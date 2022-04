Erste kirchliche Namensfeier: Elisha Schneider feiert Transition

Elisabethenkirche Erste kirchliche Namensfeier: Elisha Schneider feiert am Sonntag die Transition Nicole Nars-Zimmer Elisha Schneider lebt seit über acht Jahren als nonbinäre Person. Die Transition wurde nur im kleinen Kreis gefeiert. Am Sonntag erhält Schneider zum ersten Mal mit neuem Namen den kirchlichen Segen in der Elisabethenkirche. Silvana Schreier 0 Kommentare 09.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Das Licht scheint am Donnerstagmorgen nur schwach durch die bunten Fenster der Elisabethenkirche. Doch es reicht, um die Farben der Bleiglasfenster zum Strahlen zu bringen. Der Ort wird seinem Namen gerecht: Regenbogenkirche.

Elisha Schneider fühlt sich hier heimisch. «Hier bin ich akzeptiert.» Elisha Schneider ist eine nonbinäre, genderfluide, trans Person und will sich keine Pronomen aussuchen müssen. «Ich bin einfach Elisha.» Und so soll es auch in diesem Text gehandhabt werden.

Im Juni 2021 erhielt die Offene Kirche Elisabethen (OKE) in Basel als erste kirchliche Institution der Schweiz das «Swiss-LGBTI Label». Damit wurde die OKE für ihr Engagement für die LGBTQI-Community gewürdigt. Sie bietet seit 28 Jahren Regenbogengottesdienste an. Nun wagt Pfarrer Frank Lorenz einen Schritt weiter: Am Sonntag findet die erste Namensfeier für trans, inter und nonbinäre Menschen in der Offenen Kirche Elisabethen statt.

Namensänderung als Zeichen für «einen biografischen Wechsel»

«Lesbische, schwule und bisexuelle Personen sind in unserem Bewusstsein angelangt. Aber wer trans, inter oder nonbinär ist, steckt noch in der Unsichtbarkeit», so Lorenz. Er habe sich darum die Frage gestellt: «Wie können wir das ändern? Wie können wir Kirche ihnen unsere Solidarität zeigen und sie stützen?» Die Antwort: «Wir sollten den Namen, den sie sich selber gaben, annehmen, ihn segnen, ähnlich wie bei einer Taufe.»

Frank Lorenz ist Leiter und Pfarrer der Offenen Kirche Elisabethen in Basel – «der Kirche für alle im Herzen von Basel», wie er sagt. Juri Junkov

Dabei sei gerade letztere Veränderung in der Kirche zentral. Lorenz erklärt: «In der jüdisch-christlichen Tradition geht der Name an den Wesenskern des Menschen.» Sich umzubenennen, sei aber keineswegs eine neuartige Entwicklung. Lorenz erinnert daran, dass etwa Menschen beim Eintritt ins Kloster einen neuen Namen gewählt hätten. «Das war immer ein Zeichen für einen starken biografischen Wechsel.» Und diesen würden ja auch trans, inter oder nonbinäre Menschen erleben.

Aus einem Bauchgefühl heraus

Bei Elisha Schneider und anderen aus der Basler Community kam die Idee von Lorenz von Beginn weg gut an. Schneider lebt seit rund acht Jahren als nonbinäre Person. Die Transition wurde im kleinen Kreis gefeiert. Doch kirchlich, wie eine Taufe? Das gab es noch nicht für Schneider.

«Ich will am Sonntag meine eigene Wahrheit offen proklamieren – und vielleicht auch einfach mich selbst feiern, so wie ich jetzt bin.»

Als genderfluide und nonbinäre Person sieht sich Elisha Schneider weder als Frau noch als Mann. Das Geschlechtsempfinden ist fliessend, eben fluid.

Seit einem halben Jahr lebt Schneider nun in Basel – die Kindheit verbrachte Schneider in Biel, es folgten die Stationen Berner Oberland, Deutschland und Solothurn, dann wieder Biel. «Ich bin ausgesprochen gerne am Rhein», sagt Schneider. Der Bielersee sei schön, aber der Fluss in Basel habe etwas Dynamisches. Ein Bauchgefühl brachte Schneider hierher. Und die Elisabethenkirche.

In der Elisabethenkirche finden neben Gottesdiensten auch Tanzpartys, Flohmärkte, Konzerte oder politische Diskussionen statt. Roland Schmid

Wie eine Taufe

Viele queere Menschen hadern mit ihrem Glauben, es gab Zeiten, da gab es in den Schweizer Landeskirchen kaum Toleranz ihnen gegenüber. Schneider sagt: «Ich verstehe gut, dass Menschen Mühe mit der Kirche haben, viele wurden ausgegrenzt oder diskriminiert.» Elisha Schneider habe sich stets offene Orte gesucht und die anderen gemieden.

«Ich habe kein enges Gottesbild, sondern fühle mich in den Ritualen und der Sprache daheim.»

Seit einem halben Jahr lebt Elisha Schneider in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Und eines dieser Rituale ist eben die Taufe, an die sich auch die Namensfeier anlehnt. Zum ersten Mal wird der Gemeinschaft im Rahmen der Zeremonie der Namen eines Menschen genannt. Das will Pfarrer Lorenz allen Mitgliedern seiner Kirche ermöglichen. Am Sonntag erhalten die Feiernden, zehn Personen hätten sich angemeldet, den Segen, eine Namenskerze sowie eine dem Taufschein ähnliche Urkunde. Im Beisein von Familie und Freunden.

Elisha Schneider empfängt morgen nicht nur den Segen, sondern hält auch eine Predigt. «Ich bin etwas nervös. Aber ich will sichtbar sein.» Als nonbinäre Person sei Schneider für andere nicht einfach einzuschätzen. Doch das mache den Zauber aus: «Ich bin eigentlich ganz gerne ab und zu ein Fragezeichen für andere. Vielleicht regt sie das ja dazu an, über die eigene Identität nachzudenken.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen