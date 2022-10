Erste Quartierladestation der IWB für E-Autos in Betrieb

Elektromobilität Die erste Quartier-Ladestation der IWB ist in Betrieb Bis Ende 2026 schaffen die Industriellen Werke Basel (IWB) im Zusammenarbeit mit dem Kanton 200 zusätzliche Elektroladestationen für die Öffentlichkeit. Erstmals können E-Autos auch im Quartier aufgeladen werden. Matteo Calonder 07.10.2022, 15.08 Uhr

Am Freitag ging die erste Quartierladestation Im Langen Loh in Betrieb zvg

Am Freitag ging die erste Quartierladestation der Industriellen Werke Basel (IWB) Im Langen Loh in Betrieb. Um den Umstieg auf Elektromobilität zu unterstützen, hat der Kanton mit dem Ratschlag zum Gesamtkonzept Elektromobilität den IWB den Auftrag erteilt, bis in vier Jahren 200 weitere Ladestationen für die Öffentlichkeit zu installieren.