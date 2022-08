Leerstehende Läden in Basel: Die bz machte sich auf Spurensuche

Einzelhandel So prominent gelegen – und so verwaist: Was ist los mit diesen Basler Geschäftslokalen? In der Innenstadt sind stets leerstehende Laden- und Gastroflächen zu finden. Bei manchen allerdings ist das seit Jahren der Fall. Nicht immer sind sie einfach nur schwer vermietbar – es steckt Persönliches dahinter. Die bz ging auf Spurensuche. Rahel Empl Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fast schon geisterhaft: die Rümelins-Passage mitten in der Basler Innenstadt. Kenneth Nars

Ein Samstagnachmittag in der Schneidergasse. In den Läden ein Kommen und Gehen, vor dem «Gifthüttli» einhelliges Zugeproste. Es sprudelt, das Leben. Eine an sich perfekte Szenerie mitten in Basel, wäre da nicht diese tote Ecke eingangs Sattelgasse. Dort, wo einst das Restaurant Grüner Heinrich blühte, das mit «Hasenburg» und «Gifthüttli» jahrzehntelang das «Bermuda-Dreieck» bildete und in den 90er-Jahren als «La Fonda» mexikanisches Essen anbot. Seit fünf Jahren tut sich im Erdgeschoss nichts mehr; das Restaurant ist geschlossen, das Schaufenster abgedunkelt.

Immer wieder stehen in der Basler Innenstadt an prominenten Lagen Laden- und Gastrolokale, ja ganze Häuser leer. Die meisten Flächen können in absehbarer Zeit neu vermietet werden. Umso negativer fallen dann Lokale auf, die über Jahre leer stehen. Was ging da bloss schief? Die bz machte sich bei fünf Geschäftsflächen und Liegenschaften auf Spurensuche.

Bald wieder ein Mexikaner? Hoffnungsschimmer an der Schneidergasse 21

Eine tote Ecke mitten in der Schneidergasse. Kenneth Nars

Daniel Rieder heisst der Mann, dem das Haus an der Ecke Sattelgasse/Schneidergasse gehört. Er ist auch Gastgeber und Besitzer der Traditionsbeiz Hasenburg schräg gegenüber, dort hat er sein ganzes Herzblut reingesteckt. Nach dem «Grünen Heinrich» gefragt, hält er fest: «Für die Lokalität hatten wir einen neuen Anlauf mit mexikanischem Konzept geplant. In etwa wie das <La Fonda>, in kleinerem Rahmen.» Dies, so Rieder, wäre ohne grössere Investitionen zu realisieren gewesen, da Infrastruktur, Dekoration und Knowhow noch vorhanden seien.

«Jedoch haben wir mit der Umsetzung wegen der Pandemie nicht begonnen.»

Unterdessen habe er mehrere andere Investitionen tätigen müssen, so Rieder, und er wolle ein neues Projekt nur mit eigenen Mitteln realisieren. «Was genau mit der Lokalität geschieht, ist somit noch etwas offen.» Er wolle bis spätestens Mitte 2023 eine Entscheidung treffen; vielleicht komme ja noch ein «kleiner Mexikaner».

Tragische Geschichte(n) am Spalenberg 46

Die Schande vom Spalenberg: Das Haus mit der Nummer 46 verlottert zusehends. Kenneth Nars

Während an der Ecke Sattelgasse/Schneidergasse eine gewisse Hoffnung besteht, scheint beim Haus oben am Spalenberg 46 der Silberstreifen am Horizont erloschen zu sein. Es steht seit Jahren leer, die Schaufenster der beiden Ladenflächen sind mit Graffiti versprüht, der Verputz bröckelt. Unter der Anwohnerschaft ist bekannt, dass das Dach undicht ist und es regelmässig «reinschifft».

Eine Bruchbude, eine wahre Schande, schimpft man – hinter vorgehaltener Hand. Mit Namen will niemand hinstehen. Der Besitzer – laut Grundbuchamt eine Privatperson aus Riehen – sei ein älterer Herr und «alles andere als ein angenehmer Mensch, der mit der Situation überfordert ist und trotzdem weder einen Verkauf noch eine Sanierung anstrebt». Er habe Mühe, loszulassen, meint ein Ladenbesitzer – «tragisch ist das». Die letzte Mieterin am Spalenberg 46, Goldschmiedin Claudia Hediger, ist vor drei Jahren ausgezogen und verkauft ihren Schmuck nun schräg gegenüber. Sie sei zufrieden am neuen Ort, betont sie. Zur betreffenden Liegenschaft möchte sie nichts sagen.

Auch Mathias F. Böhm kann sich zu diesem Fall nicht äussern, wie er sagt. Er ist Geschäftsführer von Stadtkonzept Basel, jenes Vereins, der in solchen Fällen Hand bietet. In einem allgemeinen Statement zu leer stehenden Immobilien in der Innenstadt hält er fest:

«Es gelingt uns regelmässig, mit kleinen Schritten die Situation zu verbessern. Aber es gibt immer noch ungenutzte Flächen, die uns ein Dorn im Auge sind.»

