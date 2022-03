Gelateria di Berna eröffnet in Basel einen weiteren Laden

Eiscafés Gelateria di Berna expandiert in Basel: Bald gibt’s einen Pop-up-Laden im «Klara» Der kultige Glace-Hersteller aus der Bundesstadt ist erst seit vergangenem August am Rheinknie und baut bereits aus. Zudem zeugt ein weiterer neuer Laden im Kleinbasel vom Eisladen-Boom in der Stadt. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Standorten in Quartieren (wie hier an der Kleinbasler Offenburgerstrasse) will die Gelateria di Berna eine treue Gästeschar ansprechen. Kenneth Nars

Mit dem Beginn der Frühlingszeit kommt auch Bewegung in die Basler Glace-Landschaft: Wie diese Zeitung bekannt gemacht hat, verlässt das Eiscafé Acero sein bisheriges Lokal in der Rheingasse und verkauft seine Glace vor dem nahen Alternativlokal Hirscheneck. Ins ehemalige Lokal zieht wiederum eine Gelateria. Um welche es sich dabei handelt, will der stadtbekannte Hauseigentümer und Floss-Betreiber Tino Krattiger noch nicht verraten.

Klar ist: Die Gelateria di Berna ist es nicht. Der kultige Glace-Hersteller aus der Bundesstadt, der erst im vergangenen August an der Offenburgerstrasse seinen ersten Laden in Basel eröffnet hat, will zwar expandieren, aber nicht in der Rheingasse. «Wir werden Ende April im ‹Klara› eine Dépendance eröffnen», verrät Hansmartin Amrein, der Mitgründer des Berner Familienunternehmens.

Die Betreiber des Food-Courts an der Clarastrasse hätten ihn angefragt, so Amrein. Dort fehlt bisher ein entsprechendes Glace-Angebot. «Der Pop-up-Laden im ‹Klara› stellt auch für uns eine ideale Ergänzung dar», sagt Amrein. Die Gelateria di Berna produziert ihre Spezialitäten jeweils in «laboratori» vor Ort, und zwar eher ungewöhnliche Sorten wie Cassisholz oder Verjus-Verveine.

In Bern und Zürich bereits wesentlich bekannter

Man sei daran, das Personal für die kommende Saison zusammenzustellen. Der Laden an der Offenburgerstrasse im Matthäusquartier eröffnete am vergangenen Freitag. Insgesamt will das Unternehmen in Basel 20 Gelatieri im Teilzeitpensum beschäftigen, sagt Amrein. Nicht ganz die Hälfte wird für den neuen Pop-up-Laden im «Klara» benötigt.

«Wir freuen uns sehr auf dieses neue Abenteuer», sagt Amrein. Er stellt auch klar, dass derzeit die Umsätze in Basel noch «überschaubar» seien. Kein Wunder: In seiner Heimatstadt (vier Filialen) und Zürich (drei) ist das vor zehn Jahren gegründete Unternehmen bereits etablierter.

Die Gelateria di Berna sucht bewusst Standorte ausserhalb der Innenstädte in den Quartieren. Laut Amrein hat dieses Geschäftsmodell zwei Vorteile: Einerseits könne man so die Kosten und letztlich die Glace-Preise im Rahmen halten, wenn man keine «horrenden Ladenmieten abdrücken muss». Anderseits spreche man mit Quartierläden eine zwar im Vergleich eher kleine, dafür umso treuere Kundenschar an. Neben den Standorten im Kleinbasel wäre für ihn auch eine Filiale im Gundeldingerquartier interessant.

Weiterer neuer Eisladen im Kleinbasel eröffnet demnächst

Im Bereich der alternativen Eishersteller gibt es in Basel bald einen weiteren Anbieter: Das Unternehmen Enila Ice Cream wird in den kommenden Wochen an der Klybeckstrasse 58 (unweit der Hammerstrasse) ein Eiscafé eröffnen.

Die Umbauarbeiten im Lokal sind in vollem Gang, ebenfalls werden Baristas und Glace-Verkaufende gesucht. «Enila» preist sich selber als «Switzerland’s first 100 percent vegan ice cream café».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen