 Jahren, von ihr sprechen werden, dafür hat Tanja Klein während der Arbeiten der Bodenforschung im Erdreich unter ihrem Laden gleich selber gesorgt: Nachdem der Archäologe grünes Licht gegeben hatte, vergrub sie eine ihrer Ledertaschen, verstaut im unzerstörbaren Druckverschlussbeutel, tief im Boden. «Die wird dann bei einer neuen Renovation in ferner Zukunft zum Vorschein kommen – und eben hoffentlich zu reden geben», sagt Klein mit einem Augenzwinkern.