In solchen Fällen würden oft erschwerte Bedingungen vorliegen, unter anderem vernachlässigte Infrastruktur, laufende Mietverträge ohne Nutzung, Desinteresse vonseiten Eigentümerschaft, Erbengemeinschaften ohne einheitliche Vorgehensweise. Böhm sagt, es brauche den Willen aller Beteiligten, etwas zu ändern. «Insbesondere im Sinne der Nachbar-Unternehmen und des Interesses an einer attraktiven und bespielten Stadt.»

An der Elisabethenstrasse lässt die Sanierung auf sich warten

Die Elisabethenstrasse ist sowas wie das Eingangstor zur Stadt. Da macht sich ein leerstehendes Geschäft, das verlottert, nicht wirklich gut. Kenneth Nars

Ominös auch die Lage an der Elisabethenstrasse 20. Dort steht die Ladenfläche, wo jahrzehntelang der kultige Laden Pilzli einquartiert war, seit zwei Jahren leer. Noch immer hängt das Pilzli-Signet an der Fassade, im Ladeninnern sind alte Deckenspots zu erspähen. Der Ort vergammelt; für alle, die vom Bahnhof aus die Innenstadt ansteuern, gut sichtbar.

Katharina Büeler, VR-Präsidentin der Liegenschaftseigentümerin Angeloris AG, sagt auf Anfrage: «Das Schild könnten wir tatsächlich entfernen.» Der Projektstand der Liegenschaft sei Thema in der nächsten VR-Sitzung. Diese fand am Montag statt; Büeler meldete sich entgegen ihrer Ankündigung aber nicht mehr.

Die Angeloris mit Sitz in Basel hat sich auf die Bewirtschaftung von Immobilien spezialisiert und ist seit einem Jahr Besitzerin der Liegenschaft. Zuvor gehörte das Haus dem Tierschutzverein beider Basel (TBB). Geschäftsleiterin Béatrice Kirn zu den Gründen des Verkaufs: «Die gesetzlichen Auflagen aufgrund des Corona-Virus respektive die wirtschaftliche Lage sowie der damit verbundene Spendenrückgang erforderten Massnahmen zur Sicherung unserer liquiden Mittel.»

Vor der Pandemie war der Plan des TBB, die Liegenschaft zu sanieren, weswegen die Betreiber des «Pilzli» auch ausziehen mussten. Was nun die Angeloris AG damit vorhat, bleibt vorderhand im Dunkeln.

Gratwanderung für Eigentümerin des «Studio Central»

Der Kinosaal des «Studio Central» ist denkmalgeschützt. Zvg

Jetzt kommt eine knifflige Aufgabe: Wie lässt sich ein denkmalgeschützter Kinosaal im Netflix-Zeitalter vermieten? Die derzeitige Eigentümerin der Rümelins-Passage inklusive des «Studio Central», die Swiss Life AG, ist nicht zu beneiden. Derzeit stehen zwei grössere Ladenflächen in der 150 Meter langen Passage frei, der Kinosaal seit zwei Jahren. Eine Sprecherin der Swiss Life sagt: «Wir führen aktuell diverse Gespräche mit möglichen Mietinteressenten im Event- und Kulturbereich und prüfen diverse Szenarien für die künftige Nutzung der Fläche. Dies natürlich auch unter Einbezug der zuständigen Fachstellen wie beispielsweise dem Denkmalschutz.» Ein Verkauf der Passage und Ladenlokale sei derzeit nicht geplant.

Ein Ende mit Schrecken am Rümelinsplatz 1

Nach mehr als fünf Jahren kommt am Rümelinsplatz 1 im Erdgeschoss wieder Leben rein: die Post bezieht die Fläche. Kenneth Nars

2017 mietete sich «Holy Cow» im Erdgeschoss am Rümelinsplatz 1 ein. Trotz unterzeichneten Vertrags mit der Eigentümerin Hess Investment entschied sich die Burgerkette aber gegen die Eröffnung eines Restaurants, weil die Laufkundschaft am betreffenden Ort fehle.

Die darauffolgende Suche nach einem Nachmieter entwickelte sich für «Holy Cow» zum Desaster: Der monatliche Mietzins über 20'000 Franken schreckte die Interessenten ab. Nach geschlagenen fünf Jahren geht nun doch was. Wie Klaus Morlock, Geschäftsführer der Hess Investment, bestätigt, übernimmt die Post die Räumlichkeiten. Mit Erteilung der Baugenehmigung vor wenigen Wochen sei der Mieterwechsel rechtskräftig geworden: «Das sind gute News für uns, wenngleich wir finanziell nichts gespürt haben. Das Unternehmen Holy Cow hatte ja weiterhin Miete bezahlt in diesen Jahren.»

Von der Burgerkette wollte derweil niemand Auskunft geben. Verständlich: Fast hätte sich das Kapitel Rümelinsplatz für sie zu einem Schrecken ohne Ende entwickelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen